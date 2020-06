Nell'oroscopo del mese di luglio una splendente Venere, ancora in congiunzione nel segno dei Gemelli, permetterà ai nativi del segno di avere tanta fortuna soprattutto in ambito sentimentale, con momenti belli da vivere sia per i single, che per chi è in coppia. Per la Vergine ci sarà una forte spinta dal punto di vista professionale, grazie a pianeti favorevoli come Giove in trigono dal segno del Capricorno. Cancro potrà contare sul Sole e su Mercurio in congiunzione, che renderanno la vita quotidiana meno pesante. Per il Toro le prossime settimane promettono grandi soddisfazioni sul settore professionale.

Di seguito, nel dettaglio, l'Oroscopo per il mese di luglio dall'Ariete alla Vergine.

Oroscopo per il mese di luglio: prima sestina dall'Ariete alla Vergine

Ariete: previsioni molto buone per quanto riguarda la sfera sentimentale, soprattutto considerando che Venere sarà ancora in sestile dal segno dei Gemelli. Non abbiate nulla di cui preoccuparvi, salvo alcune piccole incomprensioni di coppia dovute al Sole e a Mercurio in quadratura dal segno del Cancro. Se siete single il buonumore si amplificherà nella seconda parte del mese, quando il Sole si troverà in trigono dal segno del Leone, aumentando le probabilità di trovare persone interessanti con cui iniziare una nuova relazione. Nel lavoro attenzione, in quanto potreste trovare degli ostacoli durante la realizzazione di alcuni progetti.

Approfittando della presenza di Marte, cercate di arrivare a lavoro preparati e forti delle vostre abilità. Voto - 7,5

Toro: periodo di transizione per voi nativi del segno, secondo l'oroscopo del mese di luglio. Sul fronte sentimentale dovrete prendervi più cura della vostra anima gemella, mostrando il vostro amore con i fatti e non con le parole.

Attenzione, questo non vorrà dire che non ci sarà del romanticismo tra voi, anzi: l'affiatamento di coppia sarà ancora su buoni livelli, semplicemente dovrete assecondare alcune richieste importanti. Per quanto riguarda i cuori solitari, l'aria d'estate vi spingerà a trascorrere il vostro tempo con gli amici, evitando possibili storie d'amore.

In fin dei conti meglio la compagnia di chi vi vuole davvero bene, anziché intraprendere una storia d'amore che potrebbe essere sterile. Sul fronte lavorativo Mercurio e il Sole in sestile promettono notevoli soddisfazioni, soprattutto per coloro che hanno un'attività in proprio o che devono ancora sostenere impegni importanti. Sarà richiesta tanta preparazione e concentrazione. Voto - 7,5

Gemelli: una splendida Venere in congiunzione al vostro cielo vi accompagnerà durante questo mese di luglio, soprattutto per quanto riguarda i sentimenti. Venere favorevole vi porterà tanta fortuna nelle prossime settimane, soprattutto ai cuori solitari, che avranno una grande voglia d'innamorarsi, voltare pagina e conoscere persone nuove.

Nelle coppie la complicità e l'intesa saranno su ottimi livelli e vi spingeranno a ottenere qualcosa di più dal vostro partner. L'ambito lavorativo procederà discretamente, potreste anche decidere di puntare a qualcosa di più in alto, soprattutto durante la seconda parte del mese, nel tentativo di ottimizzare i guadagni. Voto - 8

Cancro: configurazione astrale molto buona per voi nativi del segno, con Sole e Mercurio in congiunzione al vostro cielo, pronti a illuminare le vostre giornate sia dal punto di vista sentimentale, che lavorativo. Nel settore professionale arriveranno soddisfazioni guadagnate grazie al vostro duro lavoro, che vi hanno portato a svolgere le vostre mansioni in maniera molto fluida, ma soprattutto convincente.

Per quanto riguarda la sfera sentimentale, il vostro desiderio di romanticismo verrà intensificato dal Sole, che illuminerà le vostre giornate proponendovi qualcosa di piacevole da fare in compagnia della vostra anima gemella. Se siete single apprezzerete molto quanto di bello avrete intorno a voi, al punto da preferire alcune scampagnate con gli amici, piuttosto che un lungo viaggio lontano da casa che potrebbe rivelarsi a tratti anche noioso. Chi lo sa, magari per trovare l'amore non avrete bisogno di andare molto lontano. Voto - 8,5

Leone: avrete pianeti, come Venere e Marte, favorevoli nel vostro cielo, che porteranno equilibrio nella vostra vita quotidiana. Sul fronte lavorativo potrebbe essere il mese del riscatto, considerato che già dal mese di giugno i guadagni sono tornati a salire.

Potrebbe essere il momento per rimettervi in gioco in grande stile, proponendo progetti da primo della classe, magari per ottenere promozioni utili a farvi conoscere meglio. In amore arriverà il Sole nella seconda parte del mese, che amplificherà la vostra relazione di coppia, rendendola decisamente più appagante e romantica sotto diversi punti di vista. Se siete single potreste ritrovarvi a fare delle scelte che potrebbero anche caratterizzare la vostra estate. Voto - 8

Vergine: oroscopo del mese di luglio non male per quanto riguarda l'ambito lavorativo, grazie soprattutto a pianeti come Giove, in trigono dal segno amico del Capricorno, pronto a darvi una mano nelle vostre mansioni giornaliere.

Sarete quasi spinti a fare e dare sempre del vostro meglio, riuscendo la maggior parte delle volte a convincere positivamente i vostri colleghi. Discorso differente per quanto riguarda il fronte amoroso. La quadratura di Venere dal segno dei Gemelli porterà ancora per un po’ momenti di discordia con la vostra anima gemella, tanto che dovrete cercare di dimostrarvi calmi, ma soprattutto innamorati. Ecco, forse è esattamente questo quello di cui la vostra relazione di coppia avrà bisogno: sapere che siete innamorati l'uno dell'altro. Se siete single, secondo l'oroscopo potreste ritrovarvi a fare chiarezza nel vostro cuore e capire cosa volete davvero. Voto - 7

L'oroscopo del mese di luglio continua con la seconda sestina dello zodiaco, dal segno della Bilancia fino al segno dei Pesci.