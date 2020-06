L'Oroscopo dell'amore di coppia di giovedì 4 giugno punta all'essenza dei sentimenti, grazie a Luna in Scorpione che incrocia un sestile astrologico con Plutone in Capricorno. Le emozioni prendono il volo e diventano più profonde e introspettive. Così i simboli zodiacali di Acqua bandiscono ogni tipo di superficialità, scavando nel profondo dell'anima a caccia di sensazioni ed emozioni nuove. Di seguito le previsioni astrologiche segno per segno.

Desideri e possibilità nell'oroscopo dell'amore di giovedì

Ariete: lasciate alle spalle le sensazioni passate e progredite nel presente, costruendo con maggiore fiducia e puntando a un futuro più florido.

Magari Plutone e Giove in quadratura gettano luci e ombre sulla storia, ma affrontate il tutto come una sfida da superare contando sull'amore reciproco che risulta solido.

Toro: alti e bassi in amore a causa della Luna in opposizione che causa un atteggiamento mutevole. Così capita che alternate momenti di gioia alla negatività più nera, ma cercate di riordinare il tutto andando avanti con coraggio e costruendo come avete sempre fatto fino a ora.

Gemelli: alcune incomprensioni con il partner vanno chiarite subito, altrimenti rischiate di trascinarvi delle situazioni capaci di innescare un circolo vizioso in coppia. Cercate di affiancare al meglio cervello e cuore, bilanciando emotività e razionalità al meglio.

Venere e Sole nel segno schiariscono eventuali nuvole che offuscano l'orizzonte amoroso.

Cancro: ci sono delle novità in arrivo e l'amore acquista maggiore profondità d'animo. Aprite le porte del cuore e lasciatevi andare all'approfondimento di sensazioni mai provate prima, vincendo un'opposizione di Plutone che rende le idee quasi maniacali.

Non ossessionatevi più di tanto con questi dubbi infondati.

Leone: non trascurate la relazione a due impegnandovi solo ed esclusivamente nel lavoro, poiché anche il partner ha bisogno delle vostre attenzioni. Saturno in opposizione introduce un atteggiamento troppo ribelle in coppia. Forse dovete solo analizzare le situazioni con maggiore obiettività, prendendo le giuste decisioni.

Basta tergiversare.

Vergine: in coppia date tempo al tempo e non lasciatevi prendere da alcuni dubbi che risultano infondati. Nettuno in opposizione e insieme a Marte, sconvolgono un po' la relazione a due introducendo un modo di fare che incupisce gli affetti. Che ne dite di approfondire con il partner un dialogo chiarificatore? Una Luna molto introspettiva e sensuale è dalla vostra parte.

Previsioni astrologiche dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: riordinate bene le idee e decidete il da farsi, dopo aver analizzato la situazione amorosa in maniera accurata. Così potete attuare alcuni buoni propositi costruttivi per la situazione a due e il partner di sicuro apprezzerà questo vostro impegno, ricambiando con enfasi.

Un'occasione imprevedibile è alle porte ed è da cogliere al volo.

Scorpione: continua il transito della Luna nel segno che diffonde splendide percezioni sensibili, introspettive e magnetiche. È il momento di risvegliare sensazioni nascoste e Plutone dal Capricorno fa bandire ogni superficialità, rendendo l'amore più profondo. Così riuscite a capire la vera essenza dei sentimenti che provate.

Sagittario: siete posizionati tra la Luna e Plutone, quindi possono salire a galla emozioni profonde. Energie nascoste operano in maniera misteriosa e introducono cambiamenti inaspettati per l'amore. Apritevi al meglio a queste sensazioni introspettive e costruttive, vincendo un'opposizione venusiana alquanto tesa per i sentimenti.

Capricorno: Mercurio agisce in opposizione, quindi attenzione a ciò che pronunciate in coppia poiché possono nascere dei fraintendimenti. Forse siete alquanto chiusi a una comunicazione che se avviata, risulta produttiva per la relazione a due. L'amore diventa molto sensuale e l'unione amorosa acquista spessore poiché rafforzata dall'influenza di una Luna benefica.

Acquario: posizionati tra Marte e Plutone, le capacità realizzative si ampliano e sono da concretizzare al meglio. Riordinate le idee quindi e decidete quale strategia attuare per raggiungere i vostri obiettivi. Buona la passionalità con l'astro marziano in sinergia con Nettuno in Pesci.

Pesci: gli obiettivi che vi prefiggete di raggiungere in amore richiedono notevole sforzo, ma riuscite a raggiungere ciò che desiderate incanalando al meglio le energie nella direzione giusta.

Plutone propone interessanti novità che dovete cogliere al volo per progredire in due, vincendo eventuali nervosismi sprigionati da Venere in quadratura.