Una Luna in Toro prolifica e concreta anima l'Oroscopo di giovedì 18 giugno. L'elemento Acqua feconda il terreno fertile di questo segno zodiacale dedito al benessere. Così tutto ciò che ha a che fare con il piano materiale, viene moltiplicato all'ennesima potenza nelle previsioni astrali segno per segno che puntano un riflettore sull'amore e il lavoro.

Oroscopo dall'Ariete alla Vergine

Ariete: la vicinanza di Luna si fa sentire dal Toro e fa vivere l'amore in maniera emancipata, arginando preconcetti obsoleti e facendovi uscire fuori dagli schemi. Sul piano professionale così come in amore, cercate di ascoltare il consiglio di Saturno in Acquario che invita a vivere il tutto in maniera più giudiziosa.

Toro: Luna nel segno rende gli affetti passionali e voi molto possessivi nei confronti delle persone amate. Siete affascinanti e anche dinamici, grazie a Urano anch'esso nel segno che fa avviare rivoluzioni eccitanti e positive per tutte le sfere vitali. Si prevedono buone possibilità di guadagno.

Gemelli: bando alla pigrizia e agite in amore, investendo in sensazioni più dinamiche ed entusiasmanti. Forse risultate un po' apatici da Nettuno e Marte in quadratura che gettano luci e ombre sull'amore, rendendo le situazioni un po' incerte. Buono il lavoro.

Cancro: la sensibilità lunare investe tutti i campi vitali e va a potenziare anche un senso pratico prezioso per dare il massimo di voi stessi.

Più concreti grazie all'influenza del segno zodiacale del Toro, riuscite ad affermare la vostra personalità in ambito lavorativo portando avanti le idee con coraggio e in amore, Mercurio nel segno garantisce belle novità entusiasmanti.

Leone: attenzione a non prendere decisioni sbagliate, quelle che sono dettate da un'imprevedibilità di Luna in dissonanza che sprona a soddisfare un bisogno impellente.

Le scelte che fate sono decisive e non potrete tornare indietro, sia che si tratti di questioni sentimentali che di decisioni di tipo lavorativo.

Vergine: beneficiate dell'influenza di Luna e Urano dal Toro che in ambito lavorativo potenziano la creatività e in amore, fanno dare una svolta decisiva poiché i bisogni non sono più in linea con le situazioni vissute al momento.

Si prevedono quindi inversioni di rotta per le coppie e nuove evoluzioni per voi single. Cercate di affrontare il tutto senza nervosismo.

Previsioni astrali dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: Saturno e Sole sono in trigono e acquisite una figura di rilievo in campo lavorativo. In amore, tendete ad affermare la vostra volontà con maggiore determinazione, anche se voi single ricercate nel vostro inconscio maggiore autonomia seguendo una scia indipendente che tenta nel far vivere gli affetti in maniera libera.

Scorpione: Luna e Urano dal Toro agiscono in opposizione e capita che alcune certezze vengono messe in discussione da eventi imprevedibili. In amore, attenzione a non lasciarvi prendere da un'insoddisfazione latente che spinge a prendere decisioni affrettate.

Si prevedono difficoltà in ambito professionale.

Sagittario: Luna quasi sfida a fare di più dal Toro e bandisce ogni tipo di sedentarietà. Siete alquanto demotivati in amore a causa di un'opposizione venusiana e solare che pesa sui sentimenti, ma cercate di superare il tutto credendo di più in voi stessi anche sul lavoro.

Capricorno: buona l'influenza del satellite notturno che in amore, fa dare un taglio netto con il passato. Sono previsti nuovi avvenimenti più entusiasmanti, una proposta lavorativa originale o nuovi inizi in amore, dove dovete tagliare il cordone ombelicale con alcune situazioni che non sono più in linea con i vostri desideri.

Acquario: in amore, diventa difficile esprimere i sentimenti che provate, a causa di Luna in quadratura che crea blocchi emotivi.

Ma non ritiratevi in solitudine e contate sul fatto che gli astri dai Gemelli sono dalla vostra parte, cercando di contrastare anche eventuali attriti sul lavoro.

Pesci: Marte nel segno incrocia le sue energie con una Luna concreta e passionale, potenziando lo charme e il magnetismo in voi. Arginate la dissonanza di Venere che può produrre alti e bassi in amore e puntate tutto su questa Luna molto preziosa per potenziare gli affetti. Nuove opportunità lavorative si affacciano all'orizzonte.