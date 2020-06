Nel mese di luglio 2020 troveremo sul piano astrale due passaggi planetari rilevanti: Saturno si sposterà dal segno dell'Acquario verso il Capricorno, nel frattempo il Sole viaggerà dai gradi del Cancro al Leone.

Di seguito l'Oroscopo, riguardante amore e lavoro, per il segno zodiacale del Sagittario.

Amore

Le faccende di cuore dei nati Sagittario nel mese di luglio potrebbero attraversare una fase controversa, dove sarà necessario mettere in campo pazienza ed, al contempo, una spiccata determinazione per venirne a capo. A determinare maggiormente tali effemeridi in questo mese saranno presumibilmente tre Pianeti, ovvero Marte in Ariete, Venere in Gemelli e il doppio transito solare, prima in Cancro e successivamente in Leone.

Marte di Fuoco agirà come 'fiammella' provando a innescare la voglia d'avventura, tipica del segno, mentre Venere opposta spingerà i nativi per dare un ulteriore chance alla propria dolce metà. Tale duello planetario, dapprima estremamente confuso col transito del Luminare maschile nel poco conciliante Cancro, diverrà presumibilmente più complesso con lo sbarco dell'Astro nel segno del Leone. Dal giorno 22, quindi, Marte e il Sole avanzeranno a braccetto facendo optare diversi nativi per dare un aut aut al partner, il cui epilogo sarà incerto.

Lavoro

Le vicende lavorative dei nativi durante il settimo mese dell'anno dovranno presumibilmente fare i conti col ritorno, seppur momentaneo, di Saturno sui gradi del Capricorno che, assieme ai transiti venusiani e solari, scombinerà nuovamente le carte nell'ambiente professionale.

Il terzo segno di Fuoco troverà, con ogni probabilità, sul suo cammino un mese a due velocità: la prima tranche andrà dal giorno 2 al 21, mentre la seconda spazierà dal 22 al 31. Durante la prima fase potrebbero trovarsi di fronte, come accennato prima, ad un ambiente professionale con pochi punti di riferimento e, sopratutto, in continua evoluzione.

Normalmente, per un segno mobile come il loro, tali cambiamenti continui dovrebbero stimolarli ma, a luglio, l'opposizione venusiana e la poco conciliante posizione solare renderanno il tutto leggermente più complicato. In questo periodo, infatti, molti nativi a causa di questa destabilizzazione professionale sceglieranno, con ogni probabilità, di orientarsi su un versante lavorativo già consolidato, anziché indirizzare su nuovi fronti.

Chi, però, opterà per la strada vecchia potrebbe pentirsene quando il Sole entrerà in Leone, quindi nella seconda fase, ma oramai sarà tardi per tornare sui propri passi.

Poco entusiasmanti, infine, le effemeridi per gli inoccupati del segno che avranno poche chance di ricevere la proposta professionale desiderata durante questo mese. Giorni fortunati: 2, 23 e 26.