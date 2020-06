Marte sarà l'indiscusso protagonista del mese di luglio 2020 per il segno del Sagittario. Fra lavoro, grinta professionale e intraprendenza amorosa, sul fronte delle energie i nati di questo segno non avranno niente da invidiare a nessuno.

In famiglia ci sarà invece qualche screzio e una tensione che potrebbe andare avanti nel tempo, ma niente che arriverà a vere e proprie discussioni.

Ottima anche la fortuna sul fronte economico, in grado di far intraprendere viaggi e investimenti molto proficui.

Amore e affetti

Anche se avete Venere in opposizione, sarete comunque sorretti da Marte che questo mese favorirà le costellazioni di fuoco più di ogni altra.

Ciò vorrà dire tanta passione all'interno delle coppie che magari non respiravano un'aria così densa di erotismo da molto tempo e molte conquiste che attendono che la vostra sensualità faccia il suo straordinario effetto. Non dovrete preoccuparvi dell'aspetto sentimentale che sarà abbastanza scarso, perché ora come ora sarete più propensi ad avventurarvi più che vivere una storia d'amore 'a tutto tondo', e l'ottimismo del Sole sempre favorevole ai segni di fuoco inciterà a prendere questa strada.

Lavoro e studio

Questo Mercurio benevolo vi sarà di enorme aiuto per gli affari professionali e per le collaborazioni, siano esse all'interno della cerchia dei colleghi oppure di persone esterne. Sicuramente i favoriti in modo particolare saranno i nati di questo segno che si avventureranno in altri luoghi appositamente per dedicarsi interamente alla carriera, e anche gli studenti saranno favoriti in quanto viaggiando potranno conoscere più di quanto desidereranno.

Sarà opportuno però darsi molto da fare all'inizio del mese, anche per quanto riguarderà la ricerca di lavoro, perché nella seconda metà di luglio purtroppo molte dinamiche lavorative diminuiranno di intensità e qualche opportunità verrà irrimediabilmente persa.

Fortuna e salute

Periodo abbastanza buono per la fortuna, che vi darà non solo dei guadagni ma anche qualche accorgimento per poter investire meglio in qualcosa su cui avete sempre avuto paura di sbagliare.

Questa volta ci sarà più sicurezza, anche nei confronti di voi stessi, e più intraprendenza dal punto di vista pratico. Non siate timorosi per il futuro, perché le prospettive sono buone anche per i guadagni successivi alle settimane di luglio.

La salute sarà ottima con questo Marte denso di energie e di voglia di fare.

Ci saranno più viaggi e attività fisica.