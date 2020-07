Un'altra settimana sta per arrivare, portando con sé aria di novità per i vari segni zodiacali.

L'oroscopo di questo nuovo periodo prevede giornate a dir poco intense per qualcuno, mentre altri potranno dedicarsi alla cura della propria persona e della propria mente. Giornate di relax, da passare in compagnia della persona amata e in totale felicità, sembrano attendere il segno della Bilancia, così come qualche nota di fortuna potrebbe incrociare le giornate lavorative della Vergine. Probabili rallentamenti sul lavoro per i nati sotto al segno dell'Ariete, nonostante le giornate decisamente intriganti che lo aspettano.

Periodo "no" per il Sagittario, costretto a fare i conti con il nervosismo scaturito dalla mole eccessiva di lavoro.

Di seguito, i 12 segni zodiacali nel dettaglio.

Oroscopo della settimana, da Ariete a Vergine

Ariete - come già anticipato, per i nati sotto a questo segno si prospetta una settimana fantastica, specialmente se si osserva alla sfera sentimentale ed alle amicizie. Qualche piccolo rallentamento potrebbe mettere i propri bastoni sul lavoro, ma nulla di cui doversi preoccupare eccessivamente.

Toro - l'oroscopo prevede un'ondata di fortuna non indifferente per il Toro. In qualsiasi ambito ed in qualsiasi storia decida di tuffarsi, chi è nato sotto a questo segno riuscirà ad uscirne vincitore con il minimo sforzo.

Attenzione però a non esagerare né a tentare troppo la fortuna stessa.

Gemelli - se l'amore e il sentimentalismo sono sempre stati considerati una pecca per i Gemelli, dal prossimo lunedì ci si dovrà ricredere. La dea bendata ha deciso di donare la propria influenza anche a questo segno zodiacale e rendere le sue prossime giornate strepitose.

Cancro - attenzione alle persone che si presenteranno lungo il cammino: tra i molteplici visi che si osserveranno potrebbe nascondersi un'opportunità da dover cogliere assolutamente al volo. Ci si ritroverà di fronte ad uno di quei treni che passano una volta sola durante la vita.

Leone - se nelle settimane precedenti non ci si è sentiti abbastanza amati, adesso ci sarà da ricredersi.

L'amore irromperà nella vita del Leone come un fiume in piena e lo avvolgerà quasi fino a spezzargli il fiato. Lasciarsi trasportare dai sentimenti, senza resistergli, non è sempre una cattiva idea.

Vergine - tanta fortuna in arrivo in ambito lavorativo. Coloro che aspettano da tempo una promozione o anche solo un aumento potranno finalmente prepararsi ad accogliere la lieta notizia. Il rapporto con il proprio datore di lavoro potrebbe quietarsi e divenire quasi una vera e propria amicizia.

L'oroscopo da Bilancia a Pesci

Bilancia - come già anticipato, i nati sotto al segno della Bilancia affronteranno giornate intrise di felicità e gioia. L'amore non mancherà di certo e le amicizie renderanno l'intera settimana unica.

Meglio godersi tutto il periodo fin quando dura.

Scorpione - i momenti difficili non sono riservati a pochi e anche lo Scorpione, come la maggior parte delle persone fragili, necessita di amicizie fidate e sincere con le quali potersi confidare. Esprimere i propri sentimenti non può che risultare terapeutico.

Sagittario - secondo quanto previsto dall'oroscopo, l'arrivo delle prossime giornate potrebbe portare con sé qualche nota di malinconia e nervosismo. La tensione creata all'interno del luogo di lavoro accresce lo stress e rende il Sagittario decisamente suscettibile.

Capricorno - anche per i nati sotto al segno del Capricorno potrebbero esserci dei rallentamenti in ambito lavorativo. Si tratta comunque di un periodo passeggero che lascerà spazio a giornate intense e positive, in grado di portare il sorriso sulla bocca di tutti.

Acquario - sognare in grande non è qualcosa da prendere così alla leggera. I sogni, spesso e volentieri, possono essere realizzati con tanto lavoro e sacrificio e non è questo il periodo adatto per arrendersi. Se si crede veramente in qualcosa, basterà rimboccarsi le maniche e fare il possibile per raggiungere i propri obiettivi.

Pesci - qualche piccolo intoppo, sfortunatamente per i Pesci, potrebbe causare rallentamenti e dispiaceri nei prossimi giorni. Stringere i denti, almeno fino all'arrivo del weekend, potrebbe essere l'unica soluzione plausibile. Meglio contare fino a dieci prima di rispondere a una qualsiasi offesa.