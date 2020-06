Per il segno della Vergine questo luglio 2020 si presenterà molto più prolifico per il settore economico e professionale rispetto a quello scarsamente gratificante per l'ambito sentimentale e amoroso. Quest'ultimo infatti potrebbe essere fonte di grandi delusioni e di freddezza all'interno della relazione che non sempre si riscalderà.

Particolarmente redditizia sarà la fortuna dei nati di questo segno, che potranno godere della capacità di Giove di dare stavolta i suoi benefici influssi ai segni di terra.

Amore e affetti

Purtroppo per voi in questo mese di luglio sarà dura fare dei passi avanti in amore, o perlomeno quelli che avete prospettato.

Innanzitutto all'interno della coppia, a causa di Venere favorevole quasi esclusivamente ai segni di aria, avvertirete spesso e volentieri dei momenti di tensione, di incapacità comunicativa e di assenza di tenerezza. Avrete veramente poca voglia di sforzarvi di essere più concilianti nonostante in cuor vostro vogliate una soddisfazione maggiore con il vostro partner.

Gli incontri non andranno meglio, perché potreste innamorarvi di una persona che non corrisponde al vostro ideale e che al tempo stesso non vi dia una immagine che vi faccia cambiare opinione. Oppure potreste infatuarvi di una persona già impegnata. Insomma, certamente avrete molta più affinità con le amicizie di vecchia data o con la famiglia di origine piuttosto che con altri legami di sfere affettive più impegnative.

Lavoro e studio

I segni di terra saranno i favoriti sul settore professionale grazie a Giove nel segno del Capricorno, con degli straordinari influssi di Saturno a regalarvi un senso di responsabilità maggiore rispetto a quello che già è dentro di voi in modo innato. Ad agosto è probabile che le cose miglioreranno in modo esponenziale, ma questo luglio sicuramente non sarà da meno.

Quanto ne sai su fake news e coronavirus? Fai il quiz e scoprilo

La fortuna nei guadagni e la creatività vi porteranno a guardare lontano, facendo dei progetti molto più lungimiranti e affari che si concluderanno con quel tocco in più del tutto personale.

Sarà anche un mese nel quale potrete affrontare gli investimenti già fatti con più serenità oppure cominciarne di nuovi senza correre il rischio di essere troppo precipitosi.

Lo studio sarà colmo di considerazioni personali molto mature e che vi daranno quella attenzione in più che si richiede da voi. La fortuna come già detto è dalla vostra parte.

Fortuna e salute

È un Giove carico e quasi interamente dedicato a voi, quindi la grande fortuna sarà dalla vostra parte. A parte l'aspetto amoroso, le questioni burocratiche e finanziarie sicuramente non daranno problematiche irrisolvibili, anzi. Spesso e volentieri saranno proprio trascurabili.

Qualche accorgimento in più nella salute sicuramente non farà male. Ciò non vuol dire che dovrete essere attenti in modo maniacale, ma se non siete accorti con il vostro corpo e con la vostra mente potreste facilmente essere preda dello stress e della stanchezza fisica.