A luglio 2020 troveremo sul piano astrologico due passaggi planetari degni di nota: il Sole si sposterà dal domicilio del Cancro al Leone, nel frattempo Saturno viaggerà dal segno Acquario al Capricorno.

Di seguito, l'Oroscopo di luglio, riguardante lavoro ed amore, per il segno zodiacale del Capricorno.

Amore

Le questioni amorose dei nati Capricorno nel mese di luglio godranno del trionfale, seppur momentaneo, ritorno di Saturno nel loro domicilio, che andrà congiungendosi col duetto retrogrado Giove-Plutone. A fronte di ciò, le prime tre settimane del mese potrebbero risultare pressoché tranquille, sia nei rapporti con la dolce metà che coi figli, e le ansietà dei mesi scorsi parranno finire nel dimenticatoio.

Ma purtroppo, sarà presumibilmente solo un'illusione, perché dal 22 luglio, con lo sbarco del Sole in Leone, le ruggini avranno buone chance di riemergere in maniera prorompente. In questa concitata, fase i nativi potrebbero dover rendere conto al partner delle poche, o in certi casi nulle, attenzioni dedicate da inizio anno, quando molti tra loro hanno messo la professione ed il denaro come priorità assoluta.

Lavoro

Le faccende lavorative dei nati del segno nel settimo mese del 2020 godranno, con tutta probabilità, di una ritrovata serenità nel luogo di lavoro. I rapporti interpersonali con capi e colleghi che parevano irrecuperabili a giugno, avranno ottime chance di ritrovare il giusto equilibrio, soprattutto grazie all'eloquio pacato e mai sopra le righe di cui saranno dotati, specialmente nella prima metà di luglio.

A fare il primo passo verso la riappacificazione, come suggerisce la retrogradazione del munifico Giove, dovranno, però, essere loro e, visti i probabili epiloghi soddisfacenti, capiranno in un batter d'occhio di aver fatto la scelta giusta. Sotto la lente d'ingrandimento, specialmente per chi opera alle dipendenze altrui, sarà la costanza e la dedizione che metteranno in campo professionale, riscoprendosi anche caritatevoli verso i colleghi al momento meno lucidi, aiutandoli senza batter ciglio.

Quanto ne sai su fake news e coronavirus? Fai il quiz e scoprilo

Questo ritrovato modo di lavorare non passerà di certo inosservato tra i piani alti aziendali, che potrebbero meditare una promozione e/o un aumento di stipendio, il quale avrà buone chance di palesarsi nei mesi a seguire per chi tra loro continuerà su questo produttivo trend. Utili, infine, i primi giorni di luglio per gli inoccupati del segno, i quali potrebbero ricevere delle proposte professionali interessanti, sia sotto il profilo economico che per quanto riguarderà le mansioni a cui dovranno adempiere.

Giorni fortunati: 3, 6 e 10.