L'oroscopo di lunedì 13 luglio annuncia che diversi segni saranno favoriti tra i 12 dello zodiaco. A rendere interessante il cielo astrale di domani sarà la presenza della Luna in Ariete in congiunzione a Marte. Ottima la situazione astrologica dei Gemelli con Venere in trigono a Marte. Sui gradi del comparto del Cancro osserveremo Sole e Mercurio in bilico tra positività e negatività. Infatti, il Sole si troverà in opposizione al Trio Giove-Plutone-Saturno e in trigono a Nettuno in Pesci, mentre Mercurio sarà interessato dalla quadratura con Marte e dal sestile verso Urano in Toro.

In questo quadro astrologico tra i segni migliori di lunedì risulteranno tra gli altri Ariete, Gemelli e Leone.

Non troppo buono l'ultimo giorno della settimana e del weekend invece per il Toro: giornata apatica per questo segno di Terra.

Scopriamo, nel dettaglio, quali saranno i lati positivi e negativi messi in chiaro dall'Oroscopo del 13 luglio per i segni zodiacali dall'Ariete fino a Pesci.

Oroscopo del 13 luglio: momenti piacevoli per l'Ariete, Cancro risoluto

Ariete: vivrete momenti estremamente piacevoli e, per quanto riguarda la vita privata, arriverà ciò che desiderate ormai da diverso tempo. E allora assaporatela questa giornata di inizio settimana, magari bloccando qualsiasi interferenza che possa minacciarla. Le previsioni zodiacali di domani invogliano a non prendersela. Piuttosto cercate di individuare eventuali errori e aggiustare il tiro.

In ogni caso, non è accaduto nulla di irrimediabile. Concedetevi un po’ di relax, alla faccia di tutto e di tutti.

Toro: giornata apatica, non avrete voglia di fare nulla. Soltanto di rilassarvi e, se possibile, sdraiarvi da qualche parte sotto il sole. In fondo è estate, per cui la voglia di tintarella è reale e giustificata.

Il consiglio è quello di vivere una bella giornata dinamica, magari fuori casa, all'aria aperta e in buona compagnia. Non risparmiarsi, anche a costo di stancarsi: sarà tutto molto piacevole, vedrete. In serata, invece, cercate l’opposto: il relax e il silenzio, una buona cenetta e a letto, la nuova settimana continua!

Gemelli: avrete la carica giusta per superare ogni ostacolo o imprevisto, soprattutto in campo famigliare. Fate attenzione, qualcuno tra i parenti stretti cercherà di mettere i bastoni fra le ruote per screditare qualcosa a cui tenete. Non fidatevi di nessuno ma procedete lungo la strada che riterrete più giusta. Concluderete comunque la giornata in bellezza, con la compagnia giusta. La sfera sentimentale sarà particolarmente elettrica e le vostre opinioni coincideranno con quelle del partner. Eppure, alla fine della giornata, quasi magicamente troverete ad attendervi una bellissima sorpresa!

Cancro: questo lunedì dovete essere risoluti! Non dovrete essere timidi o impacciati, anzi. Parlate, mettetevi in mostra, manifestate le vostre idee senza timori di sorta.

Negli ultimi tempi vi è capitato di fare l’esatto contrario, e quest’atteggiamento vi ha fatto perdere diverse occasioni. Adesso è ora di uscire allo scoperto. I risultati arriveranno subito e saranno molto positivi: sarà necessario per voi Cancro non perdere altro tempo. Cercate, però, di non farvi prendere dalla fretta. Non scalpitate ma lasciate tempo al tempo: riuscirete a risolvere anche i problemi più grandi di voi.

Previsioni zodiacali di lunedì 13 luglio: accordi da stringere per il Leone, Bilancia protagonista

Leone: la sfera professionale è in primo piano: ci sono accordi da stringere, progetti da mettere in campo e anche da definire. La Luna vi sostiene, è una giornata favorevole per fare passi importanti.

Mettete in conto qualche piccolo ostacolo, ma con la consapevolezza di possedere tutti i mezzi per superarlo. In serata staccate la spina e dedicatevi agli affetti familiari. L'oroscopo suggerisce di dare spazio a qualcuno dei vostri hobby preferiti.

Vergine: l'oroscopo di domani prevede che continuerà l'andazzo del periodo precedente, anche grazie all'intervento di Venere. Avrete addosso una grande carica che vi permetterà di mettere a segno ottimi colpi. L’amore avrà un sapore dolce, il futuro apparirà come una strada in discesa. I momenti difficili vissuti nei mesi scorsi diventeranno un ricordo e, sotto molti punti di vista, il cielo si chiuderà. L’importante è non farsi prendere dalla pigrizia.

Bilancia: sarete protagonisti ovunque andrete. In molti emanerete una luce speciale, che attirerà tutti e capace di trasmettere tanta positività. Anche i vostri 'nemici' dovranno arrendersi nel riconoscere il vostro valore. Approfittate di questa ottima condizione per ricucire eventualmente qualche rapporto a cui, in fondo, non avete mai smesso di tenere. L'oroscopo consiglia di godersi questo lunedì, magari cercando la massima serenità insieme alle persone del cuore.

Scorpione: l’amore sarà protagonista di questa giornata. Sotto forma di desideri, fantasie, incontri, novità: ma ci sarà, starà solo a voi capire in quale direzione state andando. Le previsioni zodiacali di domani consigliano di alzare più che potete la soglia della vostra attenzione, guardandovi intorno e soprattutto analizzandosi dentro.

La forma fisica sarà buona, anche se non guasterebbe un po' di moto in più. In questo periodo di mare e sole, fare ogni tanto una bella nuotata farà molto bene al corpo.

Previsioni astrologiche di domani 13 luglio: ritmi serrati per il Sagittario, affari di cuore per il Capricorno

Sagittario: la prima parte della giornata avrà i ritmi serrati e richiederà massimo impegno e concentrazione; nel pomeriggio, se potete, allentate un po’ la presa altrimenti rischierete di scoppiare. Affrontate eventuali ostacoli con ottimismo e, in serata, circondatevi di vostri affetti più cari. Vi aspetta una partenza settimanale molto piacevole in diversi campi. Dedicate più attenzione alla vostra vita sentimentale, negli ultimi tempi l’avete messa in secondo piano, adesso fareste bene a non tirare troppa la corda...

Capricorno: questo lunedì avrete voglia di dedicarvi totalmente agli affari di cuore ed i risultati saranno molto piacevoli: saprai tirare fuori il meglio di voi, sotto ogni punto di vista. Le previsioni zodiacali di domani invitano alla calma: ascoltate i consigli di una persona che tiene davvero a voi e per voi desidera il meglio. In serata avvertirete una certa stanchezza e poca voglia di tornare al lavoro. Ma sarà sufficiente fare una bella dormita per ritemprare le forze.

Acquario: giornata particolare: da un lato dovrete decidere in quale direzione fare un passo importante, dall'altro sarà necessario mettersi sulla difensiva ed evitare le provocazioni altrui. Insomma, vi sembrerà di camminare sul filo del rasoio.

Ma se riuscirete a mantenere la calma, i risultati arriveranno già in serata e non saranno niente male. Se avete iniziato da poco una relazione sentimentale, non state troppo sulle vostre: un po’ di diffidenza è comprensibile, ma non esagerate. Se single o con una relazione solida, evitate di mettere il muso per delle sciocchezze.

Pesci: avrete voglia di migliorare la vostra vita quotidiana, prendervi la ricompensa per i sacrifici fatti nei mesi passati e alzare il tiro. Forse è arrivato il momento di farlo. L'oroscopo di domani 13 luglio consiglia di non agire d’impulso, però. Usate la testa e, soprattutto, mantenete la massima lucidità. Grazie alle parole di una persona fidata, avrete l’intuizione giusta.

Lasciatevi aiutare da chi è animato dalla buonafede, non c’è bisogno di vedere sempre secondi fini ovunque.