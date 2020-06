Domenica 14 giugno 2020 troveremo sul piano astrale la Luna in sosta nel segno dell'Ariete, mentre Mercurio stazionerà in Cancro. Giove assieme a Plutone permarranno nel domicilio del Capricorno, così come Saturno proseguirà il transito in Acquario. In ultimo, il Sole, Venere e il Nodo Lunare continueranno il moto in Gemelli, come Nettuno e Marte rimarranno stabili nel segno dei Pesci.

Oroscopo quotidiano favorevole per Leone e Ariete, meno conciliante per Scorpione e Pesci.

Sul podio

1° posto Leone: lavoro top. Superata la congiunzione Luna-Saturno in Acquario delle prime giornate a cui è seguito il neutrale transito del Luminare in Pesci, ecco che i nati Leone finiranno la settimana con l'ottimistica e determinata Luna in Ariete che potrebbe aprire nuovi ed entusiasmanti spiragli professionali.

2° posto Ariete: passionali. Venere, Saturno e la Luna formeranno una sfavillante congiunzione nella nona casa donando, con tutta probabilità, ai nativi un'invidiabile carica passionale, che il partner non potrà che apprezzare dopo i battibecchi degli ultimi giorni.

3° posto Gemelli: briosi. Il tono umorale in casa Gemelli avrà buone chance di essere ai massimi livelli, sopratutto per la terza decade che potrà affrontare le grane professionali col piglio giusto senza mai, però, cedere ad alcuna provocazione dell'ambiente.

I mezzani

4° posto Acquario: finanze top. I nativi potranno presumibilmente godere di un ottimo bilancio finanziario nel giorno che chiude la settimana, malgrado l'austero sguardo di Giove ed Urano di Terra suggeriranno di non concedersi acquisti voluttuari.

5° posto Sagittario: work in progress. L'atmosfera, sia in amore che al lavoro, sta rapidamente mutando negli ultimi giorni e i nati del segno dovranno, gioco forza, prendere probabilmente in mano la situazione ed effettuare delle scelte importanti per il loro percorso esistenziale. Il momento, però, non è ancora adatto per mettere nero su bianco le loro decisioni.

6° posto Bilancia: sereni. Nel nido domestico il clima godrà di una rinnovata serenità che, come piacevole conseguenza, renderà più fluida anche la comunicazione dei nati Bilancia con partner e figli. Lavoro in secondo piano.

7° posto Cancro: a piccoli passi. Domenica i nativi potrebbero trovarsi di fronte a fastidiosi imprevisti domestici che, grazie al trigono Mercurio-Nettuno in undicesima casa, riusciranno a sistemare poco alla volta, venendone a capo entro la serata.

8° posto Capricorno: taciturni. L'ostilità latente di qualche collega nell'ambiente professionale in questa giornata apparirà probabilmente più evidente e pressante ai nativi, che preferiranno mantenere un mood taciturno anziché esternare con veemenza la rabbia che stanno covando.

9° posto Vergine: punti di riferimento. Il lavoro, in un modo o nell'altro, è proseguito in questo delicato momento globale ma adesso i nati del segno riceveranno, con tutta probabilità, una notizia inerente un capo o un importante cliente. Queste figure di riferimento, infatti, potrebbero venir meno destabilizzando non poco i pragmatici nativi.

Ultime posizioni

10° posto Pesci: confusi. L'ambiguo atteggiamento del partner potrebbe confondere i nati del segno ma, fortunatamente, in loro soccorso arriveranno il trigono Marte-Mercurio d'Acqua ed il sestile Mercurio-Urano che quando la domenica starà per finire gli schiariranno le idee in un batter d'occhi.

11° posto Toro: relax. La settimana sta per chiudere i battenti ed i nati Toro, come si confà alla loro indole, non si sono risparmiati sul versante professionale. Le energie profuse, però, sono state parecchie e questa giornata sarà probabilmente adatta a ritemprare il loro benessere psico-fisico, grazie al meritato relax.

12° posto Scorpione: bizzosi. Il nervosismo avrà buone chance di essere il protagonista dei nati del segno, specialmente nelle faccende di cuore dove appena il partner aprirà bocca sarà invaso da una ventata di battute piccate. Sarà bene non esagerare nello sfogarsi col partner perché questi potrebbe esaurire la pazienza.