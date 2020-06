Nell'oroscopo della giornata di lunedì 29 giugno, il pianeta Marte si sposterà nel segno di fuoco dell'Ariete, che sarà pronto ad affrontare la settimana con tanta forza e determinazione, mentre la Bilancia potrebbe avere qualche difficoltà al lavoro. Lo Scorpione avrà un paio di questioni in sospeso da risolvere, in famiglia oppure al lavoro, mentre il Sagittario avrà voglia di mettersi alla prova e sperimentare nuove iniziative.

Approfondiamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo per la giornata di lunedì 29 giugno 2020 per tutti i segni zodiacali.

Previsioni oroscopo lunedì 29 giugno segno per segno

Ariete: la settimana inizia con un ottimo Marte in congiunzione al vostro cielo, utile a darvi tante energie ed un atteggiamento positivo. Ciò nonostante gli influssi di pianeti come Mercurio e il Sole in quadratura, ma anche la Luna in opposizione, potrebbero complicare un po’ le cose. In amore se avete commesso degli errori in precedenza, cercate di ammettere le vostre responsabilità se volete tornare a vivere una sana relazione di coppia. Se siete single prendetevi tutto il tempo che vi serve per riuscire a trovare l'amore. Nel lavoro tanta fiducia e ottimismo potrebbero portarvi lontano in questa giornata secondo l'oroscopo. Voto - 7,5

Toro: configurazione astrale discreta per voi nativi del segno secondo l'oroscopo.

Gli influssi di Giove in trigono dal segno del Capricorno vi permetteranno di lanciare segnali positivi per quanto riguarda l'ambito lavorativo. In questa giornata i progetti prenderanno il volo, e voi vi sentirete a vostro agio a sapere che tutto sta andando come avete previsto. In amore voi single non abbiate paura ad aprirvi.

Quanto ne sai su fake news e coronavirus? Fai il quiz e scoprilo

Se è la persona giusta, non c'è migliore occasione di questa. Se avete una relazione fissa siate in grado di cogliere i segnali del partner. Voto - 8+

Gemelli: si aggiunge il pianeta Marte in sestile dal segno dell'Ariete a partire da questa giornata. Vi sentirete un po’ più energici e pronti ad affrontare le varie situazioni quotidiane, soprattutto nel lavoro, con maggior efficacia e con qualche idea in più.

Per quanto riguarda la sfera sentimentale più responsabilità non possono farvi certo male nella vostra storia d'amore. Se siete single non ci sono ragioni per cui dovreste evitare di prendere delle decisioni in questa giornata, siete tranquillamente in grado di gestire da soli la vostra vita. Voto - 8

Cancro: inizio settimana un po’ difficile da affrontare, considerato anche che Marte starà in quadratura per un po’ di tempo. Dovrete cercare di pensare positivo e non essere impulsivi con gli altri. In amore se non avete capito qualcosa che il partner vi ha detto, non innervositevi solo per prendervi la ragione. Se siete single se volete vivere momenti esaltanti, dovrete lasciarvi andare. Nel lavoro ci saranno poche novità, ma fortunatamente Mercurio in congiunzione promette ancora una buona stabilità dal punto di vista economico.

Voto - 6,5

Leone: oroscopo di lunedì così così per voi nativi del segno. Nonostante il pianeta Marte si trovi in trigono dal segno dell'Ariete, portandovi una buona dose di energie e tanta voglia di fare soprattutto sul posto di lavoro, in ambito sentimentale la situazione non sarà facilissima da gestire. Ci sono alcune cose che voi desiderate molto, ma quando il partner si mette contro difficilmente riuscirete ad averle. Dovrete essere comprensivi e non assalire il partner se volete essere accontentati. Se siete single forse sarebbe il caso di riprendere i rapporti con un amico che non sentite da un po’. Voto - 6,5

Vergine: secondo l'oroscopo di lunedì, in amore potreste essere andati un po’ troppo veloce con alcune discussioni di coppia, di conseguenza dovreste cercare di rallentare un po’ e trovare una soluzione assieme alla persona amata.

Se siete single potreste dedicarvi maggiormente alle vostre relazioni personali. In ambito lavorativo Giove favorevole consente lo sviluppo di nuove idee, che se porterete avanti con cura, potreste ricavarne qualcosa di buono. Voto - 7+

Bilancia: la configurazione astrale prevede la Luna nel vostro segno zodiacale secondo l'oroscopo di lunedì. Ciò nonostante l'arrivo di Marte in opposizione al vostro cielo potrebbe mettervi i bastoni tra le ruote. In amore per il momento non avrete nulla di cui preoccuparvi, considerato anche che l'affiatamento di coppia sarà piuttosto buono. Per quanto riguarda i single tenervi impegnati vi sarà sicuramente bene, soprattutto se siete nati nella terza decade.

Nel lavoro la comunicazione sarà un punto debole in questa giornata, e potreste avere qualche difficoltà a gestire bene le vostre mansioni. Voto - 7-

Scorpione: oroscopo della giornata di lunedì abbastanza soddisfacente per voi nativi del segno, grazie al Sole e a Mercurio in trigono dal segno del Cancro. Per quanto riguarda la sfera sentimentale ci saranno alcune questioni da risolvere, che se prenderete per il verso giusto, non avrete nulla di cui preoccuparvi. Se siete single potrebbe sembrarvi che la giornata inizierà male, ma potreste ricevere delle belle soddisfazioni in seguito. Nel lavoro date maggiore spazio ai lavori di gruppo, che in questo periodo si stanno rivelando i più efficaci.

Voto - 7,5

Sagittario: periodo in risalita per voi nativi del segno dopo alcune settimane non particolarmente brillanti. Potrete contare sul sostegno di Giove in trigono dal segno dell'Ariete, che potrà darvi quella marcia in più sul posto di lavoro che può garantirvi ottimi risultati, grazie anche alla voglia di sperimentare nuove iniziative. Per quanto riguarda la sfera sentimentale ci sarà ancora qualche problemino di coppia, ma la situazione piano piano andrà a migliorare. Se siete single un atteggiamento più ottimista potrebbe aiutarvi ad ottenere ciò che volete. Voto - 7+

Capricorno: in arrivo alcune piacevoli novità in questa giornata per voi nativi del segno secondo l'oroscopo. Potrete ancora contare sul sostegno di Giove in congiunzione al vostro cielo, che sul posto di lavoro garantisce ancora qualche soddisfazione.

Sul fronte sentimentale voi single dovrete riuscire a spezzare l'equilibrio e cercare di farvi avanti, mentre se avete una relazione fissa, adottare un atteggiamento un po’ più trasparente in famiglia potrebbe essere una buona soluzione ad alcune problematiche. Voto - 7,5

Acquario: ottima giornata per voi nativi del segno secondo l'oroscopo. Avere la Luna e Venere in trigono rispettivamente dal segno della Bilancia e dal segno dei Gemelli, vi consente di ottenere piacevoli soddisfazioni soprattutto per quanto riguarda la sfera sentimentale. Se siete single provate a staccarvi da quelle persone che v'impediscono di vivere come volete voi. Nel lavoro qualche novità in arrivo potrebbe inizialmente spiazzarvi, ma presto vi ci abituerete.

Voto - 7,5

Pesci: configurazione astrale che prevede il Sole e Mercurio in trigono dal segno del Cancro, che promettono una giornata abbastanza buona secondo l'oroscopo. Sul fronte amoroso potreste capire un bel po’ di cose mettendovi nei panni degli altri, soprattutto voi nati nella prima decade. Se siete single un po’ di spensieratezza ogni tanto non fa male. Nel lavoro la voglia di mettersi alla prova vi spingerà a superare i vostri limiti e dare inizio a progetti piuttosto ambiziosi. Voto - 8