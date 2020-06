L'Oroscopo settimanale dall'8 al 14 giugno andrà ad approfondire i transiti planetari favorevoli, puntando un riflettore sulla sensibilità e indicando una strada per raggiungere la concretizzazione dei desideri sentimentali. Luna sarà presente dapprima in Capricorno, poi in Acquario, in Pesci e infine in Ariete, regalando una buona dose di razionalità, innovazione e romanticismo nelle previsioni astrali segno per segno.

Astri e oroscopo settimanale di inizio giugno

Ariete: attenzione a lunedì e martedì un po' tesi con Luna in quadratura dal Capricorno che vi renderà troppo rigidi nei confronti dei sentimenti.

Sole e Venere dai Gemelli cercheranno di ammorbidire gli affetti, ma dovrete aprirvi di più al dialogo voi in coppia e i single ampliare la cerchia delle conoscenze. Una Luna più impulsiva sarà complice domenica.

Toro: Luna dal Capricorno disciplinerà un po' le emozioni, smorzando l'imprevedibilità di Urano nel segno. Ma attenzione che comunque potrebbero sprigionarsi veri e propri tumulti emotivi difficili da tenere a bada. A metà settimana dovrete fare attenzione a Luna e Saturno in quadratura che potrebbero intristire un po' le sensazioni amorose. Ma il tutto passerà già sabato e l'amore prenderà il volo in maniera ricettiva e sognante.

Gemelli: gli astri regaleranno influenze più briose e simpatiche, così potrete approcciarvi all'amore in modo innovativo e uscendo fuori dagli schemi.

Tenderete quindi a vivere le emozioni in maniera più socievole ed eccentrica, anche se nella vostra interiorità innalzerete sempre alcune barriere forse per paura di soffrire. Una Luna impetuosa e immediata regalerà sensazioni strabilianti domenica.

Cancro: Luna agirà in opposizione a inizio settimana e potreste essere indecisi sul da farsi voi single e voi in coppia troppo incostanti nei sentimenti.

Sarete comunque alla ricerca di maggiori sicurezze e le troverete se procederete in maniera oculata e paziente nei confronti dell'amore. L'astro d'argento sarà benefico venerdì e sabato poiché regalerà belle sensazioni romantiche.

Leone: attenzione a un'opposizione di Luna e Saturno a metà settimana che potrebbe produrre tristezza e sprigionare alcune difficoltà nei rapporti amorosi.

Forse vi sentirete tagliati fuori emotivamente, ma potrete correre ai ripari già da venerdì, approfondendo le sensazioni con maggiore emotività e lasciando fluire i sentimenti.

Vergine: l'influenza di Luna in Capricorno a inizio settimana acuirà il senso di responsabilità in coppia e voi single disciplinerete le emozioni con la razionalità. Venere e Sole in quadratura renderanno le sensazioni più pigre e introdurranno dei contrattempi che dovrete superate senza lasciarvi prendere dallo sconforto e ritrovando nuova forza di volontà in voi stessi. Per fortuna Mercurio prometterà belle novità.

Previsioni astrali dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: la settimana inizierà in maniera un po' tesa per i sentimenti, ma già da mercoledì in poi la situazione migliorerà e sarete più ottimisti e innovativi in amore.

Via libera quindi all'amore eccentrico, simpatico e anticonformista grazie alla presenza di una Luna benefica dall'Acquario. Dovrete aprirvi di più alla comunicazione se vorrete concretizzare i desideri amorosi.

Scorpione: dietro un'apparente sicurezza, nasconderete a inizio settimana una certa vulnerabilità, tenendo a freno le emozioni. Ma sarete comunque perseveranti nel portare avanti i progetti con coraggio e determinazione, sia che siate single che in coppia. Il weekend sarà animato da sensazioni dolci e passionali al tempo stesso. Buone novità si prospetteranno per voi alla ricerca di nuove opportunità sentimentali.

Sagittario: Venere e Sole remeranno contro dai Gemelli e sprigioneranno malinconia, difficoltà e indecisione.

Ma a metà settimana il satellite notturno sarà in posizione favorevole e sarà favorita un'intuizione sensibile che consiglierà come indirizzare al meglio i sentimenti nel verso giusto. L'amore diventerà romantico e suggestivo.

Capricorno: voi amici del Capricorno riceverete Luna nel segno già da lunedì e potreste approcciarvi all'amore più con la mente che con il cuore. Dovrete cercare di lasciarvi andare alle nuove opportunità sentimentali e non essere insicuri nei confronti dell'amore. Spesso questi dubbi risulteranno infondati. Luna nel weekend sprigionerà sensazioni più romantiche e sensibili.

Acquario: a metà settimana l'astro d'argento entrerà nel segno e renderà le sensazioni amorose più innovative e voi più portati a vivere le nuove opportunità con simpatia ed eccentricità.

La presenza di Saturno nel segno avvierà un'introspezione personale che farà riflettere sul da farsi, facendo ordine nella vostra vita. Solo così capirete in quale direzione incanalare i sentimenti al meglio.

Pesci: alcuni eventi inattesi in amore sbroglieranno un po' le tensioni e riuscirete a trovare la soluzione giusta per far progredire le storie già avviate. Voi single potrete invece puntare sulla presenza di Luna nel segno nel weekend che garantirà momenti di puro romanticismo, dove un'immaginazione fervida farà prendere il volo alle emozioni.