Per la giornata di giovedì 18 giugno 2020 ci sarà in serbo per il segno dei Gemelli qualche pensiero di troppo, mentre per l'Ariete subentrerà un periodo di stress molto forte. La Bilancia troverà il proprio relax, soprattutto in serata, ma lo Scorpione sarà ancora assillato dalle forti negatività che già lo turbano in questi giorni.

I Pesci avranno una nuova carica e una nuova grinta sul posto di lavoro e recupereranno il tempo perso.

Ottime prospettive di conquista amorosa per il segno dell'Acquario.

In basso, l'Oroscopo per tutti i 12 segni dello zodiaco.

Vergine istintiva

Ariete: stressati. A causa del nervosismo ma soprattutto dello stress lavorativo, potreste raggiungere un punto di rottura che difficilmente potrà fare a meno di una pausa.

Dovreste staccare la spina per un po'.

Toro: avrete ben in mente le mosse lavorative di cui avrete bisogno, ma il tempo per concretizzarle potrebbe non essere in questa giornata. Dovrete fare in modo da attendere con calma e distraendovi il più possibile.

Gemelli: sarete un po' troppo sovrappensiero, tanto che qualcuno sul posto di lavoro o di studi potrebbe riprendervi facilmente. Dovrete essere più concentrati sulle questioni professionali, in un secondo momento penserete ad altro.

Cancro: mollare proprio adesso dando ascolto a quel po' di stress che si presenterà fin dal mattino vorrà dire perdere molti dei guadagni promessi. Fare qualche sforzo in più sarà molto più semplice di quel che pensate.

Leone: purtroppo non darete ascolto a chi vi dirà di risparmiare, finendo in qualche sito o negozio di shopping per potervi godere il pomeriggio in tutta serenità. Cercate solamente di non essere troppo spendaccioni.

Vergine: dare credito a qualche collega invidioso sarà abbastanza deleterio per la vostra carriera professionale.

Ora più che mai dovrete solamente badare al vostro istinto e alle vostre ambizioni sul lavoro.

Pesci e Capricorno stacanovisti

Bilancia: distendersi sarà la parola chiave di questa giornata, e anche se avrete da fare al lavoro sarete quasi completamente liberi una volta che le ore lavorative saranno finalmente concluse.

Prendetevi cura di voi.

Scorpione: purtroppo sarete tentati di vedere sempre il bicchiere mezzo vuoto in questo periodo, e questa giornata purtroppo sarà una delle peggiori per il vostro umore. Ora più che mai sarà doveroso essere poco impulsivi.

Sagittario: ci sarà una giornata di rimonta, in cui vorrete andare contro tutto e tutti e rimettervi in gioco con qualcosa che desideravate già fare da tempo, come un nuovo lavoro o un percorso di studi.

Capricorno: la ricerca di un lavoro anche se darà dei risultati sarà comunque poco soddisfacente e povero di creatività. Qualche piccolo consiglio da parte del partner vi aiuterà a superare qualche delusione.

Acquario: l'intesa amorosa sarà fra le migliori non solo della settimana, ma di tutto il mese.

Per i single qualche incontro o qualche nuova consapevolezza li farà puntare lo sguardo verso qualcuno che già conoscono.

Pesci: intensificherete il vostro lavoro per arrivare a mettervi in pari con gli impegni. Quindi anche gli aspetti che gravitano attorno alla vostra carriera professionale saranno sicuramente in miglioramento.