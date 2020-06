L'oroscopo di martedì 9 giugno avrà in serbo entusiasmanti novità per i diversi segni zodiacali. Nelle volta celeste, sarà possibile notare: Sole e Venere in Gemelli, Luna, Giove e Plutone in Capricorno, Mercurio in Cancro, Marte e Nettuno in Pesci, Saturno in Acquario e infine Urano in Toro.

Scopriamo, nel dettaglio, quali elementi caratterizzeranno l'Oroscopo del 9 giugno di tutti i segni zodiacali: dall'Ariete ai Pesci.

Previsioni zodiacali di martedì 9 giugno: Toro in cerca di riconoscimenti, Cancro irresistibile

Ariete: avrete bisogno di tempo per riorganizzare le idee. Cercherete un punto di riferimento che possa aiutarvi, ma vi renderete conto che potrete contare solo sulle vostre forze perché nessuno saprà darvi i consigli che stavate cercando.

Le incomprensioni avute recentemente con il partner diventeranno meno ingombranti, ma avranno bisogno di essere chiarite. Non sopporterete, infatti, l'idea di dover trascinare avanti questioni irrisolte. La persona amata, forse, sarà poco incline a sviscerare gli elementi critici del vostro rapporto, ma alla fine si convincerà a farlo.

Toro: avrete voglia di pensare a un modo per emergere a livello lavorativo. Il vostro obiettivo sarà quello di migliorare la vostra situazione economica, ma anche quello di ottenere i riconoscimenti che ritenete di meritare. Il partner vi darà moltissimo supporto in questo e vi spronerà a impegnarvi al massimo. Dal punto di vista dell'amicizia, farete fatica a trascorrere del tempo con i vostri affetti.

Sarete costretti a proporle di stare insieme solo in piccoli ritagli di tempo. Qualcuno potrebbe sentirsi trascurato, ma se spiegherete con calma la situazione verrete compresi.

Gemelli: una persona cercherà di attirare la vostra attenzione. In un primo momento, proverete a evitarla a tutti i costi, non tanto per questioni di antipatia, ma per il vostro desiderio di rimanere soli.

Conoscendola meglio vi renderete conto di volergli dare una possibilità. L'oroscopo consiglia di metter da parte l'astio nei confronti delle difficoltà della vita: concentratevi solo su ciò che riterrete importante per voi e sugli affetti più cari. In famiglia, forse, ci saranno delle discussioni riguardo a questioni di poco conto.

La cosa migliore sarà evitare di alimentarle.

Cancro: la vostra sensualità vi conferirà una luce del tutto nuova. Amerete vedere la reazione che susciterete negli altri, ma preferirete non dare corda a nessuno. Deciderete di valorizzare la vostra innata bellezza con trattamenti al corpo e al visto: oltre a migliorare la pelle, questo vi consentirà anche di rilassarvi e di allontanare lo stress quotidiano. Dal punto di vista lavorativo, lotterete per trovare il vostro posto: non sarà facile, soprattutto perché avrete a che fare con persone che riterrete poco alla mano. Dovrete dare spazio a tutta la vostra determinazione.

Oroscopo del 9 giugno: desiderio di controllo per Vergine, delusione per la Bilancia

Leone: dovrete fare di tutto per tenere a bada il vostro nervosismo. Qualcuno potrebbe accusarvi di essere troppo esagerati, ma voi saprete perfettamente il motivo di tale malcontento. L'oroscopo suggerisce di provare a distrarvi con i vostri hobby preferiti. Inoltre, sarà importante provare a gestire il tempo nel migliore dei modi. I numerosissimi impegni, infatti, vi daranno la sensazione di soffocare: a fine serata non sarete soddisfatti dei vostri risultati, ma se continuerete a provare, riuscirete a trovare il vostro equilibrio.

Vergine: il vostro desiderio di tenere tutto sotto controllo rischierà di compromettere alcune amicizie.

Proverete a non essere colti di sorpresa da determinati imprevisti, ma fallirete nel vostro intento. Vi troverete in difficoltà davanti ad alcune situazioni e cercherete di mitigare l'impatto emotivo che avranno su di voi. L'oroscopo suggerisce di abbandonarvi un po' all'imprevidibilità della vita: porterà un pizzico di colore nella vostra giornata. Il partner, forse, deciderà di affrontarvi e vi dirà cosa pensa davvero di alcuni vostri atteggiamenti. In un primo momento, lascerete emergere il lato più permaloso del carattere, ma poi accetterete di parlare.

Bilancia: proverete molta rabbia nei confronti dei vostri amici. Sentirete di aver bisogno di loro più che mai, ma alcune risposte vi lasceranno interdetti.

Proverete un moto di delusione e di panico all'idea di non avere nessuno con cui confidarvi. L'oroscopo suggerisce di non saltare subito a conclusioni affrettate: analizzate bene la situazione e cercate di mettervi nei panni degli altri. Potrebbe essere anche che non siete riusciti a esternare bene il vostro bisogno di compagnia e affetto. Provare a sondare nuovamente il terreno e a inquadrare la loro reazione.

Scorpione: non sarà facile fare il punto della situazione. Vi sentirete travolti da idee diverse, tutte ugualmente valide e avrete l'imbarazzo della scelta. Il partner, purtroppo, non vi sarà di grande supporto emotivo perché cercherà di spingervi a condurre una vita più tranquilla. Vi chiederà di essere più presente nella sua quotidianità e di mettere da parte un po' della vostra ambizione.

Starà a voi decidere se dare inizio a una lite o se ingoiare il rospo e attendere l'evolversi della situazione. L'oroscopo, in ogni caso, consiglia di agire nel modo che sentite più adatto a voi.

Previsioni astrologiche di martedì 9 giugno: Sagittario indagatore, Pesci affettuoso

Sagittario: qualcosa nella relazione di coppia non vi renderà del tutto soddisfatti. Le cose sembrano andare bene, ma deciderete di mettere alla prova la persona amata. Forse, vi farete prendere un po' troppo la mano e finirete per esagerare. Il partner, probabilmente, non accetterà questo vostro comportamento e cercherà di comprenderne i motivi. L'oroscopo consiglia di dire la verità: non cercate scuse o giustificazioni di dubbia validità, ma provate a parlargli a cuore aperto.

Avrete estremo bisogno di nuove entrate economiche, ma al momento non ci saranno grandi cambiamenti sul lavoro.

Capricorno: avete un grande sogno nel cuore da realizzare, ma i numerosi impegni quotidiani vi hanno sempre costretto a rimandare. Adesso, deciderete di prendere in mano la situazione e di lottare per i vostri desideri. Avrete bisogno di organizzarvi al meglio per non tralasciare progetti ugualmente importanti. Forse, una persona a voi vicina vi dirà di concentrarvi su cose più concrete, ma voi non le darete retta. L'oroscopo consiglia di ragionare con la vostra testa: allontanate qualsiasi dubbio e tuffatevi in una nuova avventura!

Acquario: la persona amata non potrà fare a meno di voi.

Vi cercherà con lo sguardo, con i gesti e con il cuore. Voi sarete ben felici di starle accanto, ma la sua eccessiva presenza vi causerà forse qualche piccola difficoltà. L'oroscopo consiglia di affrontare l'argomento con molto tatto: non usate parole brusche o cariche di nervosismo. Se riuscirete a creare la giusta situazione avrete modo di farvi capire senza rovinare il rapporto di coppia. Sul lavoro, vi impegnerete per dare il massimo. Qualcosa sta cambiamento e sarete certi di poter portare a casa degli ottimi risultati.

Pesci: avrete bisogno di amore e di dolcezza nella vostra vita, ma vi sembrerà di non riuscire a ottenerli. Proverete un moto di frustrazione nei confronti di chi non riuscirà ad accorgersi di voi.

L'oroscopo suggerisce di fare qualcosa di concreto per riuscire ad attirare la sua attenzione. Sarà importante non cadere in scialbi eccessi, ma mantenere un atteggiamento pacato e gentile. Le amiche saranno ben felici di darvi consigli preziosi. Alcuni vi appariranno incompatibili con il vostro modo di fare, ma altri saranno perfettamente compatibili con voi.