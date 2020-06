Un quadro astrale ricco di sorprese e novità protegge i Pesci durante le prossime 48 ore, soprattutto per quanto riguarda l'amore e i rapporti interpersonali. Il fine settimana si prospetta positivo per il Capricorno che può abbandonarsi alle emozioni e vivere momenti di grande passione e romanticismo. Al contrario sono due giornate faticose per l'Acquario, il quale per quanto riguarda il fisico e la sfera lavorativa potrebbe incontrare delle problematiche. Cauta la Bilancia.

Approfondiamo di seguito l'Oroscopo completo del weekend, sabato 6 e domenica 7 giugno 2020, per tutti i segni, con previsioni astrologiche per amore, lavoro e salute.

Oroscopo del weekend 6 e 7 giugno 2020 da Ariete a Pesci

Ariete: il plenilunio di venerdì 5 giugno ha portato passione e sensualità dell’interno della vita sentimentale del segno. Gli incontri sono favoriti durante le prossime 48 ore, gettatevi nella mischia! Bene i rapporti tra genitori e figli. Soddisfazioni nel lavoro.

Toro: la giornata di sabato 6 giugno potrebbe portare delle soluzioni per quanto riguarda la sfera economica, potrebbero risolversi questioni come eredità, divisioni di beni o patrimoni familiari. Bene l’amore. Piccole agitazioni in ambito lavorativo, siate cauti.

Gemelli: l’oroscopo del weekend lascia presagire due giornate faticose per il segno, soprattutto per quanto riguarda la salute e la forma fisica.

Il consiglio è di evitare gli sforzi e di prestare attenzione alla guida e nel caso di utilizzo di oggetti pericolosi. Bene l’amore, Venere vi protegge e favorisce gli incontri.

Cancro: il consiglio delle stelle è quello di non gettare la spugna davanti alle piccole difficoltà, ma di farsi coraggio e lottare per raggiungere le mete ambite.

Il presagio delle stelle si riferisce tanto all'amore quanto alla sfera lavorativa. Bene il fisico.

Leone: la giornata di sabato 6 giugno potrebbe rivelarsi leggermente faticosa per il segno, assorbito da alcune questioni lavorative da sbrigare. Al contrario domenica ci si può dedicare al partner e alla famiglia.

La passione è viva e anche gli incontri sono favoriti. Recupero fisico.

Vergine: l’oroscopo del weekend lascia presagire due giornate vantaggiose e leggere, positive per i rapporti interpersonali, l’amore e anche i nuovi incontri. È il momento ideale per organizzare una serata tra amici, una cena romantica o una gita fuori porta. Bene il lavoro, è un buon momento per gli affari e le compravendite.

Bilancia: un quadro astrale turbolento e tempestoso si riflette sul segno durante le prossime 48 ore. In amore, in famiglia e in ambito lavorativo potrebbero nascere accesi contrasti, soprattutto laddove le problematiche proseguono da giorni. Anche il fisico potrebbe risentire dello stress e della tensione accumulata, meglio essere cauti ed evitare gli sforzi.

Scorpione: la giornata di sabato potrebbe portare delle agitazioni all'interno della vita sentimentale del segno. La causa principale dei litigi con il partner è la vostra gelosia, abbiate più fiducia ed evitate che i cattivi pensieri vi rovinino le giornate.

Sagittario: il weekend porta delle soluzioni. Chi durante le giornate precedenti si è trovato a discutere in amore o in famiglia può trovare dei chiarimenti e ristabilire un’atmosfera armoniosa e rilassata. Bene il fisico. Alti e bassi nel lavoro.

Capricorno: gli astri vi proteggono e vi conferiscono un fascino irresistibile. Sono 48 ore vantaggiose per l’amore e i nuovi incontri, qualcuno potrebbe incontrare l’anima gemella, anche se non la stava cercando.

Soddisfazioni in ambito lavorativo, è il momento ideale per avanzare delle proposte o avviare nuovi progetti.

Acquario: il consiglio dell’oroscopo per il weekend è quello di moderare gli sforzi e tenere sotto controllo il fisico. Non sottovalutate i segnali che il vostro corpo tenta di inviarvi. Agitazioni in ambito lavorativo e nel rapporto con i colleghi. Serenità in amore.

Pesci: l’oroscopo del fine settimana lascia presagire e due giornate interessanti e ricche di novità, soprattutto in amore. Qualcuno infatti potrebbe fare degli incontri interessanti, per qualcun altro un’amicizia potrebbe trasformarsi in qualcosa di più. Le stelle vi proteggono e vi regalano forti emozioni. Recupero in ambito lavorativo.