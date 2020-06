Nella giornata di venerdì 19 giugno 2020 ci sarà un sensibile rialzo dell'umore per molti segni dello zodiaco che ultimamente hanno risentito di molta tristezza e spossatezza, a cominciare dal segno dello Scorpione e finendo con il segno della Vergine, meno stressata e più su di tono.

Di tutt'altro avviso saranno il segno dell'Acquario e il segno della Bilancia, che dovranno necessariamente far fronte a qualche situazione difficile sia in ambito lavorativo che sentimentale.

A seguire, le previsioni segno per segno della giornata.

Ariete sentimentale

Ariete: ora meno che mai avrete tempo per l'amore e per tutto il 'ventaglio' dell'ambito sentimentale, ma sicuramente troverete molto piacevole il fatto che ci sarà sempre e comunque qualcuno che non vi farà pesare una determinata situazione.

Toro: avrete ogni presupposto possibile per poter attuare qualche piano professionale rimasto nel cassetto da tanto tempo. Qualche collega vi aiuterà in questa impresa, anche se la parte maggiore dovrete attuarla in solitaria.

Gemelli: qualche nostalgia vi metterà in condizione di essere tristi o malinconici, ma avrete qualche amico disposto a chiacchierare con voi anche di questioni molto pesanti e su cui necessiterete di un consiglio concreto.

Cancro: vi lascerete andare a qualche hobby che non prendevate in mano da tanto tempo, purtroppo però rischierete seriamente di essere negligenti sul lavoro. Evitate di essere troppo permissivi con voi stessi.

Leone: sicuramente le tempistiche per fare un acquisto di notevoli dimensioni saranno piuttosto mature, e difficilmente perderete occasione di cominciare ad investire e a far valere adeguatamente i vostri guadagni.

Vergine: sarete più sereni ora che alcune questioni lavorative si saranno concluse, insieme a qualche affare andato a buon fine. Ancora qualche attrito in famiglia vi darà qualche pensiero negativo in più.

Sagittario in difficoltà

Bilancia: eviterete di incappare in discussioni con il partner per non rovinare alcuni momenti di serenità insieme, ma sicuramente avrete da risolvere alcuni dettagli su una situazione alquanto spinosa.

Scorpione: anche se molti problemi non saranno ancora stati risolti, avrete a che fare con una presa di posizione nei loro confronti meno 'angosciante' rispetto alle giornate precedenti. L'umore quindi si risolleverà drasticamente.

Sagittario: avrete molte difficoltà in ambito professionale, ma almeno non avrete un pessimismo di fondo che vi preclude ogni possibilità di 'avanzare'.

Saranno sicuramente consentiti svaghi di ogni sorta.

Capricorno: l'entusiasmo e la fantasia per quanto concerne l'ambito lavorativo purtroppo subiranno una battuta d'arresto, nonostante ci sia una situazione tutto sommato buona per poter mettere in atto altre idee.

Acquario: ci saranno dei contrasti con i colleghi sul posto di lavoro, e ciò potrebbe seriamente compromettere alcuni successi a causa di distrazioni tutt'altro che rilassanti. Dovrete essere concentrati al massimo.

Pesci: anche l'amore avrà la sua 'fetta' di attenzione in questa giornata. Innanzitutto, avrete qualche idea per farvi perdonare di eventuali mancanze, e poi l'intesa ritornerà naturalmente quella di prima.