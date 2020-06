L'oroscopo di domenica 21 giugno riserverà entusiasmanti novità per tutti i segni zodiacali. Nella volta celeste, troveremo: Sole e Mercurio in Cancro, Luna e Venere in Gemelli, Marte e Nettuno in Pesci, Giove e Plutone in Capricorno, Saturno in Acquario e, infine, Urano in Toro.

Scopriamo, nei dettagli, cosa avrà in serbo l'Oroscopo di domani 21 giugno per tutti i 12 segni zodiacali: dall'Ariete ai Pesci.

Previsioni zodiacali di domenica 21 giugno: Ariete spensierato e delusione per Gemelli

Ariete: vi abbandonerete alla spensieratezza e all'allegria. Metterete da parte le vostre preoccupazioni e vi godrete una domenica tranquilla all'insegna del relax.

Il contatto con gli amici sarà molto importante per voi perché vi consentirà di ridere in compagnia e di condividere le vostre esperienze. Il partner si mostrerà molto empatico nei vostri confronti, anche se potrebbe non essere molto incline a svolgere attività all'aria aperta. L'oroscopo consiglia di approfittare di questa giornata per ricaricare le batterie.

Toro: vi sentirete molto sotto pressione. Non riuscirete a godervi la giornata senza pensare ai problemi lavorativi. Tenderete a pianificare tutta la settimana con estrema attenzione. Sarà opportuno non tenervi tutto dentro, ma trovare una valvola di sfogo efficace. Parlarne con gli amici o con il partner potrebbe essere già un ottimo inizio!

Le previsioni zodiacali di domani consigliano di fare una passeggiata all'aria aperta: vi aiuterà a riordinare le idee e a rilassarvi!

Gemelli: dovrete affrontare delusioni importanti. Non saranno determinanti a livello concreto, ma vi lasceranno un senso di vuoto colmabile solo con il passare del tempo.

Rifiuterete la compagnia degli amici perché, al momento, preferirete concentrarvi solo sulla vostra ripresa. L'oroscopo consiglia di prefissare un nuovo obiettivo: non dovrà essere per forza qualcosa di eccessivamente impegnativo, l'importante sarà che vi sia da stimolo. La famiglia riuscirà a starvi accanto rispettando il vostro stato emotivo.

Cancro: lo sport sarà il vero motore di questa giornata. In voi nascerà il desiderio di mettere alla prova il fisico e la mente. Vi cimenterete in esercizi che avevate sempre considerato impossibili e proverete un enorme soddisfazione nel testare le vostre capacità. Anche sul piano cognitivo, non vi porrete alcun limite. Riuscirete a osservare il mondo circostante con curiosità e voglia di conoscere. Il partner sarà felice di accompagnarvi in questi due percorsi.

Oroscopo del 21 giugno: Leone competitivo e perplessità per Bilancia

Leone: vi sentirete competitivi con voi stessi e con il prossimo. Mentre tutti si godranno il riposo domenicale, voi vi organizzerete per vincere la prossima sfida.

Avrete degli obiettivi molto chiari da realizzare e questo vi spingerà a metterà da parte il sonno e il relax. L'oroscopo suggerisce di dedicare del tempo anche a voi stessi perché un eccessivo stress potrebbe causare l'effetto contrario e costringervi a lasciar perdere a metà dell'opera.

Vergine: farete di tutto per nutrire il vostro fascino. Vi renderete conto di desiderare un cambiamento nello stile e nella moda. Fare shopping in grandi centri commerciali vi renderà molto felici perché riuscirete a trovare tutto il necessario per dare vita al vostro cambiamento. La persona amata adorerà vedervi attenti alla cura personale e vi riempirà di complimenti. Le sue lusinghe doneranno un'impennata positiva al vostro umore e vi consentiranno di splendere come stelle.

Bilancia: sarete stufi di dovervi sempre prodigare per gli altri. In questa calda domenica, vorrete dedicare tempo solo ai vostri impegni e alle vostre passioni. Per questo motivo, forse, vi scontrerete con il partner. Non sarà facile far valere il vostro punto di vista soprattutto perché l'agitazione non vi permetterà di esprimere con chiarezza le varie perplessità. L'oroscopo consiglia di rimanere sempre fedeli alla vostra personalità e di non farvi piegare da influenze altrui.

Scorpione: avrete bisogno di un punto di riferimento importante nella vostra giornata. Cercherete una persona saggia che possa ascoltare le vostre esperienze passate e raccontarvi le sue. Sarà uno scambio che arricchirà entrambi e chi vi aiuterà a intraprendere la strada giusta.

Forse, agli occhi degli altri non sarà un incontro rilevante, ma per voi farà una grandissima differenza. Probabilmente, deciderete, al momento, di tenere segrete le informazioni apprese.

Previsioni astrologiche di domani 21 giugno: Capricorno insoddisfatto e Acquario socievole

Sagittario: l'amore e la passione verso il partner vi spingeranno a organizzare qualcosa di speciale. Il vostro intento sarà quello di dare vita alla sorpresa migliore di sempre. Forse, non tutto andrà come previsto, ma la persona amata apprezzerà molto i vostri sforzi. Potreste aumentare l'atmosfera romantica tramite un'appetitosa cenetta da dividere e un film da guardare insieme. Stare tra le braccia della vostra dolce metà vi farà sentire protetti e amati.

Capricorno: il rapporto con il partner si farà molto complesso. Non vi sentirete molto soddisfatti dello svolgersi degli eventi e chiederete una maggiore partecipazione da parte sua. Alcuni amici vi potrebbero giudicare come eccessivamente esigenti, ma voi sapete bene cosa vi rende felici. Userete l'arte per sfogare la frustrazione accumulata e vi dedicherete alla scrittura, al disegno, alla composizione di canzone. L'unica cosa da non fare sarà reprimere i sentimenti.

Acquario: porrete l'amicizia davanti a ogni cosa. Vi sentirete pronti a dare tutti voi stessi per stare accanto agli amici e per stringere nuovi rapporti. Stare in mezzo alle persone vi farà sentire amati e parte di qualcosa. Forse, nel corso della giornata, ci saranno alcuni comportamenti che vi infastidiranno, ma riuscirete a passarci sopra.

Le previsioni zodiacali consigliano di prestare attenzione ai discorsi degli altri perché ciò fortificherà le varie relazioni.

Pesci: sarà fondamentale riuscire a gestire l'ansia. La pausa dal lavoro e la presenza del partner non riusciranno, completamente, a mandare via il vostro nervosismo. Vi approccerete con difficoltà al mondo esterno e tenderete a essere indecisi sulle scelte da fare. Non tutti gli amici saranno disposti ad ascoltarvi, ci saranno persone, infatti, che trarranno forza dalla vostra difficoltà. L'oroscopo suggerisce di non dargliela vinta e di lottare per superare il momento difficile.