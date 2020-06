L'amore promette bene nell'Oroscopo di sabato 20 giugno, il quale potenzia l'intensità amorosa di ciascun segno zodiacale. Giove presente in Capricorno elargisce fortuna a tutti i simboli zodiacali di Terra, mentre Luna in Gemelli introduce novità briose e frizzanti. Si prevedono belle sorprese intriganti ed entusiasmanti sia per i single che per chi è già in coppia. Di seguito le previsioni astrali segno per segno.

Luna in Gemelli nell'oroscopo di sabato

Ariete: Luna, Venere e Sole splendono per voi dai Gemelli e non avete nulla da temere per l'amore. Via libera quindi a vivere splendide sensazioni a due, briose e sensibili.

Voi single coltivate le amicizie poiché tra loro potrebbe nascere qualcosa di più.

Toro: un problema crea ansia e vi affligge, ma non temete, avete la capacità di risolverlo al meglio. Urano, Sole, Venere e Luna splendono per voi in posizione favorevole e l'amore prende il volo. In particolare Urano promette un amore sensuale ed eccitante. Così riuscite a vincere un influsso lunare che tende a far vivere gli affetti in maniera razionale.

Gemelli: siete più aperti a vivere i sentimenti con slancio, anche se attuate sempre un'analisi razionale sulle emozioni che provate. Che ne dite di rilassarvi un po? Gli astri nel segno sono promettenti per l'amore e rafforzano i legami affettivi esistenti, introducendo nuova armonia sentimentale.

Voi single siate pronti a cogliere al volo intriganti novità.

Cancro: le sensazioni diventano più appaganti grazie alla vicinanza dei pianeti dai Gemelli che riscaldano i cuori e promettono amore. Mercurio approfondisce il tutto con un'intuizione brillante che fa trovare la strada giusta, quella che conduce alla felicità.

Via libera alle emozioni.

Leone: gli astri sono in posizione favorevole dai Gemelli e vi mettono in buona luce, acuendo il vostro estro creativo, potenziando lo charme e vincendo un'opposizione saturniana che spegne un po' gli entusiasmi in amore. Che ne dite quindi di passare all'azione? Si prevedono successi in amore.

Vergine: si prevedono alti e bassi in amore con la Luna in quadratura a Marte dai Pesci che produce risentimenti e tensioni in amore. Sembra di avere l'acqua alla gola in questo periodo, ma la tenacia che vi è consona non fa abbandonare le speranze. Ancora un po' e almeno Sole acquista una posizione a voi favorevole.

Previsioni astrali dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: la simpatia non vi manca di certo con la Luna benefica dai Gemelli, così come un modo di amare che diventa più brioso e allegro. Buona la vitalità con Sole favorevole che avvia cambiamenti positivi per l'amore. Bando alla pigrizia quindi e passate all'azione, attingendo magari a un flirt produttivo per ottenere la riuscita sentimentale.

Scorpione: i problemi si fanno sentire e appesantiscono l'amore introducendo noie improvvise. In coppia, cercate di non farvi influenzare in maniera eccessiva dai consigli altrui e voi single insistete nel portare avanti un progetto a cui tenete. La perseveranza viene premiata con successo.

Sagittario: un po' di pazienza per voi amici del Sagittario che vi ritrovate a fronteggiare un'opposizione venusiana di un certo rilievo. In compenso, Nettuno dai Pesci confonde le idee e Marte può produrre irritabilità. Cercate di considerare il tutto come sfide da portare avanti con coraggio, pazienza e determinazione.

Capricorno: Luna, Sole e Venere spingono a fare di più in amore, osando e vincendo dubbi e incertezze sprigionati da Plutone che fa riflettere un po' troppo.

Possono nascere così dubbi infondati che vengono smorzati solo investendo con maggiore entusiasmo nelle sfere sentimentali.

Acquario: l'amore risulta in evoluzione e sprigiona belle sensazioni in coppia. Voi single non date peso ad alcune dicerie capaci di gettare ombra sulle vostre speranze affettive. Procedete per la vostra strada con determinazione e ricordate che gli astri dai Gemelli sono pronti ad aiutarvi.

Pesci: attenzione a non fare scelte avventate in amore, di cui poi potete pentirvi. Marte in quadratura a Luna sprigiona un'irrequietezza capace di provocare noie in amore. Nettuno confonde il sogno con la realtà, catapultandovi in un mondo illusorio, quindi cercate di essere più realisti e pazienti in amore.