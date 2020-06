L'Oroscopo di luglio dell'Acquario prometterà splendide opportunità in tutti i campi vitali grazie all'influsso appagante e risolutivo di Venere in Gemelli. L'astro dell'amore e del benessere risulterà in posizione favorevole rispetto alla casa astrologica dell'Acquario, così come Marte in Ariete che garantirà una sferzata di energia dinamica, sia in campo sentimentale che in quello professionale. Gli Acquario dovranno lavorare sodo in questo mese, ma i risultati saranno di sicuro positivi. Le coppie vivranno dei meravigliosi momenti a due grazie alla benevola influenza di Venere, mentre i single potranno approfondire gli incontri in maniera fortunata.

Di seguito le previsioni astrali fortunate.

Astri e oroscopo del lavoro di luglio dell'Acquario

L'oroscopo di luglio per voi Acquario spingerà a portare avanti i progetti lavorativi con coraggio e tanta determinazione, grazie a Venere in Gemelli e Marte in Ariete che caricheranno di una carica energizzante e dirompente. Attenzione quindi a non lasciarvi sopraffare da essa e anzi dovrete cercare di incanalare questo flusso energetico nel verso giusto per ottenere ottimi risultati. Potreste sentirvi molto emotivi e ipersensibili, questo a causa dell'influenza del Sole e di Mercurio in Cancro che produrranno tanta vitalità e vi apriranno a un dialogo socievole, ma nello stesso tempo potreste sentirvi nervosi e anche un po' depressi.

Dovrete cercare di essere più aperti alla vita e meno problematici, potrete tenere a bada la vostra sensibilità anche contando sull'aiuto favorevole di Giove in Capricorno che favorirà in ogni campo. Nel mese di luglio, voi amici dell'Acquario dovrete buttarvi a capofitto nel lavoro per seminare e raccogliere i frutti dopo l'estate, già da settembre.

Via libera ai colloqui di lavoro e più decisione nel portare a termine i progetti tenuti in cantiere. Bando al nervosismo quindi, distraetevi, ritagliatevi dei momenti per voi stessi e cercate di tenere a bada la vostra ipersensibilità, poiché l'enorme energia elargita da Marte potrebbe farvi risultare arroganti con i vostri colleghi di lavoro.

La sfera amorosa di luglio nelle previsioni astrali dell'Acquario

Nei mesi scorsi ci sono state un po' di tensioni in amore per voi Acquario, ma in questo mese di luglio vivrete un periodo veramente fortunato in ambito sentimentale. Venere in Gemelli e Marte in Ariete, i due pianeti che regolano le faccende di cuore e la passionalità, saranno dalla vostra parte e tante saranno le opportunità amorose. Sarà un mese ricco di gioia e voi in coppia vivrete dei momenti veramente meravigliosi con il vostro partner. Potrete senza alcun impedimento, portare a termine un progetto importante che sta a cuore già da un po' o iniziare una relazione di vita a due più solida e duratura. Non ci saranno nubi all'orizzonte per voi nati dell'Acquario e addirittura chi ha vissuto una crisi nei mesi precedenti, potrebbe ricucire gli strappi di un rapporto o riprovarci con il proprio ex.

Tante saranno le opportunità amorose positive in questo mese, così come tante saranno le sorprese che gli astri vi proporranno. Anche per voi Acquario single staranno per giungere splendide sorprese in questo mese di luglio. Sarete ricchi di carisma, sensuali e affascinanti. Potrete vivete tante possibilità interessanti e finalmente concretizzare i sogni amorosi, grazie al transito di Mercurio e del Sole in Cancro che renderanno empatici, sensibili e molto aperti al dialogo. Farete tanti incontri interessanti e coltiverete tante nuove amicizie, e chissà che in questo mese non incontriate proprio la vostra anima gemella.