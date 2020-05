La stagione estiva è alle porte. Scopriamo come andrà questo periodo per i nati sotto il segno della Vergine. Di seguito le stelle con amore, lavoro e salute per le giornate e le settimane comprese tra l'1 e il 30 giugno 2020. Negli ultimi tempi la stanchezza ha dominato, rendendovi irritabili. Nel corso del mese di maggio, diverse sono state le giornate che vi hanno creato dello stress, periodo che non è stato semplice da gestire a causa anche di questioni salutari. In amore, le coppie già in crisi hanno peggiorato il loro rapporto. Nel lavoro, molte le situazioni che hanno viaggiato lentamente.

Astrologia del mese per la Vergine

A giugno non mancheranno delle tensioni e non saranno semplici da gestire. Già nelle prime giornate, alcuni disturbi potrebbero sorgere a livello psicofisico causando diversi disagi. Con Marte in opposizione, sarà importante cercare di ritrovare un equilibrio interiore per poter scaricare le tensioni e puntare l'attenzione su di voi. Con il transito di Giove e di Saturno, il prossimo mese potreste godere di un piccolo recupero. Giornate sottotono non mancheranno per il campo amoroso, dove le coppie potrebbero prendere delle decisioni definitive riguardo al proprio rapporto. Mese favorevole invece per il lavoro, anche se non mancheranno nervosismi da dover gestire.

Oroscopo giugno: lavoro e amore della Vergine

A livello lavorativo, per i nati sotto il segno della Vergine, la situazione migliora, anche se qualcuno potrebbe aver vissuto delle delusioni a causa di promesse non mantenute. Cercate in questo periodo di evitare situazioni che vi esporrebbero troppo a livello finanziario.

Sarà meglio non prendere delle decisioni affrettate, ma aspettate per capire come si evolvono gli eventi. La parte centrale del periodo sarà importante per capire quali sono le persone che realmente tengono a voi e ai vostri progetti e se ci sono delle problematiche troverete delle soluzioni. Con l'arrivo di luglio Marte non sarà più contrario e questo migliorerà ancora di più la situazione.

Le questioni sentimentali, invece, potrebbero essere messe in secondo piano, per le problematiche riscontrate negli ultimi tempi a livello lavorativo. Sarà importante fare chiarezza all'interno della coppia per poter portare avanti il proprio rapporto. Alcune coppie in crisi da tempo, potrebbero decidere di portare a termine la propria relazione. Non mancherà comunque una buona energia nella parte conclusiva del periodo, quando il Sole tornerà a essere per voi favorevole. Delle belle emozioni potranno essere vissute con l'avanzamento dell'estate.