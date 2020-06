Nella settimana dal 22 al 28 giugno 2020 vi saranno due passaggi planetari degni di nota: la Luna viaggerà dai gradi del Cancro alla Bilancia, mentre Marte si sposterà dal segno dei Pesci, dove staziona Nettuno, per sbarcare in Ariete. Oroscopo settimanale favorevole per Ariete e Leone, meno entusiasmante per Sagittario e Toro.

Sul podio

1° posto Leone: lavoro top. A parte il nervosismo delle giornate centrali, la settimana per i nati Leone avrà buone chance di rivelarsi foriera di succulenti novità lavorative per la terza decade. Per la prima e seconda decade, invece, le intuizioni di queste giornate potrebbero essere figlie di vecchie intuizioni che, adesso, potranno essere messe in atto con risultati soddisfacenti.

2° posto Ariete: amore top. Le faccende di cuore, eccezion fatta per il weekend, potrebbero avanzare col vento in poppa per i nativi durante la settimana, malgrado le dissonanze di Venere e Mercurio esigeranno da loro grande attenzione alle parole proferite nel menàge amoroso.

3° posto Cancro: miglioramenti economici. Per parlare di florido bottino finanziario pare ancora presto, però i nativi potrebbero contare su un lento rialzo economico promosso dal Sole che, sbarcando nel loro domicilio, formerà uno sfavillante sestile con Urano di Terra.

I mezzani

4° posto Gemelli: chiarimenti. Le prime due decadi del segno Gemelli saranno, c'è da scommetterci, alle prese con un discorso chiarificatore con l'amato bene, il quale avrà buone chance di avere un epilogo positivo grazie al moto diretto venusiano nella loro orbita.

5° posto Vergine: upgrade. Mercurio formerà uno scintillante sestile con Urano che per i nativi potrebbe significare voglia di apportare miglioramenti alla sfera professionale. Tali upgrade si concretizzeranno, specialmente per i lavoratori autonomi, in ammodernamenti delle loro attrezzature professionali o frequentando dei corsi d'aggiornamento.

6° posto Pesci: chiamate extra. Settimana in cui gli inoccupati del segno riceveranno, con ogni probabilità, delle interessanti proposte professionali che, sebbene non entusiasmanti economicamente, andrebbero ugualmente prese in considerazione in vista dei probabili sviluppi futuri.

7° posto Scorpione: step by step.

Mercurio ed il Sole a braccetto nel loro Elemento metteranno probabilmente i nati Scorpione nelle condizioni di fare qualche piccolo passo nel versante amoroso. Sarà così che potrà nascere una nuova intesa nelle coppie stabili, o sarà possibile fissare un appuntamento con quella persona intrigante adocchiata da tempo.

8° posto Capricorno: focus sui figli. L'educazione della prole potrebbe rappresentare il focus settimanale nativo, in quanto le ferree regole dei mesi scorsi, oramai obsolete, andrebbero alleggerite in modo da concedere ai figli maggior spazio di manovra.

9° posto Acquario: taciturni. La comunicazione non sarà presumibilmente il piatto forte questa settimana in casa Acquario, considerando che la retrogradazione saturniana nella loro orbita li renderà inclini a commettere controproducenti gaffes.

Ultime posizioni

10° posto Toro: fuori fase. Saturno e Marte avversi potrebbero rendere i rapporti interpersonali dei nativi alquanto controversi e nervosi, dandogli la sensazione, seppur errata, che ciò influirà sul raggiungimento dei traguardi professionali prefissati.

11° posto Bilancia: logorroici. Settimana dove le parole fuoriusciranno dalla bocca nativa quasi senza che se ne rendano conto, tanto che nel weekend, complice l'avversità lunare, qualche amico potrebbe tacciarli di esser logorroiche.

12° posto Sagittario: spossati. Il Sole in Cancro e Marte in Ariete si daranno battaglia ed a farne le spese saranno probabilmente i nativi, che vedranno le loro energie ridotte al lumicino. Eventuali colloqui di lavoro andrebbero saggiamente rinviati a settimane più concilianti.