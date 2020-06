Venerdì 12 giugno 2020 troveremo sul piano astrale la Luna, Nettuno e Marte sostare sui gradi dei Pesci, mentre Giove assieme a Plutone stazioneranno nell'orbita del Capricorno. Saturno proseguirà il proprio moto in Acquario, così come Urano che proseguirà il transito nel segno del Toro. Infine, il Sole, il Nodo Lunare e Venere continueranno a stazionare in Gemelli, così come Mercurio che rimarrà stabile in Cancro.

Oroscopo quotidiano favorevole per Bilancia e Cancro, meno roseo per Gemelli e Vergine.

Sul podio

1° posto Bilancia: lavoro top. Nell'ambiente professionale i nativi avranno ottime chance di fari avanzare celermente i loro progetti in essere, specialmente le prime due decadi che godranno di una spiccata dote intuitiva.

2° posto Cancro: amore top. Il trigono che Marte formerà con Mercurio nel loro domicilio donerà, con tutta probabilità, un venerdì in cui le faccende di cuore saranno in primo piano. La trascuratezza che la dolce metà aveva lamentato negli ultimi giorni, lascerà spazio a un clima reciprocamente affettuoso in coppia.

3° posto Pesci: comunicativi. Il focus in casa Pesci potrebbe essere rappresentato dai rapporti interpersonali, dove gli attriti con gli amici potranno essere appianati grazie alla felice congiunzione Luna-Marte, perlopiù avvallata dal transito di Mercurio in settima casa.

I mezzani

4° posto Leone: mondani. Venerdì in cui i nati del segno avranno, c'è da scommetterci, voglia di divertirsi assieme alla persone care.

Difatti, molti tra loro organizzeranno una cena in casa loro, dove le risate ed il buon vino non mancheranno di certo.

5° posto Sagittario: compromessi. La giornata che precede il weekend potrebbe rivelarsi alquanto controversa per i nativi che, però, intuiranno di poterne uscire 'indenni' soltanto accettando qualche compromesso, specialmente in ambito amoroso dove il partner parrà tenerli sotto scacco.

6° posto Scorpione: nodi al pettine. Una vecchia questione, che pareva relegata nel dimenticatoio, emergerà presumibilmente in questa giornata ponendo i nati Scorpione nelle condizioni di affrontarla una volta per tutte. Magari potrebbe non essere così semplice scontrarcisi, ma sarà fondamentale per archiviare l'annosa faccenda.

7° posto Acquario: schietti. Nel focolare domestico a giocare un ruolo determinante sarà la congiunzione che Plutone formerà con Saturno nella prima casa, la quale potrebbe rendere i nativi estremamente sinceri con partner e figli e tale schiettezza sarà ben apprezzata dai cari.

8° posto Ariete: a rilento. Le molteplici retrogradazioni che questo venerdì condiranno il parterre planetario rallenteranno, con tutta probabilità, le questioni professionali dei nativi della terza decade, che sarà alle prese con intoppi burocratici o ritardi di alcune entrate finanziarie.

9° posto Capricorno: stand-by. Saranno 24 ore da prendere con le pinze quelle che potrebbero prospettarsi per i nativi, in quanto ci sarà da fare il punto della situazione, soprattutto nell'ambiente professionale, dove un collega mirerà a scavalcarli in maniera subdola.

Sarà quindi necessario capire ciò che sta per succedere e agire di conseguenza.

Ultime posizioni

10° posto Gemelli: spossati. Il bottino energetico dei nativi sarà piuttosto scarno, facendo optare alcuni tra loro per prendersi un giorno di ferie dal lavoro, ove possibile, in modo da rimettersi in forze e partire già dall'indomani col vento in poppa.

11° posto Vergine: finanze flop. Ogni spesa voluttuaria in casa Vergine andrebbe evitata come la peste bubbonica, in quanto l'equilibrio finanziario scricchiola ed eventuali uscite supplementari peggiorerebbero la situazione. Amore in secondo piano.

12° posto Toro: umore flop. Imbronciati e indisponenti, i nativi potrebbero non essere la migliore compagnia possibile questo venerdì; le persone care non faticheranno ad accorgersene preferendo, a ragion veduta, lasciarli cuocere nel loro brodo.