L'Oroscopo di agosto del Toro preannuncerà belle sorprese in tutte le sfere vitali. I Toro avranno dalla loro parte il transito benevolo di molti pianeti importanti come Giove, Venere, Saturno e Marte che gli regaleranno un'energia forte e dinamica capace di portarli molto lontano. Nel settore professionale ci saranno tante novità positive che spianeranno il campo ai progetti, così tutti i Toro saranno pronti a partire nel mese di settembre con maggiore successo. In amore potranno vivere tanti bei momenti rilassanti insieme alla famiglia o al proprio partner. I single faranno tanti incontri interessanti e chissà che tra di loro non vi sarà la persona giusta.

Di seguito le previsioni astrali fortunate.

Il lavoro indagato nell'oroscopo di agosto del Toro

Voi amici del Toro uscite da un mese un po' sottotono dove il lavoro e lo stress vi hanno molto provati. Agosto sarà il mese giusto per beneficiare di vacanze rilassanti dove potrete rigenerarvi al meglio. Voi alle prese invece con il lavoro, sarete molto precisi e beneficerete di grandi opportunità in campo lavorativo. Ci sarà un ammasso planetario imponente a proteggervi con il suo influsso benevolo e voi potrete buttarvi a capofitto nei progetti, seminando il terreno per poi raccogliere i frutti nel mese di settembre. Giove, Saturno e Plutone veglieranno su di voi e regaleranno un'energia esplosiva che farà essere iperattivi e molto determinati.

Tanti vostri progetti verranno portati a termine con successo e in questo mese di agosto saranno favoriti i guadagni. Vi sentirete un po' agitati a causa di Marte in Ariete e di Urano in Toro che spingeranno a fare delle trasformazioni. Inoltre la forte influenza positiva del Sole in Leone spingerà ad agire e a essere molto pratici e determinati.

Dovrete ricordare che avrete dalla vostra anche Mercurio che vi renderà attivi, vitali e soprattutto molto comunicativi. Sarà un periodo fortunato anche grazie al benevolo influsso di Giove e per questo saranno favoriti gli investimenti. Voi alla ricerca di un lavoro o che vorrete tentare un avanzamento di carriera, potrete osare che questo sarà il momento giusto per tentarlo o prepararvi per il mese di settembre, quando si tornerà a lavorare a pieno ritmo.

Sensazioni amorose intense nelle previsioni astrali di agosto del Toro

Per voi cari amici del Toro, il mese di agosto sarà splendido per quanto riguarda il campo amoroso. Sarete ricchi di fascino e molto comunicativi grazie al benevolo influsso di Venere in Cancro, di Mercurio nella Vergine e del Sole in Leone che vi renderanno molto passionali e determinati. Voi che siete in coppia vivrete dei momenti molto intensi, grazie all'influenza di Marte in Ariete. Sarete tranquilli e premurosi, contando sull'energia regalatavi da Venere in Cancro e vi godrete ogni istante di relax con grande soddisfazione, anche perché ne avrete bisogno per ricaricare il corpo e la mente in compagnia del vostro partner.

Invece voi amici del Toro, nel mese di agosto alle prese con un nuovo amore e in coppia da poco tempo, dovrete cercare di dominare la possessività e la gelosia, altrimenti rischierete di rovinare tutto. Dovrete cercare infatti di dominare l'agitazione che vi procurerà l'influenza di Marte in Ariete, godendovi le belle giornate o le vacanze con il vostro partner e dimenticando tutto il resto. Per voi Toro single, il mese di agosto garantirà tanti incontri stimolanti, sarete affascinanti e carismatici grazie a Venere e a Mercurio e nessuno potrà resistervi. Dovrete cercare di approfondire le conoscenze e divertirvi, ricordando che l'anima gemella è sempre dietro l'angolo.