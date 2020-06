Nell'oroscopo della giornata di giovedì 18 giugno, i nativi Scorpione saranno abbastanza concentrati sui loro impegni, in quanto ci terranno molto a svolgerli alla perfezione, mentre Venere nel segno dei Gemelli preparerà i nativi del segno ad una giornata frenetica. Bilancia potrebbe notare qualcosa che non va per il verso giusto sul posto di lavoro, mentre Mercurio favorevole per i nativi Pesci renderà i nativi del segno affettuosi, espressivi e vivaci. Andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo per la giornata di giovedì 18 giugno 2020 per tutti i segni zodiacali.

Previsioni oroscopo giovedì 18 giugno 2020 segno per segno

Ariete: oroscopo di giovedì leggermente sottotono per voi nativi del segno per quanto riguarda l'ambito lavorativo, probabilmente a causa del pianeta Mercurio in quadratura dal segno del Cancro.

Stress e scadenze imminenti potrebbero mettervi in difficoltà in questa giornata, dunque lasciate che un collega vi dia una mano qualora sia possibile. Contrariamente in amore sarete in grado di trasmettere energia positiva, influenzando il partner a vivere momenti molto piacevoli insieme. Se siete single potreste aver voglia di spezzare la vostra routine, introducendo qualcosa di inedito. Voto - 7

Toro: periodo nel complesso molto buono per voi nativi del segno, considerato che sarete favoriti anche in questa giornata dalla Luna in congiunzione, assieme a Giove in trigono dal segno del Capricorno e Mercurio in sestile dal segno del Cancro. Per quanto riguarda l'ambito lavorativo tutto procede per il verso giusto, e sarete più che soddisfatti dei risultati che riuscirete ad ottenere in questa giornata.

Sul fronte sentimentale apprezzerete molto la compagnia della vostra anima gemella, magari per una semplice chiacchierata o meglio ancora una passeggiata all'aperto. Se siete single potreste vedere con occhi diversi una persona che conoscete. Voto - 8,5

Gemelli: oroscopo della giornata di giovedì in linea con le precedenti giornate, grazie soprattutto ad una configurazione astrale che prevede il Sole e Venere in congiunzione al vostro cielo.

Per quanto riguarda la sfera sentimentale questo è il momento adatto per divertirsi, fare ciò che vi piace soprattutto con le persone che amate. Se siete single il vostro buonumore potrebbe spingervi a conoscere persone interessanti. Sul fronte lavorativo dovrete curare qualche dettaglio nei vostri progetti lavorativi affinché funzionino correttamente.

Voto - 8-

Cancro: oroscopo di giovedì tra alti e bassi per voi nativi del segno, complice una configurazione astrale non particolarmente splendente. Sul fronte amoroso qualche piccolo singhiozzo nel manifestare i vostri sentimenti può anche succedere, cercate di solo di non dare un motivo al partner di crearne un litigio. Se siete single prima di fare qualcosa, assicuratevi che sia la cosa più giusta da fare. In ambito lavorativo il vostro entusiasmo sarà irrefrenabile e godrete di tante soddisfazioni, soprattutto se siete nati nella terza decade. Voto - 7

Leone: giornata in calo rispetto alle precedenti per voi nativi del segno, considerato che la Luna si troverà in quadratura dal segno del Toro.

Per quanto riguarda la sfera sentimentale controllate i vostri istinti, in quanto agire d'impulso proprio nei confronti del partner potrebbe rivelarsi controproducente. Se siete single meglio mettere da parte l'amore al momento e concentrarsi sugli amici. In ambito lavorativo molte idee vi verranno in mente in questa giornata. Sfruttatele appieno per ottenere risultati degni di nota. Voto - 7-

Vergine: configurazione astrale che prevede la Luna favorevole per voi nativi del segno, pronta a darvi una mano in questo periodo. In amore se siete single vi orienterete verso luoghi più movimentati, per cercare soprattutto di fare nuove conoscenze. Se avete una relazione fissa alcune emozioni tra voi e il partner potrebbero tornare in auge, promettendo momenti deliziosi.

In ambito lavorativo avrete la possibilità di rifarvi, soprattutto nelle mansioni di gruppo. Voto - 8,5

Bilancia: Venere e il Sole in trigono dal segno dei Gemelli promettono un oroscopo più che soddisfacente sotto diversi ambiti. In amore eviterete di rimandare eventuali impegni con il partner, per renderla felice e per fare qualcosa insieme che possa inoltre aumentare l'affiatamento di coppia. Se siete single vivere la giornata all'insegna delle emozioni sarà un’esperienza unica per voi. Nel lavoro potreste notare qualcosa che non funziona più come prima, di conseguenza cercherete di risolverla al più presto. Voto - 7+

Scorpione: oroscopo di giovedì solamente discreto per voi nativi del segno, con Marte e Mercurio in trigono rispettivamente dal segno dei Pesci e del Cancro, ma la Luna in opposizione.

Sul fronte sentimentale se siete single essere gelosi non sarà qualcosa di effettivamente utile, quindi meglio provare strade differenti. Se avete una relazione fissa fate attenzione al vostro temperamento per non avere problemi. Sul fronte lavorativo sarete abbastanza concentrati sui vostri impegni, ottenendo discreti risultati nella maggior parte delle vostre mansioni. Voto - 7

Sagittario: periodo ancora non particolarmente convincente per via di Venere e il Sole in opposizione. Sul fronte sentimentale sarà facile avere qualche incomprensione con il partner, con il rischio di causare eventuali litigi. Cercate di calibrare bene il vostro linguaggio. Se siete single un po’ di stanchezza e di depressione potrebbe mettervi in difficoltà, tanto che preferirete rimanere a casa in questa giornata.

Nel lavoro affrontate le nuove iniziative con cautela e assimilate ogni novità uno alla volta. Voto - 6+

Capricorno: una certa allegria caratterizzerà la vostra giornata secondo l'oroscopo di giovedì. Potrete contare sulla Luna in trigono dal segno del Toro che, assieme a Giove in congiunzione, promettono risultati degni di nota soprattutto per quanto riguarda l'ambito lavorativo. La collaborazione con i colleghi si rivelerà soprattutto una mossa vincente, che vi permetterà di fare passi avanti non indifferenti. Sul fronte amoroso se siete single potreste decidere di non mostrare i vostri sentimenti, ciò nonostante potrebbe essere proprio questo il momento adatto per farsi avanti. Se avete una relazione fissa datevi da fare per far salire l'affiatamento di coppia.

Voto - 8-

Acquario: oroscopo di giovedì lievemente in calo per via della Luna in quadratura dal segno del Toro. Fortunatamente però, potrete contare ancora su Venere dal segno dei Gemelli, ma in ogni caso, non aspettatevi risultati eccezionali. Sul fronte sentimentale voi single non potete sempre pretendere che gli altri provino i vostri stessi sentimenti di fronte ad una stessa situazione. Se avete una relazione fissa e se riuscirete a creare la giusta atmosfera, passerete momenti magici. Nel lavoro agite con maggiore risolutezza perché non sarà una giornata facile da gestire. Voto - 7+

Pesci: oroscopo di giovedì molto buono per voi nativi del segno, con la Luna che influenzerà positivamente la vostra giornata, assieme a Mercurio in trigono dal segno del Cancro.

Sul fronte sentimentale tanta affettuosità e vivacità vi permetterà di vivere una relazione di coppia sana e duratura, ma soprattutto romantica. Se siete single sarete ben accetti nella vostra cerchia di amici, soprattutto se siete nati nella prima decade. Nel lavoro avrete voglia di distinguervi dagli altri, dimostrando tutte le vostre abilità. Voto - 8+