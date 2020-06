L'Oroscopo da lunedì 8 a domenica 14 giugno consiglia prudenza all'Acquario per quanto riguarda le spese e l'aspetto finanziario, mentre è un buon momento per i sentimenti. Il Leone potrebbe essere chiamato a risolvere alcuni problemi sul lavoro, ma la situazione dovrebbe migliorare nel weekend. Toro, invece, rischia di dover fare di nuovo i conti con un ex partner.

Oroscopo settimanale 8-14 giugno da Ariete a Pesci

Ariete: la settimana si apre con un po' di affaticamento dovuto a qualche piccolo malessere stagionale. Il caldo, in particolare, vi mette in difficoltà e vi conviene rallentare un po' i ritmi.

In famiglia potrebbero sorgere delle incomprensioni a causa del troppo tempo che dedicate al lavoro. Le cose dovrebbero però andare meglio nel weekend, quando avrete più tempo libero per i vostri affetti.

Toro: si prospettano giornate interessanti per la sfera lavorativa e gli affari. Siate ambiziosi e date il massimo per raggiungere gli obiettivi che vi siete prefissati. In amore state vivendo un periodo di serenità che favorisce anche i nuovi incontri. Tuttavia, qualcuno potrebbe ritrovarsi a dover risolvere alcune questioni rimaste in sospeso con un ex partner.

Gemelli: la settimana si preannuncia produttiva, l'ideale per portare a termine affari e compravendite, ma anche per chiedere un prestito o per risolvere dei contenziosi bancari.

Le stelle non sono in opposizione, tuttavia potrebbero esserci dei momenti di nervosismo e umore basso con qualche problema di insonnia. Il weekend sarà romantico e i single potranno conoscere persone interessanti.

Cancro: l'oroscopo della settimana lascia presagire interessanti novità sul lavoro e in ambito economico.

Qualcuno potrebbe ricevere una proposta dall'estero o dare il via ad un progetto importante. Momento di alti e bassi in amore; avete un po' la testa fra le nuvole. Weekend all'insegna del relax, ideale per organizzare un viaggio.

Leone: la settimana si apre con qualche noia sul posto di lavoro dove potrebbero nascere dei contrasti.

Qualcuno potrebbe decidere di cambiare occupazione, e questo in effetti è un periodo favorevole per cominciare a guardarsi intorno. In amore le stelle vi proteggono, la passione si riaccende e i single potrebbero fare degli incontri interessanti.

Vergine: gli astri consigliano di dare maggiore attenzione al vostro benessere. Potrebbe essere necessario sottoporsi ad un controllo medico o iniziare dei trattamenti specifici. Il tempo che trascorrerete con il partner e i familiari vi aiuterà a ritrovare l'ottimismo e la serenità. Bene il lavoro.

Bilancia: potreste avere qualche difficoltà legata al riacutizzarsi di vecchi fastidi fisici. Invece in amore le cose procedono per il meglio anche nell'intimità di coppia, e i single potrebbero finalmente imbattersi nell'anima gemella.

Le nuove conoscenze sono favorite soprattutto nel fine settimana. Nessun problema al lavoro.

Scorpione: giornate faticose per i rapporti interpersonali in famiglia, in amore, e anche sul luogo di lavoro potrebbero esserci delle liti e incomprensioni. Le stelle consigliano di agire con prudenza, di tenersi lontani dalle polemiche e soprattutto di cercare di ritagliarsi dei momenti di solitudine e riposo.

Sagittario: l'oroscopo della settimana invita alla prudenza. Soprattutto tra l'11 e il 12 giugno potrebbero esserci delle discussioni con il partner o i parenti. Vi conviene tenere fuori i problemi personali dalla sfera professionale, altrimenti potreste rischiare di commettere gravi errori.

Capricorno: vi attende una settimana positiva durante la quale potrete tagliare importanti traguardi sia sul lavoro che nella vita privata.

Sono questi i giorni favorevoli per confessare i vostri sentimenti alla persona amata o per ricominciare dopo una separazione o una storia finita male. Sono favoriti anche i nuovi progetti di lavoro. Energia e voglia di fare non vi mancano.

Acquario: gli astri consigliano di cominciare la settimana facendo un attento bilancio delle uscite fin qui accumulate, per cercare così di tenervi lontano dagli eccessi. Periodo positivo per la sfera professionale e, anche se ci saranno delle entrate, dovrete evitare di esagerare con le spese. Armonia in amore, incontri favoriti nel weekend.

Pesci: fidatevi soprattutto del vostro intuito. Sul lavoro ci potrebbero delle discussioni, dunque cercate di prendere le distanze da chi potrebbe ostacolarvi o mettervi in cattiva luce.

Giornate favorevoli all'amore e anche le coppie in difficoltà potranno finalmente chiarirsi.