Il sesto mese dell'anno ha avuto inizio. Scopriamo come andrà il mese di giugno per tutti i nati sotto il segno dei Pesci relativamente all'amore, al lavoro e alla salute.

Nonostante il cielo fosse di recupero, gli ultimi tempi non sono stati semplici da gestire soprattutto a livello amoroso. Alcuni cercavano maggiore tranquillità, ma non è stata semplice da ottenere. Con Marte nel segno, nel lavoro, non sono però mancate delle possibilità.

Astrologia del mese di giugno per i nati Pesci

Con l'arrivo di giugno, ci sarà la possibilità di un maggiore recupero a livello salutare, soprattutto per chi negli ultimi mesi ha affrontato delle situazioni difficili.

Le giornate migliori saranno quelle comprese nell'ultima parte del mese, quando il sole sarà in ottimo aspetto. Anche le cure saranno favorite, ci sarà più possibilità di risolvere delle problematiche che da tempo vi creavano dei fastidi.

In amore, Venere dissonante non aiuta i rapporti già in difficoltà. Per quel che riguarda il settore lavorativo, i nati sotto il segno dei Pesci, è probabile che in queste giornate di giugno dovranno lottare per ottenere dei riconoscimenti.

Oroscopo di giugno: amore e lavoro dei Pesci

A livello sentimentale, le coppie che hanno vissuto dei momenti instabili, difficilmente riusciranno a ritrovare un nuovo equilibrio in particolare nella prima parte del periodo.

Non mancheranno discussioni, cercate di gestire la rabbia in modo da poter anche minimamente contenere delle problematiche. I rapporti iniziati da poco tempo, saranno invece soggetti a verifiche, qualcuno potrebbe non essere certo della decisione presa negli ultimi tempi. Siete in cerca di un rapporto con una persona che vi dia sicurezza, in modo da avere più certezze.

Venere dissonante proseguirà anche nel mese di luglio, quando saranno ancora in corso delle revisioni sentimentali.

Per quel che riguarda il settore lavorativo, chi ha in programma dei progetti, dovrà impegnarsi a fondo per poter riuscire ad emergere. Le collaborazioni non saranno semplici da gestire, difficilmente riuscirete a rapportarvi con gli altri in modo tranquillo.

Chi ha un'attività in proprio, potrà pensare a delle iniziative, che però potranno vedere più concretezza nei prossimi mesi. A livello pratico, potrebbero invece esserci delle risoluzioni, miglioramenti che attendevate da tempo. Un recupero avverrà con gli ultimi giorni, grazie anche al sole io ti aspetto. Bisognerà sfruttare l'ultima settimana di giugno, quando poteste avere delle intuizioni interessanti e delle soddisfazioni.