L'oroscopo di lunedì 8 giugno avrà in serbo varie novità per i diversi segni zodiacali. Nella volta celeste di domani sarà possibile trovare: Sole e Venere in Gemelli, Luna, Giove e Plutone in Capricorno, Mercurio in Cancro, Venere in Gemelli, Marte e Nettuno in Pesci, Saturno in Acquario e, infine, Urano in Toro.

Scopriamo, nel dettaglio, quali saranno le novità che caratterizzeranno l'Oroscopo dell'8 giugno di tutti i 12 segni zodiacali: dall'Ariete ai Pesci.

Previsioni astrologiche di lunedì 8 giugno: Ariete sommerso dagli impegni, Cancro curioso

Ariete: non avrete troppa voglia di iniziare questa nuova settimana.

Avvertirete nostalgia nei confronti del weekend e cercherete di ritagliarvi dei momenti di tempo libero. Non sarà molto semplice a causa dei numerosi impegni lavorativi, ma se riuscirete a organizzarvi nel modo giusto, avrete anche la possibilità di rilassarvi. Forse, ci saranno delle incomprensioni con il partner, vi dovrete impegnare a fondo per risolvere, ma alla fine tutto andrà per il verso giusto.

Toro: la vostra capacità di concentrazione potrebbe subire una piccola battuta d'arresto. Sarete presi da tantissimi impegni e faticherete a portare a termine tutto ciò che avrete in mente. Gli amici vi consiglieranno di prendervela con più calma e di rilassarvi nonostante gli ostacoli della vita.

Voi, però, non sarete inclini ad ascoltare questi suggerimenti: preferirete sprecare un po' d'energia per ottenere buoni risultati sul lavoro. Il partner vi chiederà di essere più presenti nella sua esistenza.

Gemelli: l'amore è nell'aria, ma voi farete di tutto per evitarlo. Non avrete alcuna voglia di dedicare tempo e attenzioni a una persona che, con ogni probabilità vi ferirà.

Avrete una visione molto negativa delle relazioni romantiche e cercherete di condividere il vostro punto di vista con gli affetti più cari. Proverete emozioni contrastanti che vi faranno soffrire, ma avrete un enorme supporto emotivo da parte delle persone che vi saranno vicine. L'oroscopo consiglia di non rinunciare a qualcosa di bello solo per aver vissuto esperienze negative.

Cancro: avrete voglia di tenere la vostra mente occupata concentrandovi su qualche gioco di logica o sui cruciverba. Vi impegnerete per risvegliare risorse assopite e cercherete di trarre il massimo dal vostro sistema intellettivo. La vostra curiosità vi spingerà ad acquisire nuove conoscenze e a dedicarvi a interessi particolari e fantasiosi. A fine giornata, vi sentirete molto soddisfatti dei vostri sforzi e non verrete l'ora di condividere i progressi con amici e partner. Avrete poco tempo per pensare all'amore.

Oroscopo dell'8 giugno: fiducia per Bilancia, Scorpione alla ricerca di un lavoro

Leone: avrete grinta da vendere e desidererete stare al centro dell'attenzione. Non sopporterete essere ignorati e se qualcuno proverà a farlo gli darete il tormento fino a farvi notare.

Sarà un atteggiamento un po' aggressivo e a tratti disturbante. L'oroscopo suggerisce di provare a mitigare questo modo di fare: potrete esprimere i vostri sentimenti usando un comportamento più pacato. La vostra capacità di attirare lo sguardo su di voi, invece, vi sarà molto utile sul posto di lavoro perché vi permetterà di emergere rispetto ai colleghi.

Vergine: gli amici saranno troppo appiccicosi nei vostri confronti. Vi chiederanno continuamente di uscire e si indispettiranno se direte loro di non avere tempo. Non sarà una risposta data dalla rabbia verso di loro, ma sarà strettamente legata alle vostre necessità. Avrete moltissime mansioni da portare a termine sul lavoro, probabilmente fin troppe per una persona sola.

Il partner, al contrario, non vi rimprovererà per la vostra assenza, ma cercherà di sfruttare al meglio i momenti in cui potrete sentirvi. Complessivamente sentite di avere bisogno di libertà.

Bilancia: lavorerete molto per acquisire fiducia in voi stessi. Cercherete di non avere momenti di indecisione e di essere determinati nel rapporto con le persone. Questo nuovo atteggiamento deriverà dalla consapevolezza che un'eccessiva pacatezza, spesso, viene scambiata per fragilità d'animo. Inizierete a porvi nuovi obiettivi lavorativi e non volerete affatto in basso, ma punterete a ciò che riterrete il massimo per voi. La vostra relazione sentimentale procederà senza imprevisti di alcun genere.

Scorpione: desidererete tantissimo essere messi alla prova con un nuovo lavoro.

Probabilmente, vista la difficile situazione economica, questo non sarà il momento giusto, ma non per questo vi dovrete arrendere. L'oroscopo consiglia di iniziare a rivedere, nei dettagli, il vostro curriculum: perfezionarlo vi consentirà di fare una figura migliore agli occhi di possibili datori di lavoro. Inoltre, potreste sfruttare il tempo per iniziare ad acquisire competenze che vi saranno molto utili nel vostro futuro professionale

Previsioni zodiacali di lunedì 8 giugno: relax per Sagittario, Acquario affascinante

Sagittario: proverete il forte bisogno di fare una passeggiata rigenerante sulla spiaggia: quell'aria fresca potrebbe davvero darvi tutte le energie di cui avrete bisogno. Purtroppo, se non avrete modo di sfruttare questa idea, sarete costretti a ripiegare su altri tipi di uscite: parchi, una camminata per il vostro quartiere, un gelato al bar vicino casa.

Gli amici vi sproneranno a liberare tutto il vostro ottimismo e a vedere le cose da un punto di vista positivo. Non sarà facile applicare questi consigli, ma se ci riuscirete, ne rimarrete molto soddisfatti.

Capricorno: sarà una giornata all'insegna dell'amore. Guardando negli occhi il vostro partner, vi renderete conto della bontà della vostra scelta di unire le vostre strade. Avrete voglia di trascorrere dolcissimi momenti romantici insieme e di condividere conversazioni molto profonde. La persona amata, forse, mostrerà un accenno di timidezza, ma voi riuscirete ad aiutarla grazie alle vostre parole. Mostrerete stima nei suoi confronti e tutti questi sentimenti positivi non potranno che portare la fortuna dalla vostra parte.

Acquario: vi sentirete in pace con il mondo. Avrete la sensazione di far parte di qualcosa di bello e cercherete di divulgare questa vostra positività. Non tutti reagiranno bene: alcuni amici si ribelleranno alla vostra visione della realtà e cercheranno di provocarvi. L'oroscopo consiglia di non farvi rovinare l'umore, ma di andare avanti per la vostra strada. Nel rapporto di coppia farete scintille, sarà impossibile non amarvi e non coccolarvi. Al partner sembrerà quasi di essere sotto a un incantesimo d'amore.

Pesci: una persona a voi molto vicina vi rivelerà qualcosa di importante. Si tratterà di una cosa del tutto inaspettata che vi lascerà a bocca aperta. Non saprete bene come sentirvi a riguardo, ma preferirete prendervi del tempo per pensare.

Per qualche ora vi sembrerà di vivere all'interno di una nuvola, come se foste totalmente distaccati dalla realtà. L'oroscopo consiglia di compiere azioni che fanno parte della vostra quotidianità in modo da poter agire concretamente. Attenzione a valutare bene con chi confidarvi.