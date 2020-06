"Contenuti commissionati, pubblicabili solo da Donatella"

L’Oroscopo Maya risulta di origini antichissime e si sviluppò nell’America centrale. Insieme agli Aztechi, questa civiltà molto all’avanguardia, analizzò la posizione dei pianeti, delle eclissi lunari e i solstizi, dettando legge in ambito astrologico e dando vita a discipline astrali impeccabili. Nello zodiaco Maya ritroviamo ben 13 simboli zodiacali muniti di peculiarità originali e precise. Di seguito le caratteristiche e curiosità dell’oroscopo Maya.

Oroscopo Maya: ecco il suo significato in astrologia

In astrologia, la cultura Maya è tra le più evolute e ha generato un oroscopo che basa la sua affidabilità su due tipi di calendari, uno di tipo civile denominato Haab e un altro rituale che si chiama Tzolkin.

In base alle fasi lunari, ai solstizi e agli equinozi si fissavano le date per svolgere le cerimonie di sacrificio agli dei. L’anno lunare poi era costituito da 13 mesi di 28 giorni ciascuno e in base alla posizione degli astri al momento della nascita di ciascun individuo, si faceva riferimento a 13 animali che hanno formato lo zodiaco Maya. Si riscontrano quindi rispettivamente la Scimmia, il Falco, il Giaguaro, il Cane, il Serpente, la Lepre, la Tartaruga, il Pipistrello, lo Scorpione, il Cervo, la Civetta, il Pavone e la Lucertola.

Oroscopo Maya e significato dei primi sei segno dello zodiaco

In astrologia Maya, a ogni singolo tipo di animale corrisponde una personalità da approfondire in ogni sua sfaccettatura.

Nel segno zodiacale della Scimmia, si ritrova un modo di fare estroverso e un’intelligenza brillante. Le persone nate sotto questo segno sono positive, anche se un po’ amanti della solitudine. In amore risultano molto affettuose. Il Falco invece è ambizioso e forte, porta avanti i progetti con coraggio senza arrendersi nei confronti delle avversità.

In ambito sentimentale è esigente e un po’ volubile. Nel terzo segno dello zodiaco Maya si ritrova il Giaguaro, coraggioso e determinato. Ha un forte senso di giustizia e di diplomazia. In amore questo simbolo è fedele e sincero. Nei nativi sotto il simbolo del Cane invece si riscontrano personalità timide, generose e molto comprensive.

In amore sono affettuosi ma possono compiere delle scelte avventate. Nella casa astrologica del Serpente, i nativi sono capaci di ottenere successo attingendo a una freddezza molto tenace e determinata. In amore sono vanitosi, quindi desiderosi di premure e di ricevere conferme. La Lepre ha un forte legame con la famiglia, risulta affettuoso e pronto a costruire il suo “nido d’amore” con onestà e grande impegno. Se le sfide diventano troppo impegnative sul lavoro, preferiscono fare un passo indietro ed essere prudenti.

L’oroscopo Maya e la restante parte dei simboli zodiacali

Nel segno zodiacale Maya della Tartaruga, è spiccata la pacatezza e forte il senso dell’amicizia. In amore questo simbolo può risultare schivo, ma è molto sensibile al sentimento.

Nel Pipistrello invece l’ambizione è spiccata e si pretende l’attuazione dei propri desideri. È forte il potere decisionale e in amore vi è passionalità ma viene vissuta con indipendenza. Gli Scorpione invece sono originali e carismatici. Non passano mai inosservati e vivono la vita in maniera libera. In amore risultano solo all’apparenza freddi, ma nella loro interiorità sono molto passionali. In ambito lavorativo sono metodici e ben organizzati. Per quanto riguarda il Cervo, si nota una propensione alla gentilezza e un atteggiamento premuroso nei confronti delle persone amate. La personalità è timida, ma anche vivace e creativa. I nativi sotto il segno della Civetta invece hanno bisogno di stare al centro dell’attenzione, amano in modo fedele, dolce e risultano spontanei quando entrano in confidenza con la persona amata.

In questo segno gli imprevisti sono affrontati con grande tempismo e senso pratico. Questo segno ama in modo profondo e stabile. L’ottimismo non manca nel Pavone, che ha un’alta opinione di sé stesso e molta fiducia nelle sue capacità. Ama una persona elegante che non lo faccia sfigurare. In casa astrale della Lucertola si evince la ricerca di sempre maggiori stimoli e i nativi nel segno odiano la ripetitività cercando sempre nuovi stimoli anche in amore.