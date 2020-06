La terza settimana del mese di giugno è entrata nel vivo per tutti i segni dello zodiaco. Vediamo quali novità porteranno stelle e pianeti ai dodici segni zodiacali in amore e nel lavoro e come andrà la giornata con l'Oroscopo del 16 giugno 2020.

Astri e stelle del 16 giugno 2020: previsioni

Ariete: in amore momento che vi consente di venire fuori da situazioni complicate. Anche se la Luna non è più favorevole, le cose proseguono in modo positivo, i conflitti sono messi da parte. Nel lavoro, entro poco tempo, uscirete da questioni complicate dal punto di vista finanziario.

Toro: per i sentimenti, con diversi pianeti favorevoli come Marte e Giove, potrete prendere diverse decisioni cruciali per la vostra vita.

Non mancheranno comunque complicazioni a causa di Saturno dissonante. Nel lavoro alcuni aspetti sono da curare e non trascurare, gestite al meglio i progetti.

Gemelli: a livello amoroso, con le stelle che sono dalla vostra parte si presentano alcune questioni utili per recuperare. Nel lavoro entro il prossimo mese potreste concludere un nuovo accordo, tornate a riprendere quota.

Cancro: in amore alcune questioni potrebbero cambiare in modo interessante e le nuove storie saranno importanti. A livello lavorativo andate incontro a nuove alleanze, le collaborazioni sono importanti.

Leone: in amore dovrete avere pazienza in questa giornata, in particolare nei rapporti con una persona della Vergine.

Nel lavoro stanno cambiando alcune cose, spesso andate incontro a momenti negativi, però non sempre per colpa vostra. State facendo fatica ad accettare alcune questioni.

Vergine: a livello sentimentale momento decisivo per le storie che vanno avanti da tempo. È importante recuperare una storia se in crisi da diverse settimane.

Nel lavoro ci sono alcune questioni e tensioni da superare, ricordatevi che ne uscirete comunque vincitori.

Bilancia, Scorpione e Sagittario: gli astri del 16 giugno

Bilancia: per i nati sotto questo segno zodiacale nelle prossime ore recupererete qualcosa. Siete pronti ad affrontare un discorso importante.

Nel lavoro ci vuole prudenza. Siete alla ricerca di conferme di contratti e accordi.

Scorpione: per i sentimenti le stelle consigliano di affrontare tutto con calma, senza far pesare troppo alcune situazioni. Nel lavoro occhio ai rapporti con soci e collaboratori, potreste andare incontro a problemi insormontabili.

Sagittario: per i nati sotto questo segno zodiacale in amore al momento siete alla ricerca di emozioni importanti. Se una persona vi interessa meglio farsi avanti. Nel lavoro attenzione alle distrazioni che potrebbero comportare diversi problemi in questa giornata.

Le stelle del 16 giugno per Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno: a livello amoroso con Giove favorevole avete maggiore energia da spendere con la persona amata.

Nel lavoro attenzione a non chiudervi troppo in voi stessi perché il momento non è dei migliori e in questo momento c'è bisogno di reagire.

Acquario: per i sentimenti nasceranno delle belle passioni anche con una persona conosciuta da poco. Venere e Saturno offriranno maggiori novità. Nel lavoro momento importante anche se non mancheranno alcune polemiche.

Pesci: in amore cercate di ritrovare un po' di armonia con la persona che sta al vostro fianco, è da tempo che siete alla ricerca di maggiori certezze. Nel lavoro i prossimi mesi saranno importanti per capire da che parte stare e verso quale strada sta andando un vostro progetto.