L'Oroscopo del giorno 30 giugno è pronto a dare conto su come potrebbe evolvere questo martedì. A fare da anello della bilancia tra positività e negatività, come sempre l'Astrologia, nel contesto applicata ai segni della seconda sestina. Allora, ansiosi di sapere quali saranno i simboli astrali vincenti e quelli ritenuti in difficoltà nel periodo? Bene, prima di passare al sodo iniziamo a dare una piccola anticipazione sull'attuale situazione indicando come super-favoriti senz'altro gli amici dello Scorpione. Il fortunato segno di Acqua avrà ospite nel proprio settore la Luna, in arrivo nel segno questo martedì alle ore 00:47 della notte.

Ottimo periodo anche per Acquario e Pesci, entrambi sostenuti anche dall'Astro d'Argento oltre che da altre formazioni astrali. Invece, vista l'attuale carta del cielo non proprio positiva, l'oroscopo del giorno 30 giugno invita alla prudenza i nativi del Capricorno, in questo frangente preventivati "sottotono".

Iniziamo a togliere il velo dalla classifica quotidiana per poi passare alle previsioni zodiacali di martedì su amore, lavoro e salute segno per segno.

Classifica stelline 30 giugno

Le effemeridi quotidiane hanno già decretato chi avrà un giorno positivo e chi, invece, sarà costretto a cautelarsi. A dare un'idea del grado di positività/negatività assegnato dagli astri ai sei segni in analisi in questo contesto, come sempre la nostra classifica stelline interessante la giornata di martedì 30 giugno.

In merito a ciò, abbiamo già svelato il segno più fortunato, lo Scorpione, posizionato al primo posto con la "top del giorno" grazie all'ingresso nel settore della Luna. Adesso non resta altro da fare se non mettere in chiaro, finalmente, i restanti simboli zodiacali, cercando ovviamente di tenere a freno l'eventuale ansia.

Di seguito il responso dettato dalle effemeridi, interpretato dall'oroscopo del giorno per i segni da Bilancia a Pesci:

Top del giorno : Scorpione - Luna nel segno;

: Scorpione - Luna nel segno; ★★★★★: Acquario, Pesci;

★★★★: Bilancia, Sagittario;

★★★: Capricorno.

★★: Nessuno

Previsioni zodiacali del giorno 30 giugno: Bilancia, Scorpione e Sagittario

♎ Bilancia (23 settembre - 22 ottobre): ★★★★.

L'oroscopo di martedì 30 giugno, indica una giornata non affatto male. Per tantissimi di voi appartenenti all'amabile segno della Bilancia, gran parte del periodo si incamminerà sul filo della pura normalità. Insomma, una via di mezzo, senza troppe difficoltà ma nemmeno tante soddisfazioni da portare a casa. In amore, quindi, nulla di nuovo oltre la solita routine. La persona che avete accanto non vorrebbe rovinarvi la giornata con le sue solite ansie, ma avrà bisogno di voi: fatela sentire amata e coccolata e tutto andrà secondo le attese. Per i single, intanto, nuove avventure in vista? Diciamo che la possibilità c'è, come anche il rischio di prendere una sbandata per nulla! Quindi occhio a quello che andrete a mettere in ballo prossimamente.

Il lavoro invita a diluire nel tempo gli impegni in surplus, evitando di sovraccaricarvi troppo. Ora che siete vicini alla realizzazione di qualcuno dei vostri progetti sarebbe sbagliato esagerare con altre attività meno necessarie. In relazione alla salute invece, gli astri invitano a prendere provvedimenti nel caso di cefalea o tensioni muscolari. Di sicuro vi sarà d’aiuto un buon massaggio effettuato con i polpastrelli, esteso a tutta la zona interessata: testa, collo, spalle ringrazieranno.

Frase del giorno : "La felicità nelle persone intelligenti è la cosa più rara che io conosca." (Ernest Hemingway).

: "La felicità nelle persone intelligenti è la cosa più rara che io conosca." (Ernest Hemingway). Voto: 8.

♏ Scorpione (23 ottobre - 21 novembre): 'top del giorno'. Le previsioni zodiacali di martedì prevedono per voi nativi una giornata superlativa.

In amore, la Luna in Scorpione favorirà la possibilità di leggere nell'animo delle persone che vi stanno intorno. Mettete dunque a frutto tale consapevolezza per aprire un varco tra rigidità e orgoglio: trovate un punto d’intesa... Single, l'oroscopo del giorno invoglia molti di voi ad avere fiducia. Vi aspetta una giornata davvero con i contro-fiocchi! E non parliamo certo di neve ma di tanta buona "Manna" caduta dal cielo: sinceramente non capita tutti i giorni. Quindi, non dovete fare altro che vivere l'attimo. Il settore legato alle attività di lavoro intanto, presuppone che tutto possa filare liscio. A migliorare la situazione arriverà un sostegno insperato, il che vi darà la sicurezza di cui avete bisogno.

Per lo stato salutare invece, gli astri invogliano a risolvere problemi specifici, magari necessari. Sappiate che il benessere fisico e psichico si conquista anche attraverso qualche pausa di relax, magari abbinandola a piccoli esercizi fisici.

Frase del giorno : "Perdona i tuoi nemici, ma non dimenticare mai i loro nomi." (John Fitzgerald Kennedy).

: "Perdona i tuoi nemici, ma non dimenticare mai i loro nomi." (John Fitzgerald Kennedy). Voto: 10.

♐ Sagittario (22 novembre - 21 dicembre): ★★★★. L'oroscopo del giorno 30 giugno al Sagittario indica un periodo buono, ovviamente allineato alla blanda positività dei giorni cosiddetti normali. In merito all'amore dunque, periodo di routine: diciamo che vi sarà richiesto molto più impegno del solito, se non altro per mantenere gli attuali equilibri raggiunti in coppia.

Single, a voi un piccolo consiglio spassionato: durante i primi approcci amorosi evitate di "apparire" per ciò che non siete ma cercate di essere sempre e solo voi stessi. Se siete ancora single per vostra scelta, tenete a mente che tra non molto potreste ricredervi: se son rose fioriranno, altrimenti appassiranno. La parte inerente il lavoro intanto, preannuncia opportunità interessanti in grado di portarvi ad ampliare i vostri orizzonti. Chi è in commercio, sarà molto abile a trattare col pubblico. Lo stato di salute invita a dare spazio ad una sana attività fisica. Sarà benefica per la forma e per l’umore. Non continuate a rimandare a domani ciò che potreste iniziare sin da subito!

Frase del giorno : "Pensa per te stesso e lascia che gli altri si godano il privilegio di farlo a loro volta." (Voltaire).

: "Pensa per te stesso e lascia che gli altri si godano il privilegio di farlo a loro volta." (Voltaire). Voto: 8.

L'oroscopo di martedì 30 giugno: Capricorno, Acquario e Pesci

♑ Capricorno (22 dicembre - 21 gennaio): ★★★. L'oroscopo del 30 giugno indica un martedì all'insegna del poco invidiabile "sottotono". Dunque nel periodo non ci sarà di certo spazio per movimenti o aggiustamenti vari, specialmente in campo sentimentale. Sappiate che spesso la vita impone delle piccole/grandi sfide da affrontare: questo martedì potreste dover usare tutta la vostra forza d'animo e tanta pazienza. A chi è in stato singolo si prevede una giornata "moscia": più di qualcuno non riuscirà a divincolarsi dalla noiosa routine servita dal periodo.

E' dura la vita di voi solitari, non è così? Allora, cercate di concludere qualcosa massimo entro metà mattinata, altrimenti sospendete. In merito al lavoro, in vista ci sono buone opportunità, ma occorre stare attenti a non urtare la suscettibilità di chi potrebbe esservi utile. Braccio di ferro tra questioni (di lavoro) urgenti e problemi personali. La salute invece annuncia con probabilità una lieve crisi isterica, prevista nel corso della mattinata. Se eventuali istinti burrascosi dovessero mettere in subbuglio, una doppia camomilla e arriverete a sera sani e salvi.

Frase del giorno : "Salvaguardate il vostro diritto di pensare, perché anche pensare male è meglio di non pensare affatto." (Ipazia).

: "Salvaguardate il vostro diritto di pensare, perché anche pensare male è meglio di non pensare affatto." (Ipazia). Voto: 7-.

♒ Acquario (21 gennaio - 19 febbraio): ★★★★★.

Le previsioni astrali del giorno indicano l'arrivo di un martedì molto positivo. Sarete sicuramente favoriti dalla seducente Luna in Scorpione, ottima consigliera nei rapporti affettivi e non solo. In amore, calma e positività saranno da preferire nelle scelte. Visto che avrete a che fare con un periodo altamente positivo, perché sciuparlo con cose fatte in fretta? Metteteci pure l'anima e non ve ne pentirete. In coppia, siate pronti già da adesso a recuperare eventuali situazioni pendenti, anche pregresse. Single, nel tardo pomeriggio o massimo in serata potreste ricevere una splendida notizia. Speriamo per voi possa regalare tanta serenità o un pizzico di fiducia in ciò che sapete. Nel lavoro l'oroscopo del giorno invita ad adoperarsi per creare nuove alleanze, utili all'attività e alla carriera.

In ogni caso, mai accontentarsi di una routine insoddisfacente. Riguardo la salute, prendetevi cura della pelle, soprattutto in questo periodo di tintarelle a go go. Per le donne del segno, l'invito è curare di più il viso: idratatelo e utilizzate una buona maschera rigenerante contro l’invecchiamento cutaneo.

Frase del giorno : "La vita è così breve che non c’è tempo per litigi, per il rancore e per la guerra. C’è solamente il tempo per amare e dura solamente un istante." (Mark Twain).

: "La vita è così breve che non c’è tempo per litigi, per il rancore e per la guerra. C’è solamente il tempo per amare e dura solamente un istante." (Mark Twain). Voto: 9+.

♓ Pesci (20 febbraio - 20 marzo): ★★★★★. L'oroscopo del giorno 30 giugno annuncia un martedì perfetto sotto molti punti di vista, in primis nei settori relativi all'amicizia e ai sentimenti in senso lato.

Buona anche la parte inerente le incombenze quotidiane come l'arte, le professioni, i mestieri e le attività in conto proprio ai massimi livelli. In amore, certamente sarete molto sereni e questo si rifletterà positivamente sulla vostra vita di coppia. La persona amata si mostrerà affabile, distesa e piacevole regalando occasioni per limare perfino qualche piccola asperità emersa nei giorni scorsi. Single, se qualcuno di voi ha di recente registrato un appiattimento della propria capacità seduttiva, potrà ridare fuoco e vigore alle situazioni proprio ripartendo dai propri errori, quindi cercando di rimediare ai propri punti deboli. Nel lavoro, se la fatica non vi spaventa, tutto bene. Tanto più che si ventila l’ipotesi di un avanzamento o di un congruo aumento di stipendio. Coltivate il rapporto lavorativo con passione evitando di frenare i vostri slanci. Per la salute, un consiglio: di fronte a stati d’ansia o eventuali nervosismi, rigenerate il fisico e la mente con semplici tecniche antistress in grado di favorire il rilassamento.