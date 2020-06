L'oroscopo di giovedì 4 giugno avrà in serbo tantissime emozioni per i diversi segni zodiacali. Nella volta celeste, troveremo: Sole e Venere in Gemelli, Luna in Scorpione, Mercurio in Cancro, Marte e Nettuno in Pesci, Giove e Plutone in Capricorno, Saturno in Acquario e, infine, Urano in Toro.

Nella giornata di domani, tutti avranno gli occhi puntati sul Toro, mentre Bilancia dovrà combattere contro la sua insicurezza.

Scopriamo, nel dettaglio, cosa caratterizzerà l'Oroscopo del 4 giugno di tutti i 12 segni zodiacali: dall'Ariete ai Pesci.

Previsioni zodiacali di giovedì 4 giugno: emozioni confuse per Ariete e novità per Gemelli

Ariete: non sarà facile far luce sui vostri sentimenti. Forse, faticherete a comprendere quali emozioni siano legate a un evento e quali a un altro. L'oroscopo consiglia di provare a non mettere troppa carne a fuoco: separate le situazioni una dall'altra e cercate di capire quali cose vi fanno star meglio. Parlare con parenti e amici vi sarà utile, ma si tratterà soprattutto di un supporto morale perché spetterà solo a voi riuscire a comprendere il vostro cuore.

Toro: sarete molto attraenti dal punto di vista fisico, ma non ve ne renderete conto. Saranno gli altri a farvi notare questa vostra caratteristica.

Potreste sfruttarla, ma preferirete usare il cervello per ottenere i risultati desiderati. Il partner vi troverà irresistibili e non riuscirà a staccarvi gli occhi da dosso. Forse, vi sorprenderà con qualcosa di molto speciale. Non si tratterà di un oggetto costoso o di lusso, ma avrà un grande valore a livello emotivo.

Gemelli: sarà il momento giusto per stabilire nuovi obiettivi. Tenderete a mettere in discussione il percorso immaginato all'inizio dell'anno e cercherete delle alternative valide che vi possano stimolare. Niente cadrà dal cielo: dovrete impegnarvi moltissimo per riuscire a dare una svolta alla vostra vita.

Però, se sarete costanti e determinati, non avrete alcun problema nel realizzare i vostri sogni. Il rapporto con il partner andrà a gonfie vele: forse, desidererete parlare di qualcosa di molto importante.

Cancro: il vostro animo malinconico vi impedirà di osservare il mondo da un punto di vista positivo. Tenderete a concentrarvi solo sulle difficoltà e a ignorare i successi raggiunti. Una persona a voi molto vicina vi spingerà a modificare la vostra prospettiva. Avete passato anni della vostra vita a impegnarvi per migliorare a livello personale, relazionale e lavorativo, ora è giusto il momento per raccoglierne i frutti. Forse, ci saranno delle piccole incomprensioni con il partner, ma niente di serio.

Oroscopo del 4 giugno: insicurezza per Bilancia e nuovi talenti per Scorpione

Leone: dovrete fare ordine tra le vostre passioni. È bellissimo avere molti hobby, ma quando il tempo è poco, diventa necessario fare una selezione accurata. Da una parte, vi dispiacerà sacrificare attività piacevoli, ma dall'altra questo vi permetterà di sfruttare meglio il poco tempo che avrete a disposizioni. L'oroscopo consiglia di non sacrificare la vita sociale: mantenere rapporti saldi con parenti e amici sarà una delle priorità principali. Ci saranno delle belle novità dal punto di vista sentimentale.

Vergine: avrete voglia di trascorrere del tempo all'aria aperta. Cercherete di passeggiare a lungo e di coinvolgere qualche amico nella vostra iniziativa.

Una camminata costante e tra il verde vi permetterà di liberarvi di tutto lo stress accumulato negli ultimi giorni. Non sarà una distrazione dai vostri impegni quotidiani, ma al contrario vi permetterà di tornare più carichi che mai. Sul lavoro, proporrete delle idee brillanti. Forse, non tutti le apprezzeranno, ma l'importante è che lo faccia la persona giusta.

Bilancia: vi sentirete un po' insicuri e tenderete a mettere in discussione alcune relazioni della vostra vita. Non tutti gli amici saranno in grado di trasmettervi fiducia, tenderete a selezionare accuratamente le persona alle quali confidare segreti importanti. Se qualcuno vi parlerà alle spalle, non ne rimarrete troppo delusi, perchè ve lo aspetterete.

Dal punto di vista lavorativo sembrano esserci delle entusiasmanti novità in vista. Ricordate solo di continuare a impegnarvi con costanza.

Scorpione: vi metterete alla ricerca del vostro talento più prezioso. Siete consapevoli di essere in grado di affrontare molteplici situazioni grazie alle vostre risorse, ma per voi sarà importante trovare quella qualità che vi permetta di avere una vita più semplici. Non sarà un percorso facile, dovrete essere pienamente consci di voi stessi e mettervi alla prova in svariate situazioni. I risultati, però, non tarderanno ad arrivare e alla fine sarete molto soddisfatti dei vostri esperimenti.

Previsioni astrologiche di giovedì 4 giugno: Sagittario deluso e bisogno di collaborazione per Capricorno

Sagittario: tutto ruoterà attorno a una persona molto speciale per voi. Forse, rimarrete delusi quando vi renderete conto che non ricambierà le vostre attenzioni. Verrete travolti da un'ondata di frustrazione e vittimismo che vi renderanno poco attraenti agli occhi degli altri. L'oroscopo suggerisce di prendervi qualche ora per crogiolarvi, ma anche di provare a rimettervi in gioco il prima possibile. Conoscere nuove persone vi aiuterà a mitigare il nervoso e la sofferenza emotiva.

Capricorno: sul posto di lavoro, sarà fondamentale la collaborazione con i colleghi. Forse, tenderete a isolarvi per non dover condividere i meriti con nessuno, ma non sarà la strada giusta.

Un sano rapporto con gli altri vi consentirà di alleggerire le vostre mansioni e di ottenere risultati migliori. L'oroscopo consiglia di provare a non mettere l'ambizione sopra a ogni altra cosa. Dovrà essere un semplice stimolo a migliorare e non il cuore pulsante della vostra quotidianità.

Acquario: sarete alla ricerca di amici speciali. Vorrete condividere le esperienze con qualcuno che sappia divertirsi e vedere sempre il bello nelle varie situazioni. Non sarà un'impresa facile, ma se valorizzerete il vostro carattere, avrete delle belle sorprese. Dal punto di vista lavorativo, forse, ci saranno dei piccoli problemi con i colleghi. Dovrete affrontare conversazioni importanti e ben mirate.

Ricordate di dover rendere conto solo ai vostri superiori e a nessun altro.

Pesci: tutto si tingerà di rosa e sarete pronti a gettarvi tra le braccia della persona amata. Farete di tutto per farvi notare, ma la strategia migliore sarà quella di rimanere fedeli alla vostra personalità. Sarà importante non considerare la timidezza come un difetto da sconfiggere, ma come una qualità da sfruttare. Se riuscirete in questo intento, apparirete ancora più interessanti e misteriosi. La situazione lavorativa rimarrà stabile: per un cambiamento ci vorrà maggiore impegno.