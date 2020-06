Sabato 6 giugno 2020 la Luna transiterà nel segno del Sagittario, Plutone e Giove sosteranno sui gradi del Capricorno. Saturno rimarrà stabile in Acquario, così come il Nodo Lunare, il Sole e Venere che continueranno la loro orbita in Gemelli. Nettuno e Marte proseguiranno l'orbita in Pesci e Mercurio permarrà nel segno del Cancro. Oroscopo quotidiano favorevole per Leone e Acquario, meno roseo per Vergine e Sagittario.

Sul podio

1° posto Leone: allegri. Il vento pare stia cambiando e non si tratterà di previsioni meteorologiche ma degli influssi del nuovo ciclo lunare che si è formato in Sagittario e ciò non farà altro che rinnovare l'entusiasmo nativo anche verso le missioni, a detta di molti, impossibili.

2° posto Acquario: amore top. Dopo diverse giornate in cui i nati Acquario hanno indirizzato gran parte delle loro energie nelle faccende professionali, ecco che nel primo giorno del weekend la loro attenzione potrebbe virare, a ragion veduta, verso l'amato bene che apprezzerà di buon grado.

3° posto Ariete: sereni. Le contrarietà e i diverbi dei giorni passati potrebbero svanire nel nulla. Qualche ostacolo potrebbe riscontrarsi in ambito lavorativo durante le ore mattutine.

I mezzani

4° posto Scorpione: ostinati. Il parterre planetario, decisamente più leggero rispetto alle ultime settimane, stimolerà presumibilmente una peculiarità tipica dei segni fissi, ovvero l'ostinazione, che favorirà il celere raggiungimento delle mete prefissate dai nati Scorpione.

5° posto Cancro: chiamate extra. I nativi che lavorano alle dipendenze altrui potrebbero ricevere questo sabato qualche chiamata supplementare che, oltre ad aumentare la loro autostima, farà tirare un sospiro di sollievo al portafoglio.

6° posto Capricorno: abitudinari. Ogni cosa dovrà essere al suo posto e in queste 24 ore i nati del segno riusciranno con ogni probabilità ad essere organizzati e mantenere le loro rassicuranti abitudini.

Amore in stand-by.

7° posto Pesci: diverbi. Marte e Mercurio a braccetto nel loro Elemento potrebbero far divenire insolitamente provocatori i nati del segno, sopratutto nell'ambiente professionale: qualche diverbio con i nuovi colleghi sarà più che probabile.

8° posto Toro: umore flop. Quel sorriso capovolto stampato sul volto dei nativi potrebbe pesare parecchio nel focolare domestico, l'amato bene penserà di essere il fautore di tale malcontento.

Lavoro in secondo piano.

9° posto Gemelli: mutevoli. Le opinioni odierne dei nativi muteranno diverse volte facendo dubitare le persone con cui avranno a che fare: i nativi verranno chiamati a prendere una decisione e mantenerla almeno sino a sera.

Ultime posizioni

10° posto Vergine: bizzosi. Il nervosismo potrebbe regnare sovrano in casa Vergine, ogni minuzia sarà un pretesto per scatenare un putiferio dialettico. Partner e amici preferiranno lasciarli ''cuocere nel loro brodo''.

11° posto Sagittario: confusi. Il nuovo ciclo lunare, formatosi venerdì nel loro domicilio, andrà a scontarsi con cinque pianeti avversi che probabilmente mineranno la lucidità d'intenti dei nativi. Con tale confusione in testa sarebbe meglio evitare eventuali colloqui di lavoro.

12° posto Bilancia: lavoro flop. Le faccende professionali dei nati del segno subiranno con tutta probabilità qualche scossone di troppo che andrà a inficiare sia l'entusiasmo che i risultati che ne deriveranno.