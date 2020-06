Un quadro astrale positivo e vantaggioso protegge il Toro durante questa giornata del 18 giugno. È un buon momento per la sfera lavorativa e gli affari, possono nascere importanti progetti. Il Leone recupera in amore, dove torna la serenità e l'armonia. Contrasti in famiglia per l'Acquario. Approfondiamo di seguito l'Oroscopo completo della giornata di domani, giovedì 18 giugno 2020, per tutti i segni, con previsioni astrologiche per amore, lavoro e salute.

Oroscopo del giorno 18 giugno 2020 da Ariete a Pesci

Ariete: durante questa giornata potrebbero nascere delle problematiche di tipo economico finanziario, potrebbe trattarsi di complicazioni bancarie o di un pagamento in ritardo.

Agire con cautela.

Toro: è un momento di grande forza e positività per il segno, le idee non mancano, così come la voglia e la determinazione di raggiungere il successo. Nuovi progetti o collaborazioni possono nascere nel lavoro. Bene l’amore.

Gemelli: il consiglio delle stelle per la giornata di giovedì 18 giugno è quello di fare un bilancio delle spese. Durante le giornate precedenti qualcuno potrebbe aver esagerato con le spese. È un periodo positivo per l’amore, c’è armonia e serenità nei rapporti di coppia e anche gli incontri sono favoriti.

Cancro: l’oroscopo di domani lascia presagire una giornata vantaggiosa per gli affari e l’ambito lavorativo, soprattutto per coloro i quali lavorano nel campo dei social media, del marketing e della pubblicità.

Amore passionale.

Leone: un quadro astrale faticoso si riflette sul segno durante questa giornata, qualcuno potrebbe trascinarsi dietro vecchie problematiche. Il presagio degli astri si riferisce soprattutto alla sfera professionale e salutare, al contrario le stelle vi proteggono per quanto riguarda gli amori e i nuovi incontri.

Vergine: l’oroscopo del 18 giugno lascia presagire una giornata carica di nervosismo e tensione, soprattutto per quanto riguarda l’amore e i rapporti interpersonali. La vostra gelosia potrebbe accedere forti scontri all'interno del rapporto di coppia, ascoltate gli altri senza la presunzione di aver per forza ragione.

Recupero fisico.

Bilancia: è una giornata faticosa per il segno, che soprattutto dal punto di vista fisico potrebbe vivere un momento particolarmente sottotono. Qualcuno potrebbe accusare dei fastidi fisici, in particolare ai denti. Bene il lavoro.

Scorpione: il consiglio delle stelle per questa giornata è quello di evitare un atteggiamento eccessivamente critico ed aggressivo, che potrebbe recarvi dei svantaggi sia in amore che nel lavoro. Recupero fisico.

Sagittario: l’oroscopo lascia presagire una giornata faticosa per il segno, che soprattutto dal punto di vista fisico potrebbe risentire delle problematiche, come un calo di energie o lievi fastidi. Meglio concedersi un po’ di riposo ed evitare gli sforzi.

Bene l’amore.

Capricorno: giornata interessante per la sfera pratica e lavorativa. I nativi del segno si sentono creativi e potrebbero avere delle idee veramente innovative. Le stelle vi sorridono in amore e favoriscono le relazioni che nascono in questo periodo.

Acquario: l’oroscopo del 18 giugno lascia presagire una giornata faticosa soprattutto per quanto riguarda la gestione dei rapporti familiari. Particolarmente a rischio sono i rapporti tra genitori e figli, all'interno dei quali potrebbero nascere delle incomprensioni. Agite con cautela.

Pesci: quella di domani si preannuncia come una giornata interessante dal punto di vista lavorativo, ma anche alquanto faticosa. Secondo il presagio degli astri circondandovi di persone preparate e positive potreste ottenere i risultati sperati.

Serenità in amore.