L’Oroscopo cinese si basa su 12 segni zodiacali corrispondenti ciascuno a un diverso tipo di animale e prende in considerazione una fascia temporale di 12 anni. Ogni anno è dedicato a un solo tipo di animale che diventa il protagonista dell’oroscopo cinese. Rispettivamente si ritrovano il Topo, il Bue, la Tigre, il Coniglio, il Drago, Serpente, Cavallo, la Capra, la Scimmia, il Gallo, il Cane, infine il Maiale. Ciascuna di queste figure ricche di significato, vanno a formare il calendario lunare cinese. Di seguito le caratteristiche e curiosità dell’oroscopo cinese.

Oroscopo cinese: ecco il suo significato in astrologia

L’oroscopo cinese è intriso di fascino e storia. Si narra infatti che Buddha, venendo a conoscenza della sua fine imminente, chiamò in raccolta tutte le specie animali per salutarli e ne premiò i dodici che si presentarono all’appello, soprannominando ogni ciclo lunare con un determinato tipo di animale. In astrologia cinese l’oroscopo si basa sul calendario lunare dove ogni anno parte dal Capodanno cinese, che si festeggia il 25 gennaio. Gli animali domestici prescelti sono legati alla tradizione cinese e rappresentano fedeltà, intelligenza, scaltrezza e buona fortuna. Il susseguirsi degli animali si basa sul principio dell’alternanza dello Yin e dello Yang, dove se gli artigli della bestiola sono dispari allora rientra nel primo ciclo, mentre se sono pari rientra nel secondo.

Oroscopo cinese e significato dei primi sei segni zodiacali

Il segno zodiacale del Topo in oroscopo cinese è contraddistinto da uno spirito intelligente, determinato e malizioso. Molto ligio al dovere, l’individuo che rientra in questa simbologia zodiacale non si arrende davanti alle avversità e in amore, è molto fedele e romantico.

Per quanto riguarda invece il segno del Bue, si riscontra una certa operosità in ambito lavorativo e tanta saggezza. Esso basa la sua tenacia sulla calma e sull’onestà, la socievolezza. In amore questo segno è affidabile, sincero e onesto. Invece gli individui appartenenti al segno della Tigre risultano avere un carattere impetuoso e ambizioso.

Portano avanti l’affermazione delle proprie idee con coraggio e spirito autoritario, mentre in amore sono molto passionali e orgogliosi. Nel segno zodiacale del Coniglio invece la caratteristica principale è l’amore per la famiglia, per i valori tradizionali. Questo simbolo cinese in campo professionale dà il meglio di sé e risulta molto creativo e fantasioso. In ambito sentimentale è devoto, fedele, romantico e tendente a idealizzare la persona amata. Nel Drago si riscontra un modo di fare agile e forte. L’altruismo a volte si alterna a un atteggiamento molto autoritario, frutto del proprio spirito competitivo che si afferma sul lavoro. In amore questo simbolo risulta passionale ma anche nervoso ed egoista.

Infine, nel sesto segno dello zodiaco cinese si posiziona il Serpente, misterioso e diffidente. L’atteggiamento è taciturno ma abile e questo simbolo con la calma e la meticolosità, riesce a ottenere ciò che vuole. In amore il modo di fare è passionale, romantico e fedele.

L’oroscopo cinese e la seconda sestina di segni zodiacali

Il Cavallo in oroscopo cinese ha la stoffa da vero leader in ambito lavorativo e prende in mano le situazioni con coraggio, anche se risulta un po’ fragile e timido in amore. Ma di certo risulta affettuoso ed eccentrico. Il simbolo zodiacale della Capra invece è contraddistinto dall’uniformità con cui affronta ogni tipo di avversità. È paziente e lungimirante sul lavoro e in amore, si innamora di persone fedeli che ricambiano la sua affettuosità e tenerezza.

Per quanto riguarda il segno della Scimmia, si evince un atteggiamento energico e una propensione al divertimento nei nati sotto questo simbolo frizzante e avventuroso. Risulta anche molto curioso e seducente in amore. Nel decimo simbolo zodiacale cinese, il Gallo, la costanza contraddistingue gli individui che appartengono a questo simbolo paziente e perseverante nell’attuazione dei progetti ambiti. È intuitivo in amore, ama l’amicizia e talvolta può risultare aggressivo in ambito professionale. Invece il cane è un simbolo fedele, simpatico e socievole. Risulta un po’ introverso in amore e non manifesta facilmente i sentimenti che prova, ma è fedele. In ambito lavorativo, ama contraddistinguersi per l’intelligenza, ma spesso è insicuro.

Infine, nell’ultimo segno dell’oroscopo cinese, il Maiale, l’intelligenza diventa strategica e fa trovare le soluzioni giuste al momento giusto, mentre in amore può apparire introverso nel manifestare i propri sentimenti.