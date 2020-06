L'oroscopo di lunedì 29 giugno avrà in serbo moltissime sorprese per i diversi segni zodiacali. Nella volta celeste di domani, sarà possibile osservare il Sole in congiunzione a Mercurio, Giove in congiunzione a Saturno, Giove in congiunzione a Plutone e, infine, Saturno in congiunzione a Plutone.

Scopriamo, nel dettaglio, quali elementi caratterizzeranno l'Oroscopo di domani 29 giugno di tutti i dodici segni zodiacali: dall'Ariete ai Pesci.

Previsioni zodiacali di lunedì 29 giugno: Ariete impegnato sul lavoro e Gemelli concreto

Ariete: sarà il momento di tornare sui vostri passi e comprendere, davvero, quali saranno le priorità della vita che desidererete portare avanti.

Cercherete di fare appello a tutte le vostre energie per non farvi abbattere da questo lunedì. Forse, dopo il weekend, non sarà facile tornare a lavoro, ma la vicinanza dei colleghi e le piccole soddisfazioni legate alle vostre mansioni vi consentiranno di apprezzare ogni piccolo momento. L'amore, a causa dei numerosi impegni, passerà in secondo piano.

Toro: vi concentrerete al massimo sul lavoro. Eviterete qualunque tipo di distrazioni e proverete a sfruttare tutte le vostre qualità. Il rapporto con i colleghi, a causa di alcune incomprensioni, potrebbe diventare teso e di difficile gestione. L'oroscopo di domani consiglia di mitigare alcune reazioni e di prestare più attenzione alle parole che userete.

Ovviamente, le persone che vi circonderanno, avranno una buona dose di colpa, ma l'unica cosa che potrete fare sarà non dare adito a inutili discussioni.

Gemelli: sarà fondamentale avere la persona amata nella vostra giornata. Però, eviterete di affrontare questioni importanti o spinose. Preferirete mantenervi attivi e trascorrere del tempo di qualità con il partner.

Vorrete dedicarvi a qualcosa che sia da stimolo per entrambi. Metterete da parte il romanticismo e chiederete più concretezza al vostro partner. Forse quest'ultimo sarà restio a rinunciare alle coccole e vi chiederà maggiore tenerezza. Sarà necessario trovare un compromesso

Cancro: farete fatica a mostrare i vostri veri sentimenti.

Le recenti preoccupazioni e la paura per il futuro vi spingeranno a chiudervi a riccio. Qualcuno potrebbe pensare che non siete ben disposti verso la comunicazione, ma non sarà così. Nel momento in cui vi troverete in sintonia con un'altra persona, riuscirete a esternare tutte le vostre emozioni. Vi rivelerete empatici e capaci di ascoltare le parole degli altri. I consigli che darete saranno utili e razionali.

Oroscopo del 29 giugno: relax per Leone e pentimento per Bilancia

Leone: amerete stare in compagnia, ma sentirete anche l'esigenza di dedicare tempo a voi stessi. Approfitterete di questo lunedì di relax per far riemergere vecchie passioni. Giocherete con la creatività e vi renderete conto di possedere molto potenziale inesplorato.

Il partner potrebbe farvi delle pressioni per spingervi a trascorrere più tempo insieme. Per voi sarà importante che partecipi attivamente ai vostri hobby. Una mancanza di condivisione che metterà di cattivo umore.

Vergine: sarete scontrosi verso il prossimo. Il non potervi riposare vi farà riflettere sulla vita che state conducendo: troppi impegni e poca possibilità di delega. Il partner cercherà di venirvi incontro e di aiutarvi, ma per voi non sarà abbastanza. Vorreste meno egoismo attorno a voi e maggiore collaborazione. Durante le ore serali, deciderete di iniziare a pianificare tutta la settimana in modo da poter trovare i dei piccoli spazi da dedicare solo a voi.

Bilancia: dovrete impegnarvi molto per riuscire a gestire il confronto con gli altri.

Il vostro carattere gentile e pacato, infatti, potrebbe mettervi in situazioni complesse dal punto di vista emotivo. Per non offendere gli altri, tenderete a sopportare i torti e a non rispondere a tono. Però, nel corso della giornata, continuerete a sentire nella vostra testa le parole che hanno rivolto verso di voi. Vi pentirete di non esservi fatti rispettare e, forse, questo vi sarà da stimolo per il futuro.

Scorpione: sarete alla ricerca di una persona che possa capirvi e darvi le giuste attenzioni. La mancanza di comprensione, per voi, sarà un problema molto serio perché bloccherà sul nascere tanti rapporti. L'oroscopo di domani consiglia di non accontentarvi. Prima o poi, troverete qualcuno che corrisponderà esattamente alle vostre aspettative.

Nel frattempo, potreste divertirvi con gli amici e cercare di allargare la vostra cerchia di conoscenze!

Previsioni astrologiche di domani 29 giugno: Sagittario esigenze e Capricorno leader

Sagittario: sarete molto esigenti verso il partner. Gli richiederete cose che, forse, non sarà disposto a darvi. Le previsioni zodiacali di domani consigliano di tenere a bada il vostro egocentrismo. Sarà importante basare il rapporto amoroso sul rispetto reciproco. Gli amici cercheranno in tutti i modi di darvi consigli a questo proposito, ma voi la prenderete come un'offesa personale. Attenzione a non esagerare con le critiche perché potreste allontanare chi vi vuole bene.

Capricorno: amerete ricoprire un ruolo di leadership sia sul lavoro che in amicizia.

Non sopporterete che qualcuno vi dica cosa fare e tenderete a farvi rispettare con ogni mezzo possibile. Vi caricherete di molte responsabilità, ma questo non vi peserà affatto perché fortificherà il vostro ruolo. Amerete farvi notare per l'impegno che metterete nei progetti che vi staranno a cuore, ma non nasconderete la vostra simpatia e il vostro animo gioviale.

Acquario: sarete molto comprensivi verso il partner. Sarà un lunedì complesso per entrambi perché gli impegni lavorativi vi metteranno una certa dose di nervosismo addosso. Deciderete di organizzare una serata romantica e divertente. Sceglierete un film di qualità, ma non troppo impegnativo e vi metterete ai fornelli. Non preparerete una cena con troppe pietanze perché riterrete opportuno servire cibi freschi e che vi aiutino a combattere il caldo.

La persona amata apprezzerà.

Pesci: sarà una giornata non troppo positiva per il vostro segno. Il caldo abbatterà il vostro umore e sul lavoro non riuscirete a raggiungere i risultati sperati. Vi sembrerà di vivere in preda all'apatia e chiederete aiuto a parenti e amici. Riceverete consigli preziosi, ma potrete contare solo su voi stessi per superare questo brutto momento. Non ci sarà spazio per rapporti romantici perché sarete maggiormente concentrati su voi stessi.