L'Oroscopo del weekend dal 17 al 19 luglio andrà ad analizzare i transiti planetari favorevoli, a caccia di novità benefiche per l'amore e per attirare fortuna in tutti i campi vitali. Luna presente in Gemelli garantirà sensazioni frizzanti e simpatia, mentre passando in Cancro approfondirà i sentimenti in modo più materno e romantico. Di seguito le previsioni astrali segno per segno.

Astri e oroscopo del weekend

Ariete: buoni gli influssi lunari che garantiranno tanta intuizione in campo sentimentale. Questa Luna in Gemelli parlerà più alla mente che al cuore e farà prendere le decisioni giuste, quelle che getteranno le basi per un futuro più promettente per l'amore.

Attenzione a una domenica un po' malinconica.

Toro: vi saranno delle trasformazioni in atto con Urano in trigono a Plutone. Così dovrete impegnarvi a chiudere con un passato che ha fatto soffrire e ad aprirvi a vivere un presente e un futuro molto promettenti per l'amore. Sarete "selvaggi" e ribelli nel concretizzare i desideri, vivendo le novità con un'impetuosità unica ed eccitante. Domenica risulterà molto romantica e si preannunceranno nuovi incontri per voi single.

Gemelli: il modo di amare sarà affettuoso con Luna e Venere nel segno, ma non molto romantico a causa dell'astro d'argento. Così tenderete ad analizzare molto i sentimenti in ballo, ma la simpatia e la loquacità per voi single di certo non mancheranno.

Cancro: attenzione a non indurire i sentimenti e a non chiudervi troppo in voi stessi. Saturno in opposizione e Marte in quadratura faranno sentire poco apprezzati dagli altri. Ma domenica Luna entrerà nel segno e sprigionerà sensazioni calde e avvolgenti. Sarete più romantici, premurosi con il partner voi in coppia e per voi single l'amore sarà proprio dietro l'angolo.

Quanto ne sai su fake news e coronavirus? Fai il quiz e scoprilo

Leone: Venere e Luna in Gemelli farà puntare la vostra attenzione più sui piccoli gesti che sui fatti concreti. Attenzione quindi a non essere un po' troppo superficiali nei confronti dell'amore, poiché sarete allegri e simpatici, ma poco propensi a entrare a fondo nelle situazioni sentimentali. Luna domenica passerà in Cancro e renderà le sensazioni più armoniose e dolci.

Vergine: il trigono di Plutone con Urano risulterà benefico anche per voi, esortando a reagire alle avversità introdotte da Venere in quadratura. Questi astri infatti avvieranno nuove evoluzioni preziose per l'amore, dovrete solo allargare gli orizzonti mentali e prendere al volo alcune opportunità che giungeranno imprevedibili a rischiarare una sfera sentimentale un po' ombrosa.

Previsioni astrali dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: buoni gli influssi lunari a inizio weekend e Luna dai Gemelli sprigionerà sensazioni profonde: i pensieri e gli affetti si intrecceranno lasciando campo libero sia a una spiccata affettuosità che a una logica capace di far approfondire le nuove storie con maggiore prudenza.

Occhio a una quadratura di Luna domenica che potrà causare noie e tristezza in amore.

Scorpione: Sole e Mercurio in congiunzione astrale dal Cancro risulteranno benefici per vincere un caos mentale, dando retta più ai sentimenti che ai pensieri negativi. Anche se un po' insofferenti riuscirete a controllare i dubbi, sfidando voi stessi e attuando nuove idee preziose per progredire in amore. Domenica Luna sarà benefica dal Cancro e sarete più socievoli e affabili, anche se un po' mutevoli.

Sagittario: attenzione all'opposizione di Luna che insieme a Venere, potrebbe rendere gli affetti alquanto instabili e produrre una freddezza sentimentale capace di congelare un po' le sensazioni, creando veri e propri blocchi emotivi.

Dovrete puntare molto sulla giornata di domenica dove sarete chiamati a vivere l'amore in modo più romantico, lasciandovi andare alle sensazioni che provate.

Capricorno: Sole opposto entrerà un po' in conflitto con gli astri presenti nel segno e potrebbe confondere le idee. Alcuni incontri saranno preziosi per sbloccare la situazione sentimentale, ma dovrete vincere una resistenza impartita da Plutone che vi farà ignorare o evitare queste situazioni. Ma proprio queste opportunità, se vissute, potrebbero risultare intense e promettenti per l'amore.

Acquario: questa Luna presente in Gemelli parlerà al cuore di ciascuno di voi e farà esaminare le sensazioni amorose con maggiore obiettività e razionalità.

La mentalità sarà molto aperta e al tempo stesso sarete dinamici nel prendere al volo alcune situazioni promettenti per l'amore. Domenica dovrete investire i sentimenti, smorzando il vostro atteggiamento ribelle e vivendo maggiormente gli affetti domestici.

Pesci: il weekend inizierà in maniera un po' tesa e potrebbero sorgere problemi in coppia o voi single potreste chiudervi in voi stessi poiché confusi anche da Nettuno che miscelerà il sogno alla realtà, rimescolando un po' i pensieri e i sentimenti in modo surreale. Domenica invece sarà una giornata romantica e fortunata per l'amore.