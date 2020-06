L'Oroscopo del giorno, di venerdì 5 giugno, porta in primo piano la nuova classifica stelline e le predizioni interessanti la prima sestina dello zodiaco. Nello specifico, ovviamente per chi fosse ancora poco ferrato in materia, andremo a valutare in esclusiva solamente Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine. A tal proposito, questa parte della settimana è pronta a dare concrete soddisfazioni, come in parte già anticipato nel titolo, a due favoritissimi segni: Cancro e Leone, il primo sostenuto dalla Luna e l'altro aiutato dalla speculare positività di Marte in Pesci. L'oroscopo di domani 5 giugno annuncia un difficile periodo per i nati nel segno dell'Ariete, in questo contesto valutato con le due stelline relative ai periodi segnati dal "ko".

Meno peggio il venerdì sotto analisi: intanto, per coloro dei Gemelli ai quali l'Astrologia ha messo in conto una giornata "sottotono".

Vediamo di appurare qualcosa di più dalla classifica quotidiana per poi passare alle predizioni su amore, lavoro e salute segno per segno.

Classifica stelline 5 giugno

La nuova classifica stelline quotidiana generata dall'oroscopo del 5 giugno 2020 è stata appena svelata. Come annunciato in apertura ad essere valutati dall'oroscopo del giorno su amore, lavoro e salute, in questa sede, i soli segni interessanti la prima tranche zodiacale. La parte alta della scaletta mostra in primo piano il segno del Cancro, valutato al "top del giorno" in questo finale di settimana con in vista l'inizio del weekend.

Periodo positivo anche per altri tre specialissimi segni che andremo subito a confermare (già svelati in anteprima in apertura).

A seguire il resoconto dettagliato restituito dall'oroscopo, segno per segno:

Top del giorno : Cancro;

: Cancro; ★★★★★: Leone;

★★★★: Toro, Vergine;

★★★: Gemelli;

★★: Ariete.

L'oroscopo del 5 giugno: la giornata

L'oroscopo del giorno, di venerdì 5 giugno, svela un cielo astrale non interessato da grosse novità.

Diciamo che il quadro generale resta pressoché invariato rispetto alle ultime due giornate. Ovviamente non per l'astro terrestre: la Luna infatti la ritroveremo in Sagittario proveniente dallo Scorpione. Quasi statici, sugli ultimi gradi nel comparto del Capricorno troviamo Giove e Plutone, mentre nel vicino settore dell'Acquario svetta solitario il Pianeta Saturno.

Intanto sia Marte che Nettuno risultano dormienti nel campo dei Pesci. Urano resta ancora nel segno del Toro, come del resto anche Sole e Venere.

Vediamo nel dettaglio come è stato pronosticato il giorno in questione entrando nel merito dei singoli segni.

Le previsioni zodiacali del giorno 5 giugno da Ariete a Vergine

♈ Ariete (21 marzo - 20 aprile): ★★. Il prossimo venerdì non evolverà bene per voi Ariete. Diciamo che da un po' di tempo non riuscite ad andare avanti e faticate non poco nel cercare di essere veramente sereni e spensierati. In generale sarà sicuramente una giornataccia a causa di astri che nel periodo non vi andranno proprio a genio. Amore: secondo l'oroscopo di domani venerdì per il segno dell'Ariete ci potrebbero essere delle tensioni nella coppia.

La tentazione del giorno sarà quella di porvi idealmente su un piedistallo, dal quale impartire raccomandazioni, consigli e magari anche lezioni alla persona amata. Single, vorrete dare un taglio netto al passato ed a tutte le storie che non hanno più motivo di esistere, ma non sarà così facile dimenticare. Lavoro: non fatevi guidare dall'impulsività nell'affrontare una spinosa questione a carattere finanziario, quindi prendete tempo prima di muovervi. Salute: non abbiate paura per il senso di ansia che provate, perché saranno i movimenti dei pianeti a creare inquietudine ed agitazione, ma presto passerà. Frase del giorno: "La vita mi sembra troppo breve per trascorrerla a odiare e a prender nota dei torti subiti".

Voto: 6-.

♉ Toro (21 aprile - 20 maggio): ★★★★. Sortirà e chiuderà discretamente bene questo vostro venerdì, senza troppi affanni né tante lodi. Alcuni vostri (eventualmente) piccoli esperimenti fatti potrebbero dare risultati insperati: molto importante il non fermarsi proprio adesso ma continuare. Arriverete abbastanza lontano? Noi siamo certi di sì, poi... Amore: aspettatevi novità interessanti in questo giorno. Non pretendete l'impossibile dalle persone vicine, partner compreso e tutto andrà per il meglio. Single, sarete pieni di un nuovo ottimismo ed incanalerete la vostra energia per migliorare le relazioni intime. Quindi cercate di raggiungere un maggiore e condiviso livello di realizzazione dei vostri sogni.

Lavoro: l'oroscopo giornaliero indica nella Luna colei in grado di regalare un po' di respiro. Approfittatene per riorganizzare idee e progetti, per valutare scelte e decisioni importanti nella vita futura. Salute: sarete in perfetta forma e le cose andrebbero anche meglio se tentaste di bilanciare la vostra dieta. Frase del giorno: "Il problema dell’umanità è che gli stupidi sono strasicuri, mentre gli intelligenti sono pieni di dubbi". Voto: 8.

♊ Gemelli (21 maggio - 21 giugno): ★★★. Questa parte mediana dell'attuale settimana per la maggior parte di voi Gemelli si prevede abbastanza "sottotono". Purtroppo questo è quanto estratto dalle effemeridi quotidiane e bisogna che abbiate pazienza e siate calmi.

Amore: vi sentirete un po' fiacchi e cercherete di trovare un po' di vitalità nel partner, così facendo sentirete rinascere la solita grinta che avevate. In coppia potrebbero nascere discussioni per inezie di poco conto: tenetelo a mente. Single, la giornata vi vedrà poco fiduciosi e con l'umore altalenante, cosa che potrebbero crearsi delle complicazioni nelle relazioni con gli altri. Lavoro: le idee tecniche vi sembreranno più facili rispetto a quelle creative. Sarà quindi il momento di apportare dei miglioramenti, per arrivare lontano. Salute: prendetevi un po' di tempo in più per voi stessi. Concedetevi una passeggiata tra la natura o se potrete una giornata alle terme. Frase del giorno: "Quasi sempre ci logoriamo la vita a guadagnare denaro, mentre bisognerebbe, col denaro, guadagnarsi il tempo".

Voto: 6.

♋ Cancro (22 giugno - 22 luglio): 'top del giorno'. Secondo l'oroscopo del giorno 5 giugno, partirà davvero in modo splendido questo vostro venerdì di fine settimana. A dominare in modo assolutamente positivo i settori legati ai sentimenti e agli affetti in generale un quadro astrale quasi perfetto con in bella evidenza una splendida Luna in Sagittario. Amore: l'Astrologia sulla giornata di venerdì indica un periodo pronto a riempirsi di sogni e concedere tenerezze alla vostra vita. Mai, parlando di coppie, vi sareste aspettati di essere così inclini al romanticismo e alle coccole come in questo momento: cogliete la palla al balzo per rimettere in sesto qualche situazione traballante.

Single, le stelle vi promettono per la giornata di domani grande ottimismo, forte slancio e disponibilità verso il campo degli affetti. Lavoro: Marte in trigono vi sarà propizio. Finora siete rimasti in panchina, adesso finalmente avrete l'occasione per riscattarvi. Salute: sarete iperattivi e pieni di idee. I pianeti nel vostro cielo sapranno infatti trasmettervi moltissima energia. Frase del giorno: "Pensa per te stesso e lascia che gli altri si godano il privilegio di farlo a loro volta". Voto: 10.

♌ Leone (23 luglio - 23 agosto): ★★★★★. L'oroscopo del giorno, di venerdì 5 giugno, annuncia una giornata semplicemente super-positiva con ottime referenze da parte dell'Astrologia applicata al vostro bel segno.

Dunque, si presuppone l'arrivo di un periodo proficuo in molti campi, per alcuni in parte già intravisto nei giorni scorsi. Amore: l'oroscopo di venerdì per chi è già in coppia prevede che il motivo conduttore della giornata sarà la buona comunicatività. Questo grazie a Marte, pronto ad aiutare nelle situazioni complicate: ciò vi permetterà di approfondire, estendere e migliorare l'intesa con la persona amata. Single, partirete alla scoperta di una nuova dimensione dell'amore, libero e sfuggente, e proprio per questo capace di catturare la vostra curiosità per poi non lasciarvi più. Lavoro: con tanti astri positivi e con le belle energie che vi ritroverete, sarete presi da grande zelo e vi getterete nel lavoro senza risparmiarvi.

Salute: la giornata particolarmente leggera vi renderà spensierati e felici ed anche il corpo si sentirà meglio. Frase del giorno: "Non siamo ricchi per ciò che possediamo, ma per ciò di cui possiamo fare a meno". Voto: 9.

♍ Vergine (24 febbraio - 23 settembre): ★★★★. Questo nuovo venerdì potrebbe portare qualche piccola novità (ma non è detto) in alcune situazioni che ultimamente avete a cuore. Diciamo pure che, anche se non sarà proprio pieno di sorprese, il periodo è da considerare buono. In alcuni casi sarete abbastanza entusiasti del momento, però da non riuscire a raggiungere il 100% della soddisfazione. Amore: l'oroscopo del giorno di venerdì 5 giugno indica che, nonostante le mille incombenze del periodo, riuscirete ugualmente a ritagliarvi del tempo per voi stessi.

Sfruttatelo per analizzare le faccende che più vi premono, lo scopo dovrà essere quello di far felice la persona amata. Single, l'atmosfera sarà costruttiva e gratificante per quanto riguarda le relazioni interpersonali. La fortuna vi permetterà di creare nuove amicizie. Lavoro: secondo quanto analizzato dall'oroscopo del giorno si profila un periodo buono. Finalmente riuscirete a fare chiarezza su talune questioni professionali che erano rimaste sullo sfondo o che non avevate messo bene a fuoco. Salute: la vostra forma fisica generale sarà di nuovo buona e sarà più facile così abbandonare qualche vostra cattiva abitudine. Frase del giorno: "Anche un orologio fermo segna l’ora giusta due volte al giorno". Voto: 8+.

E' possibile continuare con l'oroscopo del giorno per i segni rimasti: Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.