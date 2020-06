L'Oroscopo di giovedì 4 giugno approfondisce il transito planetario di Luna in Scorpione. In un segno zodiacale governato da Plutone e Marte, l'astro d'argento rende le sensazioni più magnetiche e misteriose. Sensibilità e aggressività si miscelano anche per la Vergine, lo Capricorno, i Pesci e il Cancro nelle previsioni astrali che sottolineano anche la posizione di Saturno in Acquario.

L'oroscopo di giovedì

Ariete: la mente è più precisa e ordinata grazie agli influssi saturniani dall'Acquario che fanno elaborare i progetti lavorativi su una base solida. Anche in amore siete più disciplinati e Sole insieme a Venere dai Gemelli vi farà riflettere sui sentimenti che provate.

Chiedete consiglio a una persona saggia che sa darvi le risposte giuste.

Toro: Luna agisce in opposizione e causa qualche nervosismo. Attenzione a un influsso confusionale dall'Acquario che non risulta veritiero e confonde le idee, facendovi credere ciò che in realtà non è. Forse voi single non percepite alcuni segnali derivanti da una persona che brama per un vostro sì. Attenzione invece ad alcuni problemi che possono sorgere in ambito lavorativo con una donna.

Gemelli: Luna dall'ottava casa astrologica consiglia di seguire di più l'istinto in amore e di osare per concretizzare i progetti sentimentali. Gli astri dai Pesci gettano luci e ombre sulle coppie, ma cercate anche voi single di essere più aperti agli altri.

Buono il lavoro.

Cancro: in amore così come sul lavoro, cercate di vederci chiaro anche se difendete molto le vostre opinioni e non accettate consigli esterni. Mercurio agisce in opposizione e causa qualche dissapore nella comunicazione. Riuscite ad esternare al meglio le sensazioni che provate per una persona che ha conquistato il vostro cuore.

Leone: in ambito lavorativo è richiesta maggiore fiducia nelle proprie capacità. Possono sorgere attriti e difficoltà a causa di Saturno in opposizione, ma non preoccupatevi poiché riuscite a gestire al meglio le situazioni e i risultati si vedranno in futuro. In amore, approfondite splendide sensazioni a due e voi single prendetevi le emozioni che meritate.

Gli astri sono favorevoli dai Gemelli.

Vergine: buono il lavoro. In amore Luna risulta favorevole dallo Scorpione regala sensazioni magnetiche e molto passionali. Attenzione a non essere però capricciosi a causa di Marte e Nettuno in opposizione che creano un po' un'attesa benefica per l'amore.

Previsioni astrali dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: Marte sprigiona tanta voglia di agire, ma purtroppo voi single dovete attendere ancora un po' per ricevere novità preziose per l'amore. Mercurio rema contro e chiude a una comunicazione che se avviata diventa risolutiva sia per la sfera sentimentale che per il lavoro.

Scorpione: Luna ancora presente nel segno produce una certa irrequietezza poiché in caduta.

Le emozioni prendono il volo e diventano molto introspettive e magnetiche. Aggressività e dolcezza si miscelano in amore così tutto diventa molto istintivo e passionale. In ambito lavorativo, possono sorgere delle incomprensioni.

Sagittario: Marte dai Pesci produce tensione e introduce malumore in amore. Venere in opposizione di certo non smorza queste tensioni, ma cercate di vedere il tutto come una sfida da attuare con coraggio e determinazione per raggiungere la felicità tanto desiderata. In ambito lavorativo, accettate il consiglio di una persona saggia.

Capricorno: buone le sensazioni amorose con Luna complice dallo Scorpione che rende gli affetti più sensuali e appaganti. Desidererete andare oltre la superficialità delle storie appena avviate o di quelle già stabili.

Siate più tolleranti in ambito lavorativo.

Acquario: siete molto riflessivi sia in amore che in ambito lavorativo. Se questo atteggiamento risulta benefico per analizzare chiaramente le situazioni così come sono, cercate di non lasciarvi suggestionare da dubbi spesso infondati. Attenzione a qualche collega pettegolo che cerca di sminuirvi con un chiacchiericcio pericoloso.

Pesci: Luna dallo Scorpione spinge a vivere le emozioni in maniera più profonda, senza dubbi e arginando eccessivi nervosismi. Si prospettano belle novità per voi single, quindi bando all'insofferenza e ricercate maggiore serenità per vivere anche gli affetti in modo più entusiasmante e positivo. Non badate ai giudizi altrui che possono suggestionarvi in ambito lavorativo.