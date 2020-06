L'oroscopo del 10 giugno avrà in serbo numerosissime novità per tutti i segni zodiacali. Nella luminosa volta celeste troveremo: Sole e Venere in Gemelli, Luna e Saturno in Acquario, Mercurio in Cancro, Marte e Nettuno in Pesci, Giove e Plutone in Capricorno e infine, Urano in Toro. Scopriamo nel dettaglio cosa riserverà l'Oroscopo di mercoledì 10 giugno per i 12 segni zodiacali.

Previsioni zodiacali di domani 10 giugno: Ariete innamorato, riorganizzazione per i Gemelli

Ariete: avrete la sensazione di non riuscire a cogliere qualcosa di importante. Vi guarderete attorno con estrema curiosità, ma dovrete attendere per capire cosa c'è di nuovo.

Durante la giornata, farete di tutto per trascorrere del tempo con il partner. Avrete un bisogno estremo d'amore e nessun timore di dimostrarlo. Forse, sarete leggermente provati dalla frenesia degli impegni quotidiani, ma una buona organizzazione vi consentirà di muovervi con destrezza.

Toro: sarete stregati dall'amore. Vi sentirete colmi d'affetto da dare, ma solo alla persona giusta. Il partner sarà un punto di riferimento essenziale per voi. Adorerete discutere della giornata di lavoro e confrontarvi sui diversi accadimenti della giornata. Ciò che vi farà storcere il naso sarà il suo continuo essere impegnato con il telefono. L'oroscopo suggerisce di non saltare subito a conclusioni affrettate: usate il dialogo per dipanare i vostri dubbi.

Dal punto di vista lavorativo non ci saranno ulteriori sviluppi.

Gemelli: avrete bisogno di fare una scala delle vostre priorità. Purtroppo, il tempo sarà poco e sarete costretti a scegliere quali progetti portare avanti e quali abbandonare. Gli amici saranno tutti desiderosi di darvi dei consigli e aiutarvi.

Attenzione, però a fare una selezione tra chi è davvero sincero e chi vuole soltanto impicciarsi dei vostri fatti personali. Dal punto di vista sentimentale, ci sarà una battuta d'arresto nella relazione di coppia: non disperate, si tratterà solo di qualcosa di momentaneo.

Cancro: vi sembrerà di avere un fuoco d'artificio nel petto.

Verrete travolti da sentimenti contrastanti e molto forti. Sarà difficile per voi fare chiarezza e per questo cercherete di distrarvi in tutti i modi possibili. Vi dedicherete ai vostri hobby preferiti, soprattutto legati con l'arte e la creatività. Una persona speciale vi chiederà di ricevere una risposta, ma voi sarete poco inclini a dargli ascolto, preferirete prendervi più tempo. Da una parte, vi dispiacerà ferire i suoi sentimenti, ma dall'altra non vorrete assolutamente sbagliare.

Oroscopo del 10 giugno: desiderio di libertà per Leone, amore per la Bilancia

Leone: il vostro bisogno di libertà supererà tutto il resto. Non accetterete consigli da parte di nessuno e preferirete rimanere per conto vostro.

Qualcuno, forse, cercherà di spronarvi a essere maggiormente socievoli, ma non sarà il momento opportuno. Reagirete con stizza e non dare ascolto alle sue parole. Prenderete le distanze anche dal partner, ma sarà solo una cosa momentanea, al più presto le cose torneranno alla normalità. Dal punto di vista lavorativo continuerete a dare il massimo.

Vergine: avrete voglia di trascorrere una giornata in famiglia, ma non sarà facile conciliare gli impegni di tutti. Sarete espansivi e felici di poter passare del tempo con i vostri affetti più cari. Il vostro cuore si riempirà di gioia e allontanerete tutti i cattivi pensieri. Dal punto di vista economico, non ci saranno importanti novità in vista, ma se continuerete a concentrarvi sul vostro lavoro, i risultati non tarderanno ad arrivare.

La situazione con il partner rimarrà stabile

Bilancia: il feeling con il vostro partner aumenterà notevolmente. Tra le sue braccia vi sentirete protetti e al sicuro. Farete di tutto per ricambiare le sensazioni che lui sta riuscendo a dare a voi. Nel corso della giornata, deciderete di organizzare qualcosa da fare insieme. Prenderete in considerazione diverse attività, ma alla fine opterete per qualcosa di tranquillo e rilassante. Alla fine, vi sentirete molto soddisfatti e inizierete a riflettere sull'idea di far evolvere il vostro rapporto.

Scorpione: dovrete fare i conti con l'atteggiamento scontroso del partner. Vi chiederete il perché di questo cambiamento, ma non riuscirete a cavare un ragno dal buco.

L'oroscopo suggerisce di non insistere eccessivamente, ma di attendere che sia la persona amata ad aprirsi con voi. In caso contrario, potreste causare una reazione avversa e non riuscire ad aiutarlo. Sarà sufficiente garantirgli il vostro supporto emotivo per notare un piccolo miglioramento nelle sue reazioni.

Previsioni astrologiche di mercoledì 10 giugno: Sagittario annoiato, Acquario sospettoso

Sagittario: la noia vi perseguiterà per tutto il giorno. Cercherete di allontanarla dedicandovi ai vostri hobby e al lavoro, ma l'apatia resterà tale e quale a prima. Le previsioni zodiacali di domani consigliano di accettare l'umore della giornata, rilassatevi e provate a mettervi in contatto con i vostri amici.

Parlare al telefono o fare una passeggiata insieme vi farà sentire capiti e vi darà le energie necessarie per ricaricarvi. Il partner proverà a tirarvi su di morale con parole dolci e gesti romantici.

Capricorno: sarete maniacali nei confronti dei dettagli. Non sopporterete di fare le cose con mancanza di precisione. Vi impegnerete per rispettare tutte le vostre mansioni e a lavoro tenderete a storcere il naso davanti ai comportamenti dei colleghi. Ci sarà, infatti, qualcuno che tenderà a trascinarsi da una parte all'altra senza dare un vero contributo. Sarete tentati di affrontarlo di petto, ma l'oroscopo consiglia di non agire impulsivamente: la cosa migliore sarà concentrarvi sul vostro lavoro e attendere che sia il capo a rimproverarlo.

Acquario: avrete delle riserve verso una persona in particolare, proverete ad andare a fondo, ma alla fine preferirete lasciar perdere. Vi sentirete guardinghi e poco inclini a concedere fiducia agli altri. Anche i vostri amici noteranno questo cambiamento e vi chiederanno delle spiegazioni. Voi tentennerete e deciderete di aprirvi solo con chi giudicherete veramente degno della vostra fiducia. L'oroscopo suggerisce di non esagerare con l'apprensione: un bagno caldo e la vostra tisana preferita vi aiuteranno a distendere i nervi.

Pesci: tenderete a rifugiarvi nel vostro passato. Penserete ai tempi della scuola e a quando tutto era più semplice. Questa nostalgia sarà causata dalla difficile situazione economica che sarete costretti ad affrontare.

Vi sentirete disorientati e impauriti, riterrete di non poter chiedere aiuto a nessuno e cercherete di ideare un modo per poter aumentare i vostri guadagni. L'oroscopo consiglia di non farvi prendere dal panico: con calma e concentrazione riuscite a risolvere tutto.