L'Oroscopo di giovedì 25 giugno prevede cambiamenti soprattutto per i segni d'aria come l'Acquario che dovrà prendere delle decisioni importanti soprattutto per la carriera. I segni di terra dovranno fare attenzione ad alcune persone che li circondano, sia sul lavoro che in famiglia. Quelli di fuoco, invece, dovranno essere più cauti nelle spese.

Previsioni astrologiche del 25 giugno da Ariete a Vergine

Ariete: il rapporto con il partner potrebbe risentire di qualche piccola divergenza che non riuscirete a risolvere in breve tempo, non permettendo dunque una rapida riconciliazione.

Toro: avrete qualche dissidio in famiglia, forse a causa di qualche problema rimasto irrisolto.

Ci saranno impegni di lavoro, ma nel corso della giornata potrete anche godervi qualche momento di relax.

Gemelli: l'influsso di Venere metterà fine a delle discussioni in famiglia o nella schiera delle vostre amicizie. Sul lavoro potrete fregiarvi di una buona dose di fortuna.

Cancro: vi concederete qualche acquisto in più. Sarà una giornata all'insegna del divertimento e della spensieratezza. Insieme ad un caro amico potrete anche vivere un'esperienza del tutto nuova.

Leone: sarete a corto di idee e per questo motivo proverete a "rispolverare" un progetto del passato per modificarlo e aggiornarlo. Fate attenzione a delle persone che potrebbero essere poco sincere nei vostri confronti.

Vergine: avrete la fortuna dalla vostra parte, quindi sarà il momento giusto per fare qualche investimento o per portare a compimento un delicato affare che richiederà anche la massima concentrazione.

Oroscopo di giovedì 25 giugno da Bilancia a Pesci

Bilancia: per raggiungere una maggiore complicità con il partner ci sarà bisogno di un po' di dialogo in più, e voi non esiterete nell'esternare i vostri pensieri alla persona amata. Evitate però di essere invadenti.

Scorpione: sarete molto disponibili con gli altri, ma anche molto magnetici.

Sarà la giornata ideale per fissare un appuntamento con qualcuno che vi piace e che di recente è stato spesso nei vostri pensieri.

Sagittario: evitate di prendere decisioni definitive per il lavoro o in tutti quei settori che prevedono investimenti economici. Vi conviene, infatti, attendere un periodo meno "turbolento".

Capricorno: ci sarà qualche collega che non "ve la racconterà giusta", che avrà dei comportamenti che vi metteranno in allerta e non vi permetteranno di lavorare tranquillamente. Gli astri consigliano di tenere a debita distanza queste persone.

Acquario: arriverà il momento di prendere una decisione difficile che comunque cambierà positivamente la vostra vita, magari insieme al partner o alla famiglia. Sarete anche pieni di idee brillanti.

Pesci: farete degli acquisti per essere più eleganti anche sul lavoro. In amore, migliorerà l'affinità di coppia.