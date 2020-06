Nell'Oroscopo, il Cancro è il quarto segno dello zodiaco e il primo segno della triplicità d’Acqua assieme allo Scorpione e ai Pesci. La casa astrologica di questo segno molto ricettivo e profondo è associata alla continuazione della specie poiché esso assimila tutto ciò che deriva dall'esterno, mettendo al mondo la vita. E’ infatti un segno zodiacale affettuoso e gioviale, molto dedito alla famiglia. Di seguito tutte le caratteristiche e curiosità sul Cancro.

Le origini del Cancro

In mitologia, si riscontrano diversi miti associati al segno zodiacale del Cancro, ma il mito per eccellenza è quello di Eracle.

Si narra che il cugino Euristeo gli ordinò di uccidere l’Idra di Lerna, un serpente munito di ben cento teste. L’alito della belva era talmente pestilenziale che chiunque si avvicinava, ineluttabilmente moriva. Così Eracle decise di munirsi di arco e frecce avvelenate, per uccidere l’Idra. Affinché le teste non rispuntassero più, egli incendiò la foresta vicina e si servì dei tizzoni ardenti per impedirne la ricrescita. La testa centrale che si narrava fosse immortale, venne sotterrata da Eracle sotto un enorme masso. Nel frattempo Era, che aveva allevato l’Idra affinché servisse come prova per Eracle, mandò in aiuto della mostruosa creatura un gambero gigantesco che morse il tallone dell’eroe.

Quest’ultimo lo uccise ed Era, in segno di gratitudine, mise il granchio tra le costellazioni celesti.

La personalità del Cancro Il segno zodiacale del Cancro

nell’oroscopo rappresenta la maternità e la vita poiché governato da Luna. Emotivo, sensibile e talvolta lunatico, questo simbolo è anche molto vitale e dedito a vivere gli affetti con slancio.

Nasce nel solstizio d’estate e quindi avvia la procreazione. Infatti il suo elemento Acqua è direttamente collegato all’origine della vita, dato che le prime molecole proteiche nacquero appunto nell’acqua. Il Cancro è molto empatico e intuitivo, anche se spesso viene preso da una volubilità sensibile che produce tristezza nel suo animo, forse troppo emotivo e delicato.

Se questo segno risulta molto sensibile e affettuoso, mai inimicarselo poiché oltre al suo atteggiamento mutevole, si riscontra anche una tendenza alla permalosità che fa serbare rancore se qualcuno gli fa un torto. Il Cancro è molto contemplativo nei confronti del passato e rivive i ricordi in chiave molto sensibile, talvolta drammatica.

Cancro: curiosità sul modo di amare

Questo segno ama in maniera molto profonda poiché accoglie le emozioni e le riversa negli altri con empatia e gioia. Il Cancro innamorato è molto spumeggiante, anche se il suo partner deve stare attento a non ferirlo. Questo segno infatti ha bisogno di lealtà e di ricevere conferme, altrimenti si incupisce chiudendosi a guscio nei confronti dell’amore, proprio come la figura del granchio che lo rappresenta.

Il Cancro nasce nella quarta casa astrologica dedita alla famiglia, quindi il suo scopo principale è quello di vivere gli affetti nel focolare domestico, realizzandosi attraverso la creazione di una famiglia solida che esso difenderà a spada tratta, divenendo anche aggressivo se necessario.

Il Cancro e il lavoro

Sotto il profilo professionale, fantasia e intelligenza giocano un ruolo fondamentale per il Cancro. Questo segno infatti svolge mansioni di successo in tutti i settori collegati all'acqua, alla procreazione e alla fantasia. Ecco perché chi nasce sotto il segno del Cancro può diventare un buon medico, ostetrico, infermiere e maestro d’asilo. La sua personalità molto legata ai ricordi passati fa sì che nascano sotto questo segno anche degli scrittori, filosofi o comunque professionisti legati alla storia.

La sedentarietà del Cancro fa sì che anche le professioni svolte in ufficio siano perfette per far dare al Cancro il meglio di sé. Ciò che penalizza questo segno sul lavoro è la sua mancanza di obiettività, che gli fa distorcere un po’ la realtà e lo porta a trovare degli espedienti atti a modificare le situazioni seguendo il proprio punto di vista molto personale. Di sicuro questo segno non riconosce che ha torto, quindi porta avanti le sue idee, anche con determinazione pur di affermare la sua opinione.