L'Oroscopo di domani, sabato 13 giugno, è pronto a svelare che tipo di giornata sarà. Un'altra settimana sta per archiviarsi e lo farà sotto un cielo astrale interessante. La Luna resterà nei Pesci fino alle ore 21.03 circa, poi transiterà nell'Ariete. Si prospettano 24 ore piuttosto differenti per ciascun segno. C'è chi si sentirà rinato e chi invece si ritroverà a combattere con la distrazione. Approfondiamo le previsioni astrali della giornata per ciascun segno e l'immancabile classifica disposta in ordine decrescente.

Previsioni astrologiche: classifica degli ultimi quattro segni

Toro - 12° posto - La distrazione vi causerà dei disagi, specie al mattino quando sarete occupati in alcuni lavori.

Focalizzatevi su quelli che sono i vostri sogni di vita. In serata le coppie saranno a rischio discussione, forse per pareri contrastanti o divergenze di opinioni sul come trascorrere il weekend o l'estate.

Vergine - 11° in classifica - Non sempre l'erba del vicino è la più verde, si tratta spesso di un'impressione. In giornata accadrà un fatto particolare che vi turberà e i vostri nervi rischieranno di esplodere. Siete stanchi di sentirvi ripetere che andrà tutto bene, la verità è che vi sentite molto confusi e demoralizzati. Avrete voglia di stare da soli in queste 24 ore.

Capricorno - 10° posto - Scarsa concentrazione per coloro che studiano o si stanno preparando a sostenere un esame. Considerate l'idea di fare meno cose del solito, a volte è necessario allentare la presa per poter carburare meglio.

Lasciatevi andare e scrollatevi questo lunghissimo periodo incerto. Date la priorità a voi stessi.

Acquario - 9° in classifica - Relazione fuori controllo. Cercate di ripristinare la serenità di coppia altrimenti potreste causare una rottura irreparabile. Mettete da parte la ricerca di un lavoro e occupatevi di voi stessi: vi state trascurando.

Ogni cosa a suo tempo, quindi non abbattetevi facilmente se qualcosa non andrà secondo i vostri piani.

Oroscopo del giorno: i quattro segni nella media

Leone - 8° posto - Nel tempo avete perso di vista determinate amicizie. I tempi e le persone cambiano, anche voi non siete più spensierati come una volta.

Utilizzate queste 24 ore per mettere i puntini sulle 'I' e per cercare una risposta a quello che volete ottenere davvero dalla vita. Lasciatevi scivolare di dosso ogni briciolo di preoccupazione, staccate la spina dalla quotidianità.

Cancro - 7° in classifica - L’oroscopo del 13 giugno dice che avrete 24 ore un po' confuse. State maturando una decisione da qualche tempo. In giornata sarete tentati dal prendervi una pausa estiva. Seguite il vostro cuore perché solo voi potete sapere ciò che è meglio per voi stessi. Faticate a chiudere occhio la notte perché siete molto stressati e demotivati.

Sagittario - 6° posto - Tenetevi sempre attivi, ma non cedete il passo alla voglia di esagerare: 'il troppo stroppia'!

In questa giornata la vostra mente potrebbe diventare nostalgica e rivangare il passato. Avrete voglia di trascorrere una serata speciale di coppia, magari a lume di candela o al ristorante.

Gemelli - 5° in classifica - La giornata segnerà un momento di rinascita interiore. La settimana è stata un po' pesante e vi siete lamentati per troppe cose. Siete al limite dell'esasperazione ma per fortuna vi aspetta un sereno weekend. Siete molto forti ma tendete a sottovalutarvi! Intesa con il partner di sempre. Un vecchio amore potrebbe ritornare.

Classifica oroscopo: i primi quattro segni

Ariete - 4° posto - Sabato allegro e spensierato, è giunto il momento di mettersi in azione e rimboccarsi le maniche.

Nessun problema è senza soluzione, perciò qualunque cosa accada, prendetevi del tempo per riflettere e spremere le meningi. Aspettatevi una serata intensa, di certo non sbadiglierete.

Bilancia - 3° in classifica - Le previsioni astrologiche dicono che nell'aria fluttuerà qualcosa. Sogni, progetti, desideri, ogni cosa tornerà alla ribalta. Avrete a che fare con una nuova conoscenza tutta da scoprire. Godetevi le prime volte di coppia. Chi è insieme da parecchio tempo potrebbe sentirsi annoiato, in tal caso fate qualcosa di insolito.

Pesci - 2° posto - L’oroscopo di domani parla di buona energia astrale. Il vostro livello di interazione e socialità spiccherà e ciò vi condurrà sulla strada giusta.

L'incertezza dei mesi scorsi sarà un lontano ricordo, finalmente riuscirete a voltare pagina. Pizza in serata, tutto sarà più piacevole che mai.

Scorpione - 1° in classifica - Questa sarà la migliore giornata della settimana. Avrete modo di mostrare quanto valete. Un legame si rinsalderà e se c'è stato un litigio verrà chiarito e lasciato alle spalle. Saprete apprezzare ogni cosa e il vostro buonumore risulterà contagioso.