Inizia una nuova settimana per tutti i segni zodiacali, la quale segnerà la fine del mese di giugno e l'arrivo di quello di luglio. Approfondiamo come andrà in particolare la giornata di lunedì 29 giugno per tutti i segni dell'Ariete ai Pesci.

Previsioni astrali del 29 giugno da Ariete a Vergine

Ariete: a livello sentimentale con la Luna in opposizione bisogna essere prudenti. Cercate di non cedere a tensioni e polemiche. A livello lavorativo potrebbero esserci dei momenti di confusione. Giornata caratterizzata da stress.

Toro: possibili novità per i nati sotto questo segno, soprattutto per quel che riguarda il lato sentimentale.

Nel lavoro potrebbero esserci dei cambiamenti da soppesare.

Gemelli: in questa giornata di lunedì 29 giugno, bisognerà far fronte a delle possibili proposte per quel che riguarda il settore sentimentale. Nel lavoro sarà possibile prendere in considerazione dei nuovi contratti.

Cancro: a livello lavorativo bisogna essere cauti, valutate se sarà possibile sfruttare delle occasioni. In amore, con Luna e Mercurio favorevoli, potrete fare dei passi avanti, ma non abbiate fretta.

Leone: vi sentite stanchi in questa giornata e non sono molte le cose che avete voglia di fare. Per quel che riguarda il settore lavorativo, siete in cerca di qualcosa di stabile. In amore giornata sottotono.

Vergine: in campo lavorativo non mancherà una buona energia, possibili aggiornamenti per i progetti in corso.

In amore potrebbero esserci delle opportunità, dopo delle situazioni complicate è infatti possibile una ripresa.

Astri e stelle del giorno 29 giugno da Bilancia a Pesci

Bilancia: momento di recupero per i nati sotto questo segno. A livello lavorativo potreste essere particolarmente intraprendenti. In amore, con la Luna nel segno, potrete sviluppare maggiormente i vostri interessi.

Scorpione: nel lavoro non siate vaghi, in quanto dovrete affrontare delle situazioni importanti.

Quanto ne sai su fake news e coronavirus? Fai il quiz e scoprilo

In amore, con il Sole favorevole, potreste vivere emozioni importanti.

Sagittario: potete fare dei passi avanti a livello lavorativo e ciò renderà possibile concretizzare delle situazioni. In amore è il momento giusto per vivere nuove sensazioni.

Capricorno: evitate scontri in campo lavorativo. A livello amoroso cercate di affrontare le eventuali discussioni nel modo più tranquillo possibile.

Non mancherà la stanchezza in serata.

Acquario: la giornata di lunedì 29 giugno sarà caratterizzata da stelle conflittuali e quindi i nativi saranno sottotono. Nel lavoro ci sono dei cambiamenti da dover affrontare. In amore potrebbero nascere delle piccole polemiche.

Pesci: questa sarà una giornata favorevole in amore. Dopo aver vissuto dei periodi sotto tensione, adesso potreste recuperare. Nel lavoro arrivano conferme che possono risultare importanti.