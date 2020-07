L'Oroscopo di venerdì 17 luglio presenterà tantissime novità per i diversi segni zodiacali. Nella volta celeste di domani, tra i transiti principali, sarà possibile annoverare: il Sole in opposizione a a Giove, la Luna in congiunzione a Venere, Giove in congiunzione a Plutone e Giove in congiunzione a Saturno.

Analizziamo, nei dettagli, cosa avrà in serbo l'oroscopo del 17 luglio per tutti i segni zodiacali: dall'Ariete ai Pesci.

Oroscopo del 17 luglio: Ariete alla ricerca dell'amore e Toro ribelle

Ariete: non riuscirete a stare lontani dall'amore perché sentirete il desiderio di condividere qualcosa di importante con la persona del cuore.

Vi metterete alla ricerca della vostra dolce metà e farete di tutto per non perdere alcuna occasione. Gli amici saranno ben lieti di contribuire positivamente alla causa. Forse, rimarrete un po' sorpresi dai loro gusti, così differenti dai vostri, ma sarà impossibile non apprezzare le loro buone intenzioni. Attenzione a non giudicare troppo frettolosamente.

Toro: farete fatica a tenere a freno il vostro carattere ribelle. Le regole non avranno una grande impatto su di voi e, anzi, vi divertirete ad infrangerle. Vivrete ogni più piccola esperienza come fosse una sfida e non avrete alcuna paura del giudizio altrui. Forse, la vostra famiglia cercherà di farvi cambiare direzione. Si opporrà al vostro stile di vita e ciò non farà altro che provocare una reazione contraria.

Le previsioni zodiacali di domani suggeriscono di non agire solo per rispettare la vostra presa di posizione: è sempre possibile cambiare idea!

Gemelli: avrete la sensazione che manchi qualcosa nella vostra vita. Non riuscirete a comprendere cosa, ma vi impegnerete per cercare di impiegare il vostro tempo nel migliore dei modi.

Non avrete paura del confronto con gli altri e vi divertirete a conoscere persone nuove. Il vostro obiettivo sarà quello di incontrare qualcuno che possa farvi sorridere, anche nei momenti più tristi. Il fascino del bello vi catapulterà in una dimensione nuova, ma attenzione a non considerarla l'unica possibile.

Cancro: tenderete a fidarvi con troppa facilità delle persone che vi circonderanno. Vorrete vedere sempre il buono negli altri, ma dovrete fare attenzione a non svelare troppo di voi. Persone invidiose potrebbero usare i vostri segreti per rendervi vulnerabili. Sarà fondamentale confidarvi solo con chi riterrete degno delle vostre parole. Scegliete qualcuno a cui siete legati da un sentimento sincero e duraturo. Dal punto di vista sentimentale, la situazione rimarrà stabile.

Previsioni astrologiche di venerdì 17 luglio: stanchezza per Vergine e allegria per Bilancia

Leone: vi sentirete completamente rapiti dal partner. Per voi sarà impossibile trascorrere del tempo lontani da lui e farete di tutto per sorprenderlo e renderlo felice.

Vi impegnerete per organizzare delle attività divertenti e spensierate da fare insieme. Forse, si tratterà di tentativi un po' goffi, ma la persona amata apprezzerà la premura nei suoi confronti. In tutto questo, sarà importante non dimenticare gli impegni lavorativi e il rapporto con gli amici di sempre.

Vergine: dovrete confrontarvi con una stanchezza eccessiva. Avvertirete il bisogno di fermarmi e di riposare, ma vi renderete conto di non poterlo fare. Cercherete di portare a termine tutti gli impegni della giornata e di contribuire positivamente all'ambiente famigliare. Forse, gli altri vi chiederanno spiegazioni sul vostro atteggiamento apatico, ma voi cercherete di cambiare argomento per non farli preoccupare.

Le previsioni zodiacali consigliano di usare un po' di sano egoismo.

Bilancia: affronterete la vostra giornata con il sorriso. Vi renderete conto che potrete scegliere se essere felici o meno e questo vi porterà a sprigionare ottimismo e serenità. Vi relazionerete con gli altri in modo pacifico, anche se potrebbero esserci delle piccole discussioni con il partner. Sarà importante basare la loro risoluzione sul dialogo e sul rispetto reciproco. Potrebbe volerci un po' di tempo, ma alla fine riuscirete a risolvere, rafforzando il vostro rapporto di coppia.

Scorpione: non riuscirete a tenere a freno la passione. Userete tutte le vostre risorsi per apparire affascinanti e desiderabili. Le persone che vi circonderanno non potranno fare a meno di tenere gli occhi puntati su di voi, ma il vostro obiettivo sarà solo quello di fare colpo sulla persona amata.

Forse, dovrete lottare un po' per farvi notare. Potreste provare sentimenti contrastanti e di sconforto, ma solo perseverando avrete la vostra occasione.

Previsioni zodiacali di domani 17 luglio: Capricorno sotto pressione e Pesci in cerca di novità

Sagittario: tenderete a essere ipercritici e a giudicare un po' troppo in fretta i comportamenti altrui. Lo stress e il nervosismo vi spingeranno a essere poco comprensivi nei confronti di comportamenti diversi dai vostri. Farete fatica a celare la vostra opinione e questo potrebbe causare delle reazioni poco piacevoli in amici e parenti. Le previsioni zodiacali consigliano di provare a rilassarvi per evitare di ferire i sentimenti altrui. Potrebbe essere utile praticare sport o dedicarvi alla musica.

Capricorno: avvertirete il bisogno di scappare da tutto ciò che vi circonderà. L'eccessive pressioni lavorative vi metteranno in una posizione difficile. Le previsioni zodiacali di domani consigliano di fare affidamento sulle persone che riterrete degne di fiducia. Anche un semplice sfogo emotivo potrebbe fare la differenza. Inoltre, vi sarà utile iniziare a guardarvi incontro per cercare delle scappatoie a ciò che vi fa soffrire. Potreste rimanere molto sorpresi dal risultato.

Acquario: vi basterà essere circondati dalla vostra famiglia per essere felici. Non avrete bisogno di sfarzi o di esperienze particolari, vi basterà passare del tempo con le persone che amate. Vi divertirete nell'organizzare attività da fare tutti insieme.

Cercherete di coinvolgere tutti i membri dell'unità famigliare, ma non prendetevela troppo se i vostri figli preferiranno rimanere per conto loro. A fine giornata, vi sentirete fieri di ciò che siete riusciti a costruire.

Pesci: non avrete più voglia di far parte di una quotidianità prevedibile e scontata. Vi metterete alla ricerca di qualcosa che possa darvi degli stimoli in più. Per questo, abbandonerete ogni forma di prudenza e vi lancerete in nuove sfide. L'oroscopo suggerisce di non staccarvi troppo, però, dalla vostra razionalità. Un pensiero lucido e attivo vi consentirà di non compierete errori che potrebbero avere delle ripercussioni poco piacevoli sul vostro futuro.