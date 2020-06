L'oroscopo del 6 giugno ha in serbo tante novità per i diversi segni zodiacali. Nella volta celeste di domani, troveremo: Sole e Venere in Gemelli, Luna in Sagittario, Mercurio in Cancro, Marte e Nettuno in Pesci, Giove e Plutone in Capricorno, Saturno in Acquario e, infine, Urano in Toro. In particolare il segno del Leone si immergerà nella natura, mentre l'Acquario lotterà contro le sue paure.

Approfondiamo, nel dettaglio, quali elementi caratterizzeranno l'Oroscopo del 6 giugno di tutti i 12 segni zodiacali: dall'Ariete ai Pesci.

Previsioni zodiacali di sabato 6 giugno: Toro altalenante, altruismo per Gemelli

Ariete: darete vita a una lotta con voi stessi. Cercherete di mettervi alla prova e non accetterete alcuna scusa da parte vostra. Emergerà il lato più ambizioso del vostro carattere, infatti inizierete a pensare a come farvi notare sul posto di lavoro. L'oroscopo consiglia di non esagerare con il numero di mansioni da compiere: non ci si distingue solo per la quantità, ma soprattutto per la qualità. Qualcuno dei vostre colleghi, forse, mostrerà dei sentimenti di gelosia. Sarà importante non dargli adito.

Toro: vi impegnerete per stabilizzare il vostro umore. Vi sentirete come una barca in balia delle onde, ma farete fatica a identificarne la causa.

Cercherete appoggio nelle persone più care, qualcuna vi offrirà consigli preziosi, mentre altre fungeranno da ottimo supporto emotivo. Le previsioni zodiacali di domani consigliano di non riflettere eccessivamente sulle cose, lasciatevi andare e provate a dedicarvi a qualche attività che vi aiuti a rilassarvi e che non necessiti di eccessiva concentrazione.

Gemelli: avrete voglia di fare qualcosa di bello per gli altri. Vi dedicherete soprattutto al partner e agli amici. La vostra dolce metà, notando questo vostro spirito solidale, potrebbe iniziare a sospettare di un legame particolare tra voi e un'altra persona. L'oroscopo suggerisce di chiarire subito la situazione e di cercare di tenere a freno il più possibile la sua gelosia.

Sarà importante non farvi influenzare negativamente dalla sue parole e continuare con le vostre iniziative.

Cancro: dovrete affrontare delle situazioni complesse in amicizia. Non sarà semplice risolvere determinate incomprensioni e, forse, rimarrete nervosi per tutto il giorno. Vi sforzerete di mettervi nei panni degli altri, ma ci saranno delle cose che proprio non riuscirete a capire. Le calde braccia del partner vi saranno di grande conforto perché vi consentiranno di sentirvi apprezzati e amati. L'oroscopo suggerisce di non arrendervi: ci vorrà pazienza, ma alla fine otterrete ciò che vorrete.

Oroscopo del 6 giugno: sport per Bilancia, Scorpione socievole

Leone: sentirete il forte impulso di dedicarvi alla natura.

Deciderete di mettere su un piccolo orto personali e andrete alla ricerca di piante e fiori. Il vostro rapporto con gli animali domestici migliorerà ancora di più e deciderete di acquistare un piccolo regalo per loro. Le passeggiate all'aria aperta saranno un vero toccasana, soprattutto se andrete a camminare in parchi o lungo la spiaggia. Amerete questo aspetto del vostro carattere e vi impegnerete per rafforzarlo.

Vergine: non sarete pronti a vivere determinate emozioni. Vi appariranno troppo complesse da gestire e proverete a rifugiarvi nel vostro mondo interiore. La musica e la lettura saranno di grande aiuto in questo perché vi consentiranno di vivere esperienze toccanti senza doverle affrontare personalmente.

L'oroscopo suggerisce di non sovraccaricarvi: provate a gestire una cosa alla volta e, se necessario, a chiedere l'aiuto del partner o degli amici.

Bilancia: lo sport vi riempirà il cuore di gioia. Cercherete di dare il massimo dal punto di vista fisico e di coinvolgere i vostri amici in camminate veloci e in corse in bici. Sarete sulle spine perché non vedrete l'ora di poter ricominciare qualche sport di squadra. Dovrete aspettare anche un po', ma ci saranno altre attività che vi terranno compagnia. Vi sarà molto utile fare attenzione anche all'alimentazione: frutta, verdura e proteine vi daranno tutte le energie necessarie!

Scorpione: cercherete di tornare alla vostra normalità. Sarete divisi tra la nuova routine e quella dei mesi passati, ma alla fine riuscirete a trovare un equilibrio stabile.

Sarete felicissimi di poter rivedere gli amici e vi porrete in un modo meraviglioso. Tutti apprezzeranno la vostra allegria e non potranno fare a meno di ricambiare i vostri sorrisi. Il partner verrà contagiato dal vostro ottimista e sarà ben lieto di partecipare alle iniziative che proporrete.

Previsioni astrologiche di sabato 6 giugno: Sagittario determinato, curiosità per Pesci

Sagittario: cercherete di dare il massimo in tutto ciò che farete. Proverete a spronarvi in tutti i modi possibili, ma ci saranno cose che proprio non riuscirete ad affrontare. Importante sarà dare vita a situazioni nuove che possano colpirvi nel profondo. Non sarà una cosa dipendente interamente da voi, ma verrà determinata soprattutto da eventi esterni.

Forse, riceverete la chiamata da parte di una persona dimenticata da tempo. Starà a voi decidere come far evolvere il rapporto.

Capricorno: non riuscirete a sopportare determinati atteggiamenti vittimistici. Criticherete aspramente alcuni dei vostri amici ed eviterete accuratamente di diventare la loro valvola di sfogo. Cercherete di stimolarli affinché si mettano in gioco, ma forse lo farete in modo troppo brusco. L'oroscopo suggerisce di dare peso a ogni parola perché a volte una cosa che appare innocua, in realtà non lo è! A fine giornata vi sentirete sfiniti e avrete bisogno di recuperare le forze tramite un buon riposo restauratore.

Acquario: farete di tutto per sconfiggere le vostre paure più serie.

Cercherete di motivarvi e di raccogliere esperienze di chi ce l'ha fatta. Il vostro scopo sarà quello di fortificarvi e di riuscire a gestire situazioni, fino ad ora, inaffrontabili. Forse, vi pentirete di aver intrapreso questa strada, ma con l'avanzare dei miglioramenti, non potrete fare a meno di farvi i complimenti. Anche gli amici noteranno la vostra forza d'animo e ne verranno contagiati.

Pesci: sarà il momento giusto per tornare a studiare o per acquisire nuove conoscenze su un argomento di vostro interesse. Forse, non saranno particolarmente utili a livello lavorativo, ma vi permetteranno di essere molto soddisfatti. La situazione con il partner andrà a gonfie vele: troverete bellissimo trascorrere del tempo insieme e condividere le vostre sensazioni più profonde.

Una sorpresa inaspettata potrebbe illuminare la vostra giornata: starà solo a voi decidere come usarla.