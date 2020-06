L'Oroscopo dell'amore di coppia di venerdì 5 giugno punta un riflettore sul bisogno di ciascun segno zodiacale di beneficiare dei propri spazi, vivendo l'amore in maniera più indipendente e libera. Plutone in Capricorno avvia un'introspezione benefica anche per gli altri segni zodiacali di Terra, che possono riflettere sui loro desideri e se la relazione a due è in linea con le proprie aspettative.

Percezioni sensibili nell'oroscopo dell'amore di venerdì

Ariete: in amore cercate di affermare di più la vostra indipendenza, ritagliandovi degli spazi tutti vostri per vivere anche l'amore in modo meno opprimente e più libero.

Siete più sicuri di voi grazie agli influssi lunari che vi rendono baldanzosi e anche se siete suscettibili alle critiche del partner, tendete a dimenticare l'offesa.

Toro: Mercurio in Cancro potenzia il dialogo in coppia e dà il via a una manifestazione anche verbale dell'amore, fatta di affettuosità che si esprime con frasi molto romantiche. L'amore diventa più profondo e stabile grazie alla vicinanza degli astri in Gemelli che rafforzano i legami amorosi. Marte dai Pesci regala tanto sexappeal.

Gemelli: non siate troppo suscettibili in coppia e attenzione a non dare un eccessivo peso ad alcuni pettegolezzi o a un giudizio altrui, peraltro immotivato. Forse siete poco inclini al dialogo ultimamente, che ne dite di parlare chiaro?

E' giunto il momento di progredire con un chiarimento benefico per la relazione a due.

Cancro: siete più introspettivi e intuitivi in amore con Mercurio nel segno che acuisce l'intelligenza e fa captare anche la minima sfumatura di pensiero nei riguardi del partner. Utilizzate il vostro sesto senso che non fallisce mai e attuate le mosse giuste in coppia, quelle che risultano decisive per progredire.

Leone: l'influenza del satellite notturno si fa sentire dalla nona casa astrologica e produce ottimismo, socievolezza e un'apertura mentale perspicace. Siete alla ricerca di una stabilità amorosa che stenta ad arrivare a causa dell'opposizione di Saturno, ma Luna risulta favorevole per parlare chiaro in coppia.

Vergine: alcune piccole tensioni in coppia sono facilmente appianate, contando sull'aiuto fortunato di Giove e Plutone dal Capricorno che fanno approfondire molto le situazioni, in maniera riflessiva e ottimista. Potete poi contare sulla presenza di Mercurio dal Cancro che avvia un dialogo costruttivo e più comprensivo in amore.

Previsioni astrali dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: le emozioni volano in coppia con gli astri favorevoli dai Gemelli che danno il via all'approfondimento di splendide sensazioni a due. Attenzione solo a non bloccare le emozioni, poiché troppo presi da un'eccessiva introspezione avviata da Plutone in quadratura. Ricordate che una Luna in Sagittario molto ottimista, è dalla vostra parte.

Scorpione: la vicinanza della Luna si fa sentire e approfondisce un modo di amare molto dinamico, sia dal punto di vista sentimentale che in quello intellettuale. Così siete molto aperti mentalmente ad approfondire nuove intriganti emozioni mai scoperte prima d'ora. Sono in arrivo belle notizie, benefiche per il rapporto amoroso.

Sagittario: bontà e giovialità non mancano di certo e sono tutti da investire in coppia, avendo maggiore fiducia in voi stessi. La Luna diventa vostra alleata e produce maggiore dinamismo, ma non dovete essere permalosi e attenzione a non offendervi facilmente se il partner vi contraddice.

Capricorno: Urano è in fermento dal cielo astrologico del Toro e cerca di introdurre dei cambiamenti benefici anche se Plutone, dal canto suo, frena quest'apertura mentale troppo impetuosa ed esorta a pazientare introducendo nuove evoluzioni in modo graduale.

Luna molto vicina a voi, rende il tutto più positivo e dinamico.

Acquario: accogliete l'influenza benefica di Luna dal Sagittario che rende l'immaginazione più fervida, così potete dare via libera alla fantasia in coppia. Tendete magari a sognare alcune situazioni a occhi aperti, che ne dite invece di rendere reali queste fantasie? Gli astri sono dalla vostra parte.

Pesci: attenzione a una Luna in quadratura che rompe un po' le "uova nel paniere", causando irritabilità ed eccessiva passionalità. Cercate di non prendere decisioni affrettate ma valutate le situazioni in modo più analitico, magari senza dare un peso eccessivo ad alcune provocazioni esterne che cercano di rabbuiare la vostra relazione a due.