L'oroscopo della giornata di giovedì 11 giugno prevede l'arrivo di alcune buone notizie per i nativi sotto il segno dei Gemelli, che avranno dalla loro parte il Sole in congiunzione, mentre tanto magnetismo per i nativi Bilancia aiuterà i nativi del segno ad assumere un certo livello emotivo nei confronti del partner. Per Leone potrebbero esserci alcuni momenti di frustrazione in quanto alcuni desideri sembreranno non realizzarsi, mentre Acquario riuscirà a lavorare con sicurezza ed efficacia. Andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo per la giornata di giovedì 11 giugno 2020 per tutti i segni zodiacali.

Previsioni oroscopo giovedì 11 giugno 2020 segno per segno

Ariete: previsioni astrali di giovedì discrete per voi nativi del segno, con Venere in sestile dal segno dei Gemelli, ma Mercurio in quadratura dal segno del Cancro.

Per quanto riguarda la sfera sentimentale sarà una giornata piena di fortuna e fascino, con tanti piacevoli momenti in compagnia del partner. Se siete single un'amicizia che forse dura da tempo potrebbe iniziare ad assumere un altro tono. Sul fronte lavorativo non lasciatevi cogliere dal panico se un collega vi farà notare degli errori. Accettateli e cercate di non commetterli nuovamente. Voto - 7,5

Toro: le possibilità di fare incontri intriganti in questa giornata potrebbero amplificarsi secondo l'oroscopo di giovedì, qualora siate dei cuori solitari in cerca dell'amore. Se avete una relazione stabile un po’ di calma vi aiuterà a tenere la vostra storia d'amore sotto controllo, con bei momenti e pochi litigi.

Per quanto riguarda l'ambito lavorativo lavorare in squadra ascoltando le differenti voci e i vari aspetti della collaborazione, vi aiuterà nell'elaborare delle idee fantastiche, grazie anche all'aiuto di pianeti come Giove e Marte rispettivamente in trigono dal segno del Capricorno, e in sestile dal segno dei Pesci.

Voto - 7+

Gemelli: periodo ancora splendido per voi nativi del segno per quanto riguarda la sfera sentimentale, grazie a Venere e il Sole in congiunzione. Sarete particolarmente ottimisti, e avrete in mente nuove iniziative da condividerle con il partner o in famiglia, nel tentativo di avere un legame che vi unirà sempre di più.

Per quanto riguarda i cuori solitari saprete creare un ottimo equilibrio in questa giornata, tra impegni e lavoro. Sul fronte professionale arriveranno buone notizie, come delle possibili entrate, o il successo di un vostro progetto. Voto - 8,5

Cancro: potreste sentire la necessità di essere maggiormente al centro dell'attenzione secondo l'oroscopo di giovedì. Questo atteggiamento in amore potrebbe rivelarsi positivo in quanto potreste ottenere qualcosa in più dalla vostra relazione, ciò nonostante vi conviene non essere troppo assillanti oppure ossessivi con gli altri per non causare l'effetto opposto. Se siete single date sfogo alla vostra creatività e mostrate agli altri tutta la vostra allegria.

Nel lavoro sta per arrivare il periodo più proficuo e voi ne sarete entusiasta, dandovi da fare affinché sia tutto perfetto. Voto - 7+

Leone: oroscopo di giovedì sottotono per voi nativi del segno sul posto di lavoro, probabilmente a causa della Luna e di Saturno in opposizione. Potreste sentirvi un po’ delusi di voi stessi perché ancora non riuscire ad uscire da questa fare complicata, che vi sta dando parecchio filo da torcere. Quel che potete fare è fare il punto della situazione, e continuare a sperare che tutto si risolva per il meglio. Sul fronte sentimentale riuscirete a mantenete un atteggiamento disponibile e equilibrato nei confronti del partner oppure dei vostri amici qualora siate single.

Voto - 6,5

Vergine: oroscopo di giovedì caratterizzato da un'irrefrenabile voglia di vivere, di mare, di divertimento, di libertà, da vivere in compagnia del partner qualora abbiate una relazione fissa, oppure con i vostri amici più cari qualora siate single, grazie soprattutto ad un allegro Mercurio in sestile dal segno del Cancro. Sul fronte lavorativo ci penserà il pianeta Giove, in trigono dal segno del Capricorno, ad organizzare bene il lavoro e svolgerlo con efficacia. Voto - 8+

Bilancia: una grande voglia d'amore e di stare in compagnia caratterizzerà la vostra giornata, complici anche Venere e il Sole favorevoli dal segno dei Gemelli. Un forte magnetismo vi aiuterà a conquistare la vostra anima gemella e portare la vostra relazione su un forte livello emotivo.

Se siete single sarà il periodo adatto per sostenere impegni più importanti. Nel lavoro numerosi consensi vi spingeranno ad iniziare un progetto di gruppo particolare. Voto - 8,5

Scorpione: l'influenza di Mercurio e di Marte favorevoli per voi nativi del segno completano un oroscopo niente male, soprattutto sul fronte professionale. Non vi mancheranno gli spunti necessari per portare avanti i vostri progetti, a volte anche grazie al suggerimento di un collega. Per quanto riguarda la sfera amorosa una certa serenità aleggerà nel vostro cuore, e vi aiuterà a gestire meglio il rapporto tra voi e il partner. Se siete single sentire le farfalle nello stomaco alla vista o al pensiero della persona che vi piace è vero amore, e dovrete essere in grado di dimostrarlo.

Voto - 8

Sagittario: giornata così così per voi nativi del segno secondo l'oroscopo della giornata di giovedì. Avrete una configurazione astrale poco convincente, e vi conviene non fare nulla di rischioso in questa giornata. In amore se siete single la miglior cosa che possiate fare sarà quella di non dare adito ad alcune voci e procedere sulla vostra strada. Se avete una relazione fissa siate meno impulsivi nei confronti del partner. Nel lavoro se un collega vorrà darvi una mano, accettatela e non siate presuntuosi. Voto - 6

Capricorno: oroscopo della giornata di giovedì che prevede il pianeta Giove in congiunzione al vostro cielo, assieme ad uno splendente Marte favorevole dal segno dei Pesci.

Con questo cielo il settore professionale andrà a gonfie vele in questa giornata, dove sarete in grado di garantire buoni risultati, anche se dovrete perdere qualche ora in più. Per quanto riguarda l'amore il vostro rapporto con il partner sarà intimo, profondo e coinvolgente, soprattutto se siete nati nella terza decade. Se siete single abbiate più fiducia nei vostri amici. Voto - 8

Acquario: con la Luna e Saturno in congiunzione al vostro cielo, l'oroscopo della giornata di giovedì non poteva essere che positivo per voi nativi del segno. Sul fronte sentimentale non avrete voglia di seguire l'esempio degli altri, e cercherete di creare una relazione di coppia al top con le vostre sole forze.

Se siete single avrete voglia di riprendere il rapporto con una vecchia conoscenza. Per quanto riguarda il settore professionale lavorerete con sicurezza ed efficacia, centrando spesso i vostri obiettivi. Voto - 8,5

Pesci: oroscopo di giovedì molto buono per voi nativi del segno, con Marte benefico nel vostro cielo. Lavorare in questa giornata sarà più alla vostra portata, con tanta voglia di fare e buoni risultati in arrivo. In amore l'affiatamento di coppia con il partner sarà molto buono, soprattutto se siete nati nella prima decade. Ad amplificare la passione inoltre ci penserà la Luna, in arrivo a fine giornata. Se siete single vi piacerà molto fare ciò che più vi piace in questa giornata, in quanto avrete un forte senso di libertà.

Voto - 8