Martedì 2 giugno 2020 troviamo sul piano astrologico la Luna stazionare in Bilancia, nel frattempo Mercurio e il Nodo Lunare si sposteranno nell'orbita del Cancro. Venere assieme al Sole permarranno nel segno dei Gemelli, mentre Urano proseguirà il domicilio nel Toro. Nettuno insieme a Marte rimarranno stabili nel segno dei Pesci come Giove e Plutone che continueranno il transito in Capricorno. Oroscopo quotidiano favorevole per Bilancia e Acquario, meno entusiasmante per Leone e Scorpione.

Gemelli briosi

Ariete: lavoro flop. Il Luminare femminile opposto e quadrato al duetto Plutone-Giove potrebbe rendere impervio il cammino professionale odierno per i nati del segno, mettendo a dura prova la loro resistenza emotiva e fisica.

Meglio, però, non cedere alle provocazioni dell'ambiente facendo orecchie da mercante.

Toro: famiglia originaria. Urano nella loro orbita formerà un doppio sestile con Mercurio e Marte ponendo, con ogni probabilità, l'accento su alcune questioni legate alla famiglia d'origine. Il loro aiuto, probabilmente di natura finanziaria, sarà tempestivo e ben apprezzato.

Gemelli: briosi. Esuberanza e briosità saranno presumibilmente le prerogative del tono umorale nativo questo martedì, tanto che gli amici avranno piacere a trascorrere del tempo in loro compagnia, a differenza del partner che potrebbe dimostrare gelosia verso il loro atteggiamento socievole.

Cancro: pessimisti. Le configurazioni planetarie odierne non saranno concentrate sui nativi, e ciò potrebbe rappresentare un punto a loro favore in quanto sarà più facile seminare in nuovi settori lavorativi, in modo da potersi dedicare alla raccolta al momento opportuno.

Nemici segreti per il Leone

Leone: nemici segreti. Sole e Luna in angolo conciliante andranno a formare tre pressanti quadrature, tra cui spiccherà quella col munifico Giove nella casa dei nemici segreti, la terza. Martedì, quindi, utile per scoprire chi trama alle loro spalle, specialmente al lavoro.

Vergine: mondani. Martedì dove i nati Vergine potrebbero aver voglia di sano divertimento e molti tra loro, di conseguenza, organizzeranno delle scanzonate serate assieme agli amici di vecchia data dove le risate saranno protagoniste.

Bilancia: amore top. Comunicativi ed amorevoli, i nativi quest'oggi individueranno presumibilmente la loro oasi di pace nel focolare domestico, dove tutto parrà scorrere nel migliore dei modi, anche con la prole dove ultimamente era nato qualche attrito.

Scorpione: taciturni. Malgrado i nati del segno potrebbero notare evidenti manchevolezze del partner nei loro confronti, difficilmente le esterneranno come al solito, preferendo un atteggiamento taciturno. Probabili ambiguità nel settore professionale durante le ore pomeridiane.

Sagittario attendista

Sagittario: attendisti. Nell'ambiente professionale la situazione avrà buone chance di apparire insoddisfacente e controversa questo martedì, facendo optare molti nativi per attuare un mood attendista, evitando qualsiasi colpo di testa per non inficiare il lavoro svolto sinora.

Capricorno: finanze flop. Semaforo acceso sul rosso per quanto riguarda le finanze dei nati Capricorno quest'oggi, dove sarà bene fare le 'formiche', mettendo da parte del denaro in vista di eventuali periodi poco floridi economicamente.

Acquario: intuitivi. Saturno e Marte congiunti e retrogradi potrebbero stimolare l'acume dei nativi, dando vita a dei veri e propri colpi di genio, soprattutto per i lavoratori autonomi del segno che potranno mettere in campo maggiore creatività.

Pesci: confusi. Giornata che sarà, c'è da scommetterci, da prendere con le pinze per i nati del segno che dovranno fare i conti con delle incertezze amorose che procureranno non poca confusione. Per riorganizzare le idee sarà bene dedicarsi ad un hobby, magari al fai da te in modo da conciliare l'utile al dilettevole.