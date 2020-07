L'Oroscopo di domani, martedì 21 luglio, è pronto a svelare cosa hanno in serbo gli astri per ciascun segno zodiacale. Dopo il novilunio di lunedì, ha inizio la fase crescente con la Luna nella dimora del Leone. Ha inizio un periodo di rinnovamenti e anche di grandi trasformazioni. La voglia di riscoprirsi si riaccenderà e tante questioni potranno essere chiuse. C'è chi si sentirà trasognante come nel caso dell'Acquario e chi dovrà fare i conti con dei problemi di vario tipo.

Approfondiamo il tutto leggendo dettagliatamente le previsioni del giorno per ciascun segno e l'annessa classifica disposta in ordine decrescente.

Classifica e previsioni del 21 luglio, da Ariete a Vergine

Acquario - 12° posto - Dovrete fare i conti con l'opposizione lunare che genererà molta apatia e confusione. Sarete trasognanti e faticherete a tenere i piedi per terra. Chi lavora, avrà maggiori difficoltà ad arrivare a fine giornata. Cercate di non strafare, perché il troppo stroppia, inoltre, in ogni cosa occorre un giusto equilibrio: ne troppo ne poco! Nei sentimenti o in famiglia, potrebbe esserci qualche aspetto da rivalutare, in tal caso prendetevi tutto il tempo necessario per pensarci.

Vergine - 11° in classifica - Durante questo martedì potreste ritrovarvi a battagliare contro un calo fisiologico dovuto al forte movimento astrale.

Risulterete abbastanza irascibili, infatti sarete maggiormente esposti ai litigi! La cosa migliore da fare sarà non esporsi e mantenere le distanze da ogni problematica che potrebbe insorgere in queste 24 ore. Occupatevi di voi stessi, assicuratevi di idratare a sufficienza il vostro corpo, soprattutto con questo caldo.

Quanto ne sai su fake news e coronavirus? Fai il quiz e scoprilo

Capricorno - 10° posto - Martedì indaffaratissimo. Dovrete chiamare a raccolta tutta la vostra concentrazione. Il malumore sarà in agguato, quindi sarà bene cercare di non apparire troppo scontrosi. In famiglia potrebbero verificarsi dei litigi, dunque evitate di prendere parte a quelle discussioni riguardanti l'eredità e/o il patrimonio.

Le cose miglioreranno nella giornata di mercoledì, per cui dovrete solamente pazientare.

Toro - 9° in classifica - Giornata non proprio fantastica, ma nemmeno brutta. La connessione potrebbe non risultare delle migliori e causarvi dei ritardi lavorativi. Comunque sia, in giornata avrete modo di incontrare una persona antipatica, ma tenetevene alla larga altrimenti rischierete di farvi il sangue amaro. La vostra intelligenza vi aiuterà a venir fuori da un certo impasse. C'è qualche nativo del Toro che vorrebbe compiere un passo in avanti, in tal caso sarà bene prendere in considerazione un corso di aggiornamento.

Ariete - 8° posto - La voglia di socializzare sarà sotto ai tacchi in questo martedì estivo, ma non dovrete in alcun modo lasciarvi scoraggiare.

State attraversando un periodo di maturazione interiore in cui desiderate qualcosa di più oltre alle solite situazioni. Sarà bene mettersi alla prova esplorando delle nuove realtà e vagliando accuratamente certe alternative. Non fate più di quanto richiesto, non ne vale assolutamente la pena.

Sagittario - 7° in classifica - Gli ostacoli non sono altro che delle stimolanti sfide. Non scoraggiatevi se nella vostra vita si è abbattuto un uragano, bensì cercate di rimettervi in piedi. L'amore può finire, specie nel caso in cui mancano collaborazione e reciproco rispetto. All'interno del lavoro, forse non andate d'accordo con dei colleghi oppure siete stufi dei vostri compiti. Prendetevi del tempo per riflettere e per recuperare, in tal modo tornerete alla carica al più presto.

Oroscopo del giorno da Bilancia a Pesci

Gemelli - 6° posto - Detestate il caldo eccessivo, perciò in questo martedì preferirete starvene in casa al fresco. Un'amaca o un dondolo sapranno cullare il vostro animo turbato. Da alcuni giorni state riflettendo sul da farsi, ma qualunque problema abbiate potrà essere ripianato a patto che diate retta al vostro intuito. Aspettatevi una telefonata o una richiesta di aiuto, sarà una giornata da non sottovalutare.

Bilancia - 5° in classifica - Le previsioni astrologiche invitano a socializzare e a rompere il ghiaccio per primi. La vita è abbastanza fugace, quindi è bene non sprecarla perdendo tempo dietro alle paranoie. Gioiranno, in queste 24 ore, le coppie salde e con un progetto di vita comune.

Coloro che badano al focolare domestico, dovranno valutare un cambiamento da effettuare entro settembre.

Scorpione - 4° posto - Buon martedì! Avrete un elevato livello di energia, garantito da alcuni influssi astrali. Sarete una gradita compagnia e i vostri sorrisi allieteranno persino l'umore più nero della stanza. Non sarete più pensierosi e apatici, come forse vi siete sentiti fino a qualche giorno fa. Avrete modo di rilassarvi davanti alla tv o di immergervi nella lettura di un bel libro. Aspettatevi un complimento.

Cancro - 3° in classifica - L’Oroscopo del 21 luglio evidenzia che ogni sogno d'amore e professionale sta per avverarsi. Questo sarà il giorno ideale per festeggiare, celebrare un evento o per sviluppare dei nuovi progetti.

In genere, la fase crescente della Luna, spinge a sognare in grande e a puntare al massimo. Se finora siete stati cullati da uno stato di apatia, finalmente vi risveglierete e tornerete a lottare per i vostri interessi. Vi copiano perché vorrebbero essere al vostro posto.

Pesci - 2° posto - L’oroscopo di domani vi vedrà alle prese con un riordino generale che servirà a mettere i puntini sulle 'I'. L'estate, di solito, porta ad un calo delle prestazioni lavorative e produttive. In queste 24 ore sarete raggianti e simpatici. Più tempo passa, più vi state riappropriando della vostra vita. I cuori solitari stanno per fare una conoscenza emozionante!

Leone - 1° in classifica - La Luna nel vostro domicilio accentua l'umorismo, la cordialità e il fascino.

Una nuova occasione potrebbe presentarsi al vostro cospetto, ma cercate di non farvela sfuggire. Dei segnali vi indicheranno la strada più giusta da seguire per arrivare dove sognate. Una persona che conoscete da sempre, prova dell'affetto profondo per voi e in futuro potrebbe nascere qualcosa di speciale.