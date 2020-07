L'Oroscopo del 25-26 luglio è pronto a svelare come andrà questo weekend a ciascun segno zodiacale. Sabato e domenica la Luna sarà nel domicilio della Bilancia e tante cose potranno succedere. Emozioni, divertimento e amore, ciascun segno potrà lasciarsi andare dopo una lunghissima settimana. Approfondiamo il tutto scoprendo nel dettaglio le previsioni astrologiche di questo fine settimana.

Previsioni del weekend dall'Ariete alla Vergine

Ariete - Il fine settimana del 25 e 26 luglio sarà molto valido per i nativi di questo segno che da tempo sono in attesa di qualcosa di importante. A quanto pare, ogni problema potrà essere lasciato definitivamente alle spalle.

Si prevedono incontri, ma anche cene a lume di candela e tanto divertimento. Sarà un weekend perfetto per riaccendere la passione e per scoprire nuovi luoghi e orizzonti rimasti inesplorati per molto tempo.

Toro - Per aver successo in amore occorre tenere la mente aperta e non invadere eccessivamente lo spazio altrui. Ebbene, queste 48 ore si concentreranno maggiormente sul piano affettivo. L'estate, in genere, mette a dura prova i sentimenti di qualche coppia, ma se l'amore è solido saprà superare tutte le tempeste. Chi sogna un avanzamento della carriera o un cambiamento radicale di vita, potrà trovare delle risposte decisive.

Gemelli - Sabato stellare! Le stelle prevedono divertimento, buon cibo e lieta compagnia, la vostra estate si sta rivelando magnifica.

Si divertiranno anche coloro che lavorano e non possono andare in villeggiatura. Domenica di rigeneramento, riuscirete a riposare come si deve anche se forse dovrete sistemare casa o accogliere dei parenti. Non costringetevi a fare quello che non vi garba.

Cancro - Secondo l'oroscopo, avrete modo di rasserenarvi durante questo fine settimana.

I vostri livelli di comunicazione saranno posti in primo piano, anche se in genere non siete molto socievoli. Qualcuno avrà degli ospiti o forse un appuntamento speciale. Comunque sia, il divertimento non mancherà, ma sarà un bene non perdere il controllo. C'è qualche nativo di questo splendido segno che sta attraversando un periodo così così, ma entro la fine dell'anno ci saranno dei miglioramenti.

Leone - Weekend interessante per cercare di concludere un accordo, rivedere dei conti o rinnovare il guardaroba. Chi vive in zone turistiche, dovrà ben guardarsi dagli ammucchiamenti eccessivi: prevenire è meglio che curare. Le coppie innamorate trascorreranno dei momenti appaganti e intensi, ma anche i single avranno modo di allacciare delle nuove amicizie promettenti.

Vergine - Sarà difficile resistere al richiamo delle feste o delle celebrazioni che potrebbero verificarsi in questo afoso fine settimana. Avrete un sacco di questioni da trattare, ma sarà il caso di rinviare alla seguente settimana eventuali impegni. Dovrete cercare di essere più oculati nelle spese. Forse state valutando l'idea di ridurre i consumi e tagliare il superfluo.

La fine del mese sarà un po' traballante, ma cercate di godervi il più possibilmente questo weekend.

Oroscopo dei giorni 25 e 26 luglio dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia - Le previsioni astrologiche annunciano che questo sarà il vostro fine settimana! La Luna nel segno vi renderà più spensierati e desiderosi di vita. Vi lascerete alle spalle eventuali problematiche e sarete pronti a tuffarvi nella mondanità tipica di questo periodo estivo. Chi vive un amore a distanza, non dovrà cedere alla nostalgia. Possibili mal di testa o mal di denti, cercate di non esagerare con i dolci o il fumo.

Scorpione - Delle opportunità golose si presenteranno alla vostra porta in questo magico fine settimana. L'amore risulterà strepitoso così come la passione e la sfera affettiva.

In famiglia non si registreranno problemi particolari. Tuttavia, c'è qualche nativo di questo segno che sta vivendo una relazione sbagliata e, in tal caso, sarà bene prendere le distanze il prima possibile. Aspettatevi un sabato sera come piace a voi.

Sagittario - Potreste prendervi del tempo in questo weekend per fare ciò che avete sempre rinviato. Forse non sarete dell'umore giusto, ma sarà abbastanza istruttivo ciò che avverrà in queste 48 ore. La cosa più saggia da fare sarà prepararsi in anticipo alla seguente settimana che porterà una ventata di novità e cambiamenti. Via libera allo shopping, ma cercate di non farvi imbrogliare.

Capricorno - Weekend di gran forza! Vi sentirete un vulcano inarrestabile di idee.

Potrete aspirare alle stelle e togliervi tante soddisfazioni. Avrete modo di staccare la spina e di fuggire in riva al mare o dedicarvi alle vostre passioni. Una buona pizza o una cena al ristorante, vi allieterà l'umore. Occhio alla pressione.

Acquario - Sarete in attesa di un evento, ma qualcosa di significativo vi accadrà a breve. Aspettatevi un fine settimana florido di emozioni e di risate, chi è solo avrà le sue occasioni da cogliere al volo. L'amore non ha età, quindi non dovrete farvi troppi problemi.

Pesci - Delle nubi rischieranno di abbattersi su di voi in questo weekend, quindi sarà meglio evitare ogni polemica. Ogni volta che esponete un vostro punto di vista, vi ritrovate a ricevere critiche e pareri non richiesti: portate pazienza e tagliate corto!

Dopo una settimana talmente affaccendata, potrete dedicarvi al vostro benessere e godervi 48 ore di relax, a patto che vi teniate a debita distanza dai pettegoli e dai parenti serpenti.